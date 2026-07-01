8 parcs à moins de 2 h de Québec qui cachent des chutes et eaux à couper le souffle
De quoi planifier plusieurs escapades rafraîchissantes et vraiment WOW cet été! 😍
L'été, c'est souvent le meilleur moment pour partir explorer de nouveaux coins de nature, surtout quand il fait assez chaud pour avoir juste envie de passer la journée près de l'eau. Et si les chutes au Québec font partie de tes incontournables estivaux, bonne nouvelle : pas besoin de rouler des centaines de kilomètres pour en trouver. À moins de deux heures de Québec, plusieurs parcs et sites naturels cachent des cascades et des points d'eau paradisiaques qui méritent amplement le détour.
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Que tu sois du genre à enfiler tes chaussures de randonnée pour atteindre un belvédère, à chercher un coin tranquille pour étendre ta serviette ou simplement à vouloir admirer la force de l'eau, les options ne manquent pas. Plusieurs de ces sites te permettent même de te tremper les pieds, ou carrément de te baigner, après une bonne marche au soleil.
Des chutes qui plongent dans des bassins naturels aux sentiers de randonnée qui longent des rivières tumultueuses, chaque destination a son propre charme et te donne une bonne raison de prendre la route le temps d'une journée. Plusieurs sont accessibles à faible coût, et d'autres proposent des activités qui prolongent l'expérience bien au-delà d'une simple promenade. Et si jamais l'envie de pousser plus loin te prend, certaines chutes valent même un vrai road trip.
Bref, si ton but, c'est de profiter au max des belles journées estivales sans trop t'éloigner de la capitale, ces huit endroits pourraient bien t'inspirer pour tes prochaines escapades.
Chutes Fraser
Prix : Accès à 8 $ pour 6 ans et plus | 5 $ pour enfants de 3 à 5 ans
Région : Charlevoix
Lieu : Camping Chutes Fraser - 500, ch. de la Vallée, La Malbaie, QC
Distance de la ville de Québec : 1 h 50
Les chutes Fraser sont l'un de ces endroits qui donnent envie de ralentir le rythme et de profiter pleinement d'une journée en nature. Niché dans Charlevoix, ce site est surtout connu pour ses chutes, qui attirent autant les personnes de passage que celles qui choisissent d'y séjourner quelques jours en camping.
L'endroit offre un décor paisible où l'eau est au cœur de l'expérience. Pendant la saison estivale, plusieurs s'y arrêtent pour admirer les chutes, marcher dans les environs ou simplement profiter de l'ambiance relaxante qui règne sur le site. Lors des journées chaudes, il est même possible de se rafraîchir à proximité des chutes, ce qui en fait une halte appréciée après une journée à explorer les attraits de la région.
Le site est accessible autant aux personnes qui réservent un emplacement de camping qu'aux personnes qui souhaitent simplement passer quelques heures sur place. Les animaux de compagnie sont également admis (des frais s'appliquent), ce qui permet d'inclure toute la famille dans l'escapade.
Situé non loin du fleuve Saint-Laurent et des attraits de La Malbaie, ce coin de Charlevoix constitue une belle option pour celles et ceux qui cherchent un endroit où admirer des chutes impressionnantes sans devoir parcourir de longues distances. À noter que le site est partiellement accessible aux poussettes ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite.
Chute Jean-Larose
Prix : Accès et stationnement gratuit
Région : Capitale-Nationale
Lieu : Chute Jean Larose - Saint-Ferréol-les-Neiges, QC (Après avoir passé le feu de signalisation du Mont-Sainte-Anne sur la route 360, dirige-toi vers le stationnement situé à ta droite, tout juste après le pont.)
Distance de la ville de Québec : 40 minutes
La chute Jean-Larose fait partie des trésors naturels à découvrir près de Québec grâce à son paysage grandiose et son accès facile. Nichée dans un décor boisé à Saint-Ferréol-les-Neiges, elle plonge d'une hauteur d'envion 69 mètres et offre un paysage qui donne rapidement l'impression d'être loin de la ville.
Pour atteindre le pied de la chute, tu peux emprunter les quelque 350 marches aménagées près du stationnement ou choisir une boucle de randonnée d’environ 5,3 kilomètres qui longe la rivière Sainte-Anne. D’une durée approximative de une heure trente à deux heures, le parcours permet d’admirer plusieurs points de vue avant d’atteindre le clou de l’excursion.
Une fois en bas, le panorama sur la chute vaut largement l’effort. Lors des journées chaudes, il est même possible de se rafraîchir, puisque la baignade est autorisée au pied de la cascade.
À noter que le secteur n’est pas accessible aux poussettes ni aux personnes à mobilité réduite.
