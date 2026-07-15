74 garderies non subventionnées au Québec vont maintenant offrir des places à 9,65$/jour
Ta garderie est peut-être sur la liste! 🤑
Le ministère de la Famille a dévoilé, ce mardi 14 juillet, la liste des 74 garderies non subventionnées qui seront converties, au cours des prochains mois, en services de garde à contribution réduite. Au total, plus de 5 000 places seront offertes au tarif de 9,65 $ par jour. On t'explique.
À lire également : Garderies subventionnées et CPE : Voici qui aura priorité sur les places au Québec
Cette annonce s'inscrit dans le grand chantier lancé au budget 2026-2027, qui prévoyait la conversion de plus de 5 000 places de garderies non subventionnées en place à 9,65 $ par jour un peu partout au Québec.
L'appel de projets comportait deux volets : la conversion en garderie subventionnée et en centre de la petite enfance (CPE). Le ministère de la Famille a indiqué par communiqué avoir reçu 160 demandes admissibles.
« Les projets retenus sont situés dans les régions où les besoins de places subventionnées étaient les plus importants », dit le gouvernement.
La conversion des 74 établissements retenus se fera graduellement, du 1er octobre 2026 jusqu'au 31 mars 2027.
Les nouvelles garderies subventionnées
- Bas-Saint-Laurent
- SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE – 78 places
- Saguenay–Lac-Saint-Jean
- 9438-4179 QUÉBEC INC. – 80 places
- 9438-4179 QUÉBEC INC. – 71 places
- 9438-4179 QUÉBEC INC. – 50 places
- GARDERIE NATURE INC. – 78 places
- Capitale-Nationale
- 9347-2108 QUÉBEC INC. – 80 places
- Mauricie
- CORPORATION YOSEIKAN CANADA INC. – 80 places
- CORPORATION YOSEIKAN CANADA INC. – 54 places
- Estrie
- L'ÉVEIL DES P'TITS COQUINS INC. – 88 places
- Montréal
- GARDERIE VIENS GRANDIR INC. – 80 places
- 9270-2166 QUÉBEC INC. – 80 places
- 9217-8052 QUÉBEC INC. – 56 places
- GARDERIE BARNY INC. – 80 places
- CENTRE ÉDUCATIF AHUNTSIC INC. – 80 places
- 9298-1042 QUÉBEC INC. – 15 places
- GARDERIE DES ANGES DE LA VISITATION INC. – 80 places
- GARDERIE LES AMIS DE CORNEMUSE INC. – 80 places
- GARDERIE ÉDUCATIVE HAKUNA MA-TA-TA INC. – 65 places
- GARDERIE LES BAMBINS JOYEUX INC. – 34 places
- GARDERIE ÉDUCATIVE LA PETITE ÉCOLE DE MES ANGES INC. – 51 places
- GARDERIE RÊVES D'ENFANTS MONTRÉAL INC. – 62 places
- GARDERIE PRÉ-EN-BULLES INC. – 49 places
- 9222-3080 QUÉBEC INC. – 70 places
- GARDERIE ÉDUCATIVE LES MOUSSAILLONS INC. – 56 places
- 9252-1756 QUÉBEC INC. – 61 places
- 9259-5842 QUÉBEC INC. – 80 places
- GARDERIE LE MONDE DES PETITS OURSONS INC. – 31 places
- GARDERIE ÉDUCATIVE DES ROSES ET DES CHOUX INC. – 33 places
- GARDERIE LES PETITS ÉCOLOS INC. – 73 places
- GARDERIE LE PARADIS DES BOUTS DE CHOU INC. – 58 places
- GARDERIE LES TRÉSORS DE LA PETITE ITALIE INC. – 34 places
- 9258-3079 QUÉBEC INC. – 50 places
- GARDERIE LES P'TITS SPORTIFS INC. – 66 places
- 9196-4221 QUÉBEC INC. – 70 places
- ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE PETITE PATRIE INC. – 67 places
- 9254-0186 QUÉBEC INC. – 33 places
