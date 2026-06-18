Garderies subventionnées et CPE : Voici qui aura priorité sur les places au Québec
Tu vas peut-être avoir une place à 9,65 $/jour AVANT la maternelle finalement! 😮
Le gouvernement du Québec va revoir les critères d’admission aux garderies subventionnées et aux centres de la petite enfance (CPE) afin de maintenir un accès prioritaire aux places à 9,65 $ pour certaines personnes. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Famille, ce mercredi 17 juin.
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Les personnes priorisées seront donc « celles qui détiennent la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, ainsi que celles qui séjournent au Québec principalement pour y travailler et qui sont titulaires d’un permis de travail fermé ».
Les personnes en demande d’asile, les travailleurs étrangers et travailleuses étrangères temporaires titulaires d’un permis de travail ouvert ainsi que la communauté étudiante internationale pourront quant à elles « bénéficier des places résiduelles », indique-t-on par communiqué.
« Nous agissons de manière responsable et ordonnée afin de répondre d’abord aux besoins des familles établies ici », soutient dans son communiqué la ministre Catherine Blouin.
Selon elle, cette proposition permettra « à tous les parents qui habitent de manière habituelle au Québec » d'avoir accès à une place à contribution réduite, tout en maintenant la priorité aux places à 9,65 $ par jour pour les familles qui y étaient déjà admissibles.
Le ministère de la Famille estime qu'il y aurait quelque 5 160 enfants de demandeurs et demanderesses d'asile âgé.e.s de 5 ans ou moins au Québec qui occupent ou non une place en service de garde éducatif à l'enfance.
Cette annonce découle d'une décision rendue par la Cour suprême du Canada en mars dernier. Les juges avaient alors conclu qu'il était contraire à la Constitution de refuser l'accès aux places en CPE aux enfants de personnes en demande d'asile, invalidant du même coup une mesure instaurée en 2018 sous le gouvernement de Philippe Couillard.
Une « hiérarchie entre les familles »
Dans un communiqué, Québec solidaire a également dénoncé le plan de la Coalition avenir Québec (CAQ), qu'il accuse d'« instaurer une hiérarchie entre les familles ».
« On pensait que Christine Fréchette ne ferait pas de la petite politique sur le dos des enfants et des demandeurs d'asile, mais avec cette annonce, on voit bien que la CAQ persiste et signe. C'est une technique purement électoraliste », soutient Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion.
De son côté, Alexandre Leduc estime que le gouvernement « devrait avoir honte ».
« Bloquer l'accès à une garderie à des tout-petits, c'est vraiment ça le Québec qu'on veut bâtir? On en est rendu là? Le manque de places en CPE ne se réglera pas en dressant des familles les unes contre les autres », affirme-t-il.
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