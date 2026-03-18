7 choses à savoir sur le budget 2026-2027 du Québec

Déficit, dépenses, coût de la vie : il y a pas mal de « stock ».

L'Assemblée nationale. Droite : le budget 2026-2027

Le gouvernement du Québec a délivré son budget 2026-2027, son dernier avant les élections de l'automne prochain.

clement proust | Unsplash, Christine Fréchette - députée de Sanguinet à l'Assemblée nationale | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Pour son huitième et dernier budget avant le lancement d’une élection générale à travers la province, le ministre des Finances, Eric Girard, qui a promis d’adopter une approche « sobre et ciblée », a annoncé ce mercredi 18 mars un déficit frôlant les 9 milliards de dollars. Retour sur sept choses à retenir de cet ultime exercice budgétaire de la Coalition avenir Québec (CAQ).

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Si tu t’attendais à un chèque de 500 $ comme il s’est vu par le passé ou des réductions sur ton futur plein d’essence ou ta future épicerie, tu seras déçu.e.

Le budget d’Eric Girard n’aidera pas les contribuables à sortir la tête de l’eau et renflouer davantage leur portefeuille.

1. Un déficit, encore

Dans son discours, le ministre insiste sur le fait que le Québec fait mieux que la moyenne canadienne et affiche un déficit plus faible que celui du fédéral.

Concrètement, le gouvernement ne nie pas le déficit, évalué à 8,6 milliards $ selon la Loi sur l’équilibre budgétaire, mais il le repositionne : ce n’est plus une crise, c’est une situation « en amélioration ».

Le ministre Girard prévoit un retour à l’équilibre budgétaire en 2029-2030.

2. Une forte « discipline » sur les dépenses

En vue de la campagne électorale, qui aura lieu à l’automne prochain aux quatre coins du Québec, la CAQ a minimisé les dépenses du gouvernement.

Le ministre parle d’un budget « sobre », justifié par l’incertitude économique mondiale. En pratique, ça veut dire que l’État continue de dépenser plus, mais beaucoup moins vite qu’avant — un signal clair de resserrement.

Eric Girard a affirmé dans son discours présenté devant ses collègues de l’Assemblée nationale avoir proposé un budget « sobre et ciblé ».

« Il n’est pas rempli de cadeaux préélectoraux ni de promesses frivoles. C’est un choix délibéré, responsable, et j’invite toutes les formations politiques en cette chambre à faire preuve de la même responsabilité à l’approche des élections du mois d’octobre », a-t-il dit.

3. Les sorties scolaires mieux financées

Le gouvernement maintient le financement du programme de la culture à l’école, avec 119 millions de dollars sur cinq ans, dont 13 millions dès 2026-2027, pour soutenir les sorties scolaires en milieu culturel.

Cette mesure s’inscrit dans un ensemble plus large d’investissements en éducation, incluant notamment 315 millions sur cinq ans pour la réussite éducative, 250 millions pour les espaces scolaires et 74 millions pour attirer du personnel dans le réseau.

Québec confirme ainsi sa volonté de préserver l’accès aux activités culturelles à l’école, malgré un contexte de contrôle des dépenses.

4. Les dépenses en infrastructures augmentent

Le Plan québécois des infrastructures (PIQ) atteint 167 milliards de dollars, en hausse pour une huitième année de suite, avec des investissements accélérés de plusieurs milliards.

Dans son discours, le ministre présente ces investissements comme une façon de soutenir l’économie malgré un contexte mondial instable.

C’est un choix stratégique : plutôt que de stimuler avec des baisses d’impôt ou des aides directes, Québec mise sur les chantiers.

Le budget prévoit des investissements importants pour les infrastructures en santé, notamment pour la construction, l’agrandissement et la modernisation d’hôpitaux, de CHSLD et de maisons des aînés.

Au total, 24,7 milliards de dollars sont consacrés au secteur de la santé et des services sociaux dans le Plan québécois des infrastructures.

Ces sommes serviront notamment à :

  • rénover des hôpitaux vieillissants
  • augmenter la capacité d’accueil
  • améliorer les installations pour les soins

Le gouvernement précise que 54 % des investissements visent l’entretien des infrastructures existantes, tandis que 46 % servent à développer de nouveaux projets.

5. Des mesures concrètes, mais ciblées pour le coût de la vie

Le budget mise sur une série de mesures précises pour répondre aux pressions financières vécues par une partie de la population, sans toutefois offrir de programme universel ou de versements généralisés.

Parmi les gestes annoncés, le gouvernement poursuit la conversion de places en garderie non subventionnées afin d’augmenter l’accès à des services subventionnés et limitera la hausse de la taxe scolaire à 3 %.

Le budget prévoit aussi des investissements en logement, en itinérance et en santé mentale, dans une logique d’interventions ciblées auprès des personnes les plus vulnérables.

6. Investir dans la lutte contre les féminicides

Le budget prévoit une hausse du financement des maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale, dans un contexte où les féminicides continuent de susciter des inquiétudes au Québec. Les sommes allouées permettront de porter le financement à 260,3 millions de dollars par année sur cinq ans.

« [Les féminicides], c’est un enjeu qui fait consensus au Québec [...] Le triste nombre de féminicides dans les premiers mois de 2026 démontre l’importance de poursuivre la lutte contre ces violences », a souligné au Salon rouge M. Girard.

L’objectif est de renforcer les services offerts, notamment en augmentant la capacité d’accueil et en assurant un meilleur accompagnement des personnes victimes de violence conjugale, alors que la pression sur ces ressources demeure élevée.

7. Une aide pour les médias d’information

La CAQ a prévu des investissements importants pour soutenir à la fois les médias d’information, soit 75,4 millions de dollars sur cinq ans, dont 9 millions en 2026-2027.

Cette aide passe notamment par un crédit d’impôt élargi, qui inclura désormais les télés privées, les radios commerciales et les agences de presse. Une trentaine de médias supplémentaires devraient ainsi en bénéficier.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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