Cette chute de 76m est bel et bien au Québec et mérite une place sur ta bucket list de l'été
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Quand on pense aux plus beaux paysages à découvrir au Québec pendant l’été, l’île d’Anticosti ne figure pas toujours en tête de liste. Pourtant, ce territoire isolé au milieu du golfe du Saint-Laurent cache certains des décors les plus impressionnants de la province, dont une chute vertigineuse de 76 mètres qui mérite clairement une place sur ta bucket list estivale.
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L’île d’Anticosti, est accessible principalement par avion ou par traversier selon la période et le point de départ. Une fois sur l’île, les indications du parc national d’Anticosti permettent de rejoindre facilement le stationnement de la chute, où débute la randonnée vers les belvédères ou le canyon.
Située dans le parc national d’Anticosti, la chute Vauréal attire autant les personnes qui aiment les points de vue faciles d’accès que celles qui recherchent une aventure un peu plus sportive. Dès l’arrivée sur le site, il est possible d’admirer la chute depuis un belvédère accessible en quelques minutes à pied à partir du stationnement. Le panorama donne directement sur le canyon et permet de réaliser à quel point l’endroit est immense. Deux points de vue accessibles en voiture permettent aussi d’observer les environs sans devoir parcourir de longues distances.
Pour vivre l’expérience de façon plus immersive, tu peux également descendre au fond du canyon et remonter la rivière jusqu’au pied de la cascade. Le parcours traverse l’eau à plusieurs reprises, alors les souliers d’eau peuvent vraiment être utiles. Même si le sentier est balisé et que les indications dans le parc sont claires, la randonnée reste plus exigeante par endroits, surtout avec les sections rocheuses et le courant de la rivière.
Une fois arrivé près de la chute, le décor est difficile à oublier. Entre le bruit puissant de l’eau, les falaises qui entourent le canyon et l’impression d’être complètement coupé du monde, l’endroit donne presque l’impression d’avoir quitté le Québec. Le canyon qui encadre la chute s’étend sur plusieurs kilomètres et certaines parois dépassent les 80 mètres de hauteur, ce qui ajoute encore plus au côté spectaculaire du paysage.
Les personnes assez courageuses pour affronter l’eau froide peuvent même se baigner dans la rivière au pied de la chute pendant les journées chaudes d’été. À travers le parc, plusieurs autres sentiers permettent aussi de découvrir des bassins naturels, des points d’eau turquoise, des formations rocheuses impressionnantes et différents panoramas sur cette portion plus sauvage de la Côte-Nord.
Le parc national d’Anticosti compte plus de 125 kilomètres de sentiers à explorer, ce qui en fait une destination de choix pour les gens adorant le plein air.
Une chose est certaine, entre les falaises, les rivières limpides et cette chute gigantesque, il y a de quoi repartir avec l’impression d’avoir découvert un des coins les plus impressionnants du Québec.
La chute Vauréal
Coût : 10,30 $ par adulte pour l'accès journalier, excluant le transport en traversier
L’accès est gratuit pour les personnes âgées de 17 ans et moins. À noter que les chiens ne sont pas admis dans les sentiers du parc.
Quand : Du 20 juin au 30 août 2026
Adresse : Parc national d'Anticosti, Île d'Anticosti, QC
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