Parc des Sept-Chutes (Saint-George)
Prix : Accès au site et stationnement gratuit
Région : Chaudière-Appalaches (Beauce)
Lieu : Parc des Sept-Chutes - 1590, 49e rue N., Saint-Georges, QC
Distance de la ville de Québec : 1 h 30
Situé à Saint-Georges, en Beauce, le Parc des Sept-Chutes est l'endroit tout indiqué pour admirer plusieurs cascades au cours d'une même sortie en nature. S'étendant sur près de 70 hectares de forêt aménagée, le site propose environ neuf kilomètres de sentiers qui longent la rivière Pozer et traversent des paysages aussi paisibles que pittoresques.
Comme son nom le laisse entendre, le parc permet de découvrir sept chutes différentes tout au long du parcours. Des belvédères, des passerelles et des plateformes d'observation ont été installés à divers endroits afin d'offrir des points de vue spectaculaires sur les gorges et les cours d'eau. Parmi les incontournables, le pont suspendu attire particulièrement l'attention puisqu'il permet d'admirer la plus impressionnante des chutes depuis les hauteurs.
Avec près de 910 marches réparties sur l'ensemble du réseau, les sentiers ajoutent une dose de défi à l'aventure sans être réservés aux expert.e.s. Plusieurs aires de repos jalonnent également le parcours, offrant l'occasion de reprendre son souffle tout en profitant du décor.
Ouvert tous les jours de 7 h à 22 h, le parc accueille aussi les chiens tenus en laisse. Certaines zones sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais les principaux sentiers, qui comportent de nombreux escaliers, ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants.
Chute Montmorency
Prix: Accès au site à 6,95 $ en haute saison (adulte 18 ans et plus) pour les résident.e.s du Québec
Région : Capitale-Nationale
Lieu : Chutes Montmorency - 5300, boul. Sainte-Anne, Québec, QC
Distance de la ville de Québec : 15 minutes du centre
Impossible de nommer les plus impressionnantes chutes près de Québec sans évoquer la chute Montmorency. Située à une quinzaine de minutes du Vieux-Québec, cette attraction emblématique domine le paysage avec ses 83 mètres de hauteur, soit près de 30 mètres de plus que les célèbres chutes du Niagara.
Ce site emblématique se prête à une foule d'activités, que ce soit pour admirer la chute depuis sa base, traverser le pont suspendu qui l'enjambe, parcourir les sentiers et les belvédères aménagés ou simplement profiter des espaces verts pour un pique-nique avec une vue spectaculaire. Il est également possible d'emprunter le téléphérique pour rejoindre le sommet et contempler le panorama sans avoir à gravir les escaliers.
Pour ajouter une dose de sensations fortes à la visite, les plus téméraires peuvent s'essayer à la via ferrata ou survoler l'anse de la chute grâce à une tyrolienne de 300 mètres. Quelle que soit la façon de découvrir les lieux, la puissance et la beauté de cette immense cascade ne laissent personne indifférent.
Le parc est accessible aux poussettes ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite. Il est également recommandé de réserver son accès en ligne avant la visite, particulièrement pendant la saison estivale.
Chute Delaney
Prix : 11,21 $ par adulte pour l'accès quotidien
Région : Capitale-Nationale
Lieu : Parc Vallée-Bras-du-Nord - 2180, rang Saguenay, Saint-Raymond, QC
Distance de la ville de Québec : 1 h 25
Nichée au cœur de la Vallée Bras-du-Nord, la chute Delaney est l'un des trésors naturels les plus impressionnants de la région. Avec ses quelque 150 mètres de hauteur, cette spectaculaire cascade récompense les efforts des adeptes de randonnée tout en demeurant accessible aux personnes qui souhaitent simplement profiter d'un décor grandiose en pleine nature.
Pour l'atteindre, il faut emprunter un sentier aller-retour de 7,2 kilomètres au départ de l'accueil Shannahan. Le parcours longe la rivière Bras-du-Nord sur une bonne partie du trajet et présente un niveau de difficulté modéré, ce qui en fait une excellente option pour s'évader en nature sans entreprendre une randonnée trop exigeante. Selon le rythme adopté, il faut généralement prévoir entre 1 h 45 et 2 h 45 pour compléter l'excursion.
Une fois sur place, la vue sur la chute est à couper le souffle. Il est possible de l'admirer depuis sa base ou de poursuivre jusqu'aux points de vue aménagés qui offrent une perspective différente sur la vallée et les paysages environnants.