- GARDERIE ÉDUCATIVE BÉBÉVEIL INC. – 56 places
- GARDERIE ARBRE À JOUETS INC. – 29 places
- 9396-3502 QUÉBEC INC. – 29 places
- 9325-2518 QUÉBEC INC. – 48 places
- 9396-3478 QUÉBEC INC. – 45 places
- GARDERIE FAILLON INC. – 50 places
- Outaouais
- MON PETIT COSMOS 2 INC. – 80 places
- MON PETIT COSMOS 2 INC. – 80 places
- LA DOUCEUR DE L'ENFANCE INC. – 28 places
- Chaudière-Appalaches
- GARDERIE LES PETITS PIONNIERS INC. – 39 places
- Laval
- GARDERIE ÉDUCATIVE LES AMIS DE ZIZOU INC. – 51 places
- JOUER C'EST APPRENDRE INC. – 37 places
- GARDERIE GIJOU DES PETITS CŒURS INC. – 45 places
- GARDERIE LA PLANÈTE DES PETITS ÉCOLOS INC. – 68 places
- GARDERIE L'UNIVERS DES PETITS CŒURS INC. – 52 places
- GARDERIE ÉDUCATIVE JENNA INC. – 18 places
- Lanaudière
- 9223-4525 QUÉBEC INC. – 79 places
- 9208-2791 QUÉBEC INC. – 80 places
- GARDERIE DES JOURNÉES MAGIQUES INC. – 78 places
- GARDERIE ÉDUCATIVE LE JARDIN DES COLIMAÇONS INC. – 60 places
- Laurentides
- GARDERIE LE MONDE FANTASTIQUE D'ANAÏS INC. – 39 places
- 9219-4109 QUÉBEC INC. – 57 places
- 9219-4109 QUÉBEC INC. – 26 places
- ATELIERS ÉDUCATIFS CAROLINE ET SES AMIS INC. – 80 places
- Montérégie
- GARDERIE ÉDUCATIVE L'ÉDOUARD INC. – 70 places
- L'ACADÉMIE DES PETITS EXPLORATEURS 2 INC. – 69 places
- LA GIRAFE ROSE INC. – 78 places
- L'ACADÉMIE DES PETITS EXPLORATEURS INC. – 75 places
- GARDERIE BIA MEL IV INC. – 80 places
- LES TRÉSORS DE BIA MEL INC. – 78 places
- 9298-2016 QUÉBEC INC. – 48 places
- 9209-8896 QUÉBEC INC. – 80 places
- 9170-8255 QUÉBEC INC. – 71 places
- LA GAZOUILLERIE INC. – 79 places
- 9381-0125 QUÉBEC INC. – 80 places
- 6449590 CANADA INC. – 56 places
- Centre-du-Québec
- L'UNIVERS ENCHANTÉ (DRUMMONDVILLE) INC. – 78 places
- L'UNIVERS ENCHANTÉ (DRUMMONDVILLE) INC. – 79 places
8 deviendront des CPE
- Montréal
- CENTRE ÉDUCATIF L'ENFANTHÈQUE INC. – 74 places
- GARDERIE LES MERVEILLES DU PARC INC. – 38 places
- 9396-3494 QUÉBEC INC. – 49 places
- MISSION FRELON INC. – 80 places
- Laval
- LES PETITS EXPLORATEURS STE-DO – 42 places
- Montérégie
- GARDERIE DE L'ÎLE AUX NOIX – 60 places
- 9258-2311 QUÉBEC INC. – 80 places
- Centre-du-Québec
- L'ACADÉMIE LES P'TITS BONZAÏ – 60 places
Rappelons qu'en juin dernier, le gouvernement du Québec avait annoncé avoir revu ses critères d'admission aux garderies subventionnées et aux CPE afin de maintenir un accès prioritaire aux places à 9,65 $ pour certaines personnes.
Les personnes qui détiennent la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, ainsi que celles qui séjournent au Québec principalement pour y travailler avec un permis de travail fermé, seront priorisées.
Les personnes en demande d'asile, la main-d'œuvre étrangère temporaire titulaire d'un permis de travail ouvert et la communauté étudiante internationale pourront quant à elles bénéficier des places résiduelles.
Cette mesure découle d'une décision de la Cour suprême du Canada rendue en mars dernier, qui avait invalidé l'ancienne interdiction d'accès aux places en CPE pour les enfants de personnes en demande d'asile.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.