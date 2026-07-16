Alerte surdose : Un opioïde puissant circule à Montréal et ça inquiète les autorités
Une substance mortelle qui se cache dans certaines drogues.
La Direction régionale de santé publique de Montréal a émis une nouvelle alerte surdose ce 16 juillet. Huit décès par surdose impliquant du carfentanil ont été confirmés depuis avril, et ce chiffre pourrait grimper encore, alors que les délais d'analyse retardent la confirmation de certains cas.
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Le carfentanil n'a rien d'une drogue de rue ordinaire. C'est un opioïde de synthèse normalement réservé à la médecine vétérinaire, où l'on s'en sert pour immobiliser de très gros animaux, comme des éléphants, selon une fiche d'information de la Direction de santé publique de la Montérégie. Sa puissance serait cent fois supérieure à celle du fentanyl, ce qui veut dire qu'une quantité presque invisible peut suffire à causer une surdose mortelle chez un humain.
À Montréal, le carfentanil se retrouve régulièrement mélangé à des produits vendus comme du fentanyl, sous forme de petits cailloux de couleurs variées. Selon la DRSP de la métropole, les mélanges peuvent aussi contenir d'autres opioïdes de synthèse similaires, un sédatif normalement utilisé en médecine vétérinaire (la médétomidine) et parfois des benzodiazépines, un type de calmant.
Comme ce genre de mélange se glisse dans des produits qui semblent tout à fait normaux, la Santé publique demande à toute personne qui consomme des drogues de rue de redoubler de prudence, peu importe si c'est par inhalation, par injection ou autrement. Voici ce qui est recommandé :
- Ne jamais consommer seul.e, ou du moins rester en contact avec quelqu'un pendant la consommation
- Si plusieurs personnes consomment ensemble, éviter de le faire toutes en même temps
- Diminuer la dose habituelle pour d'abord tester les effets du produit
- Garder de la naloxone à portée de main et savoir s'en servir ; en cas de doute devant des signes de surdose, mieux vaut l'administrer, ça ne présente aucun risque
- Passer par un service de vérification des drogues, en gardant en tête que le carfentanil peut échapper à la détection
- Composer le 911 en cas de surdose ; la Loi sur les bons samaritains protège les témoins contre des poursuites pour possession simple
Les autorités rappellent qu'une surdose peut se manifester par une respiration difficile, ronflante ou carrément absente, une faible réaction à la douleur, une teinte bleutée aux lèvres et aux ongles, ainsi que des pupilles très contractées. Ces signes peuvent évoluer rapidement vers un arrêt cardio-respiratoire.
La naloxone, un médicament qui agit pour renverser les effets d'une surdose, est distribuée gratuitement dans les pharmacies et les organismes communautaires inscrits au répertoire de l'INSPQ. Les personnes qui consomment peuvent aussi joindre l'Accompagnement à distance en prévention des surdoses au 1-800-265-2626 (option deux), ou le National Overdose Response Service au 1-888-688-6677.