Les chiens sont admis à condition d'être tenus en laisse tout au long de la visite. À noter que les sentiers comportent plusieurs racines et roches, ce qui les rend inaccessibles aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Les droits d'accès doivent également être achetés en ligne avant de se rendre sur place.
Chute Kabir-Kouba
Prix : Accès au site et stationnement gratuit
Région : Capitale-Nationale
Lieu : Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles - 332, rue Domagaya, Québec, QC (Wendake)
Distance de la ville de Québec : 15 minutes
Située sur le territoire de Wendake, la chute Kabir Kouba est l'une des sorties nature les plus faciles d'accès à proximité de Québec. Haute de 28 mètres, cette impressionnante cascade plonge au cœur d'un canyon de 42 mètres de profondeur, considéré comme l'un des joyaux naturels de la région.
Le site est parcouru par un sentier d'environ 2,5 kilomètres jalonné de plusieurs belvédères qui offrent des points de vue variés sur la chute et le canyon. Tout au long de la promenade, il est également possible d'observer une flore abondante ainsi que des formations géologiques et des fossiles vieux de plusieurs centaines de millions d'années.
Au-delà de ses attraits naturels, le lieu permet d'en apprendre davantage sur l'histoire, la culture et le territoire de la Nation huronne-wendat, à qui appartient ce site emblématique. Après la visite, tu peux poursuivre l'expérience en profitant d'un pique-nique sur place ou en faisant un arrêt au restaurant Sagamité, situé à quelques minutes de marche.
Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h, le parc est accessible en transport en commun grâce aux parcours 72 et 75 du Réseau de transport de la Capitale. Les chiens tenus en laisse y sont également admis. Certaines sections sont accessibles aux poussettes ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite, bien que la présence d'escaliers dans certains secteurs puisse limiter l'accès à certains belvédères.
Parc des Chutes-de-la-Chaudière
Prix : Accès au site et stationnement gratuit (le stationnement y est interdit entre 23 h et 5 h)
Région : Chaudière-Appalaches
Lieu : Parc des Chutes-de-la-Chaudière - 3300, rue du Parc-des-Chutes, Lévis, QC
Distance de la ville de Québec : 20 minutes
Parmi les attraits les plus populaires de Lévis, le Parc des Chutes-de-la-Chaudière permet d'admirer l'une des cascades les plus spectaculaires de la région. Haute de 35 mètres, la chute se dévoile à travers un réseau de sentiers, de belvédères et de points d'observation qui offrent une foule de perspectives sur la rivière Chaudière.
L'un des éléments phares du site est sans contredit sa passerelle suspendue perchée à plus de 23 mètres au-dessus de l'eau qui offre un point de vue saisissant sur la chute et les paysages environnants. Pour prolonger l'expérience, il est également possible de descendre au bord de la rivière afin d'observer la force du courant d'un peu plus près.
Le parc compte près de cinq kilomètres de sentiers aménagés ainsi qu'une piste cyclable intégrée à la Route verte et au Sentier transcanadien. Des aires de pique-nique, des panneaux d'interprétation et plusieurs espaces de détente permettent d'y passer facilement quelques heures.
Ouvert toute l'année, ce parc urbain est également partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite et demeure une excellente option pour profiter de la nature sans s'éloigner de la ville.
Chute du Lac à l'Ours
Prix : Accès au site et stationnement gratuits
Région : Capitale-Nationale
Lieu : Parc naturel régional de Portneuf - 423, rue Principale, Saint-Alban, QC
Distance de la ville de Québec : 1 h
À première vue discrète, la chute du Lac à l’Ours dévoile pourtant un paysage impressionnant une fois arrivé au bord de l'eau. Bien que le secteur soit surtout connu pour sa célèbre grotte du Trou du Diable, cette cascade vaut également le détour pour les personnes qui aiment découvrir des coins de nature un peu moins fréquentés.
Accessible à partir de la Vélopiste Jacques-Cartier, la chute se rejoint grâce à un court sentier aller-retour d'environ 1,8 kilomètre. La marche prend généralement moins d'une heure et permet d'atteindre rapidement un point de vue sur les eaux vives qui dévalent les rochers dans un décor forestier paisible.
Alimentée notamment par les eaux du lac à l’Ours, la chute impressionne par son débit et l'énergie de ses cascades. C'est un endroit agréable pour faire une pause pendant une randonnée ou une sortie à vélo dans la région.
Les chiens tenus en laisse sont admis sur le site. À noter toutefois que le sentier comporte un certain dénivelé et n'est pas accessible aux poussettes ni aux personnes à mobilité réduite.
Avant de partir à l'aventure, consulte notre Guide du voyageur responsable pour rester informé.e, en sécurité, intelligent.e et, surtout, respectueux.se durant ton voyage.
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