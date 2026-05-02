Tu peux visiter cette jolie petite ville en train à partir du Québec cet été
Un voyage de 4 h 30 à moins de 50 $ vers un village digne d'un conte. ✨🚂
Tu commences déjà à rêver à ces journées d’été au bord de l’eau? Bonne nouvelle, pas besoin d’avion ni de longues heures sur la route pour profiter du sable doux et des vagues scintillantes. Un simple voyage en train à partir de Montréal avec VIA Rail t’amène vers une petite ville charmante, où t’attendent une plage de sable blanc et des rues pittoresques.
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Là-bas, tu peux flâner tranquillement dans des boutiques locales, t’installer sur une terrasse ensoleillée pour manger, puis marcher pieds nus dans le sable, loin du trafic et du stress.
Cobourg est une destination digne d'une carte postale, posée au bord du lac Ontario. Facile d’accès en train, c’est le genre d’escapade qui se planifie sans effort, que ce soit pour quelques jours ou un petit week-end improvisé.
Avec un billet d'aller seulement en classe Économique au départ de Dorval, tu peux payer à partir de 49 $ avec une connexion à Kingston, ou 90 $ pour te rendre directement à la gare de Cobourg. Pour un aller-retour, tu peux t'en tirer autour de 120 $ sans connexion pour une escapade de week-end selon la date de ton voyage. Le trajet se fait en moins de 4 h sans changement de train, et peut prendre jusqu'à un peu plus de 5 h avec connexion.
Tu peux réserver des voyages en train à bon prix vers l'Ontario. VIA Rail
Souvent décrite comme un petit trésor caché de l’Ontario, la ville offre un mélange parfait de boutiques uniques, de restos inspirés, de galeries animées, de théâtre et surtout d’une magnifique plage de sable blanc qui longe un panorama apaisant.
Imagine un après-midi d’été à marcher sur un sable doux comme du velours, à regarder les vagues briller sous le soleil, avec ces petites cabanes de sauveteurs au look rétro en toile de fond. C’est l’endroit parfait pour te baigner ou simplement admirer la vue en longeant la promenade.
Et tout est simple une fois sur place : la plage se trouve à environ 20 minutes à pied de la gare, donc pas besoin de voiture pour en profiter pleinement.
Le centre-ville de Cobourg vaut aussi le détour. Avec plus de 250 commerces locaux, tu peux passer des heures à découvrir des librairies, des marchés artisanaux et toutes sortes de trouvailles.
Parmi les incontournables, il y a le Victoria Hall du 19e siècle, la Art Gallery of Northumberland et le musée Cobourg & Area. Si tu as envie de rester dehors, le parc Victoria offre un bel espace vert, tandis que la marina devient magique au coucher du soleil. Tu peux même louer un vélo et longer le bord de l’eau pour admirer le paysage autrement.
Et si tu y vas un samedi, prends le temps de passer par le marché fermier de Cobourg, où les producteurs locaux proposent fruits frais et créations faites à la main.
Entre sa plage apaisante et son ambiance de petite ville accueillante, Cobourg a tout pour devenir ton escapade d’été parfaite, simple et sans tracas.
Voyage en train Montréal - Cobourg
Prix : À partir de 49 $
* Ceci est une adaptation de l'article « This $21 train ride from Toronto takes you to a beautiful beach town with velvety shores », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.
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