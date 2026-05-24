Ce canyon à 1 h 30 de Montréal cache une descente en tube digne d’un décor de film
Un « road trip » entre amis s'impose!
Avec les températures qui montent, l’envie de trouver une activité rafraîchissante à faire près de Montréal commence à se faire sentir. Et pour celles et ceux qui veulent faire changement des endroits habituels pour une journée sur l’eau, il existe un lieu complètement dépaysant à découvrir à environ une heure et demie de route : Ausable Chasm, dans l’État de New York.
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Nichée dans les Adirondacks, cette destination impressionne autant par ses paysages que par les activités offertes. Une fois sur place, tu peux choisir entre une descente en tube ou une sortie en rafting pour explorer le canyon et ses formations rocheuses spectaculaires. Les deux expériences permettent aussi d’accéder aux sentiers du parc, qui valent à eux seuls la visite.
Si tu pars avec des ami.e.s ou en famille, chacun.e peut opter pour l’activité qui lui convient le mieux, puisque les départs se font au même endroit. Et si tu hésites entre les deux, sache qu’il est possible d’enchaîner le rafting et le tube la même journée grâce à un deuxième accès à prix réduit, soit 15 $ US au lieu de 30 $ US.
Avant de partir, note que les gougounes ne sont pas acceptées sur le site, donc prévois des souliers d’eau, des sandales attachées ou des espadrilles que tu peux mouiller sans problème. Même pour la descente en tube, le port du chandail est obligatoire.
Un autre détail à garder en tête : l’endroit fonctionne sans réservation et devient rapidement populaire en après-midi, surtout durant l’été. Arriver tôt peut donc faire toute la différence.
Bref, si tu cherches une idée de road trip dépaysant sans t’éloigner trop de la métropole, ce canyon impressionnant à la frontière américaine pourrait bien devenir ta prochaine aventure estivale.
Descente en tube « lazy river » à Ausable Chasm
Prix : 49,95 $ US par personne de 13 ans et plus pour le Classic Tour, qui inclut l'entrée sur le site ainsi que la descente en tube et/ou en rafting
Quand : Depuis la mi-mai pour le rafting, dès juillet 2026 pour la descente en tube
Adresse : 2144, rte. 9, Ausable Chasm, NY
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