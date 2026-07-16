Cette friperie à Montréal fait une vente ce week-end et TOUT est offert à 1 $ seulement
ENFIN une visite en friperie avec des prix de friperie!
La chasse aux aubaines risque d'être particulièrement intéressante ce week-end à Montréal, grâce à une friperie. Eh oui, si tu adores faire des trouvailles vraiment avantageuses, sache que Thriftit, situé dans le quartier de Pierrefonds, organise une vente où tout est offert à seulement 1 $.
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Mais ce qui rend cette vente encore plus intéressante, c'est que chaque achat soutient une bonne cause. Thriftit a été mise sur pied par l'organisme On Rock Community Services afin de permettre une façon abordable de magasiner, tout en recueillant des fonds pour ses services communautaires.
L'organisme vient en aide aux personnes de l'Ouest-de-l'Île de Montréal qui vivent de l'insécurité alimentaire grâce à différents programmes, dont une banque alimentaire, des repas scolaires, un restaurant communautaire et la boutique en question.
Ainsi, le samedi 18 juillet, de 10 h à 17 h, les présentoirs du magasin seront remplis de pièces de seconde main et vintage. D'après les images partagées par la boutique, on peut s'attendre à trouver des robes, des hauts, des pantalons, des vestons, des sacs à main, des bijoux, des chaussures ainsi que divers objets décoratifs et accessoires.
C'est le genre d'événement où fouiller fait partie du plaisir, puisque les plus belles découvertes se cachent souvent entre deux cintres.
Que tu sois à la recherche de nouveautés pour renouveler ta garde-robe sans te ruiner, d'un accessoire original ou simplement d'une activité différente à faire ce week-end, cette vente vaut le détour.
Vente à 1 $ de la friperie Thriftit à Montréal
Prix : 1 $ par article
Quand : Le samedi 18 juillet 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Thriftit - 9564, boul. Gouin O., Pierrefonds, QC
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite
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