Tu peux visiter cette jolie petite ville en train à partir du Québec cet été

Un voyage de 4 h 30 à moins de 50 $ vers un village digne d'un conte. ✨🚂

Une personne debout près d’un comptoir de crème glacée. À droite : une personne sur une plage.

Voyage à partir du Québec : Tu peux prendre un train qui mène à une petite ville avec plage.

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Éditrice Junior

Tu commences déjà à rêver à ces journées d’été au bord de l’eau? Bonne nouvelle, pas besoin d’avion ni de longues heures sur la route pour profiter du sable doux et des vagues scintillantes. Un simple voyage en train à partir de Montréal avec VIA Rail t’amène vers une petite ville charmante, où t’attendent une plage de sable blanc et des rues pittoresques.

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Là-bas, tu peux flâner tranquillement dans des boutiques locales, t’installer sur une terrasse ensoleillée pour manger, puis marcher pieds nus dans le sable, loin du trafic et du stress.

Cobourg est une destination digne d'une carte postale, posée au bord du lac Ontario. Facile d’accès en train, c’est le genre d’escapade qui se planifie sans effort, que ce soit pour quelques jours ou un petit week-end improvisé.

Avec un billet d'aller seulement en classe Économique au départ de Dorval, tu peux payer à partir de 49 $ avec une connexion à Kingston, ou 90 $ pour te rendre directement à la gare de Cobourg. Pour un aller-retour, tu peux t'en tirer autour de 120 $ sans connexion pour une escapade de week-end selon la date de ton voyage. Le trajet se fait en moins de 4 h sans changement de train, et peut prendre jusqu'à un peu plus de 5 h avec connexion.

Le site de r\u00e9servation de voyage VIA Rail.

Tu peux réserver des voyages en train à bon prix vers l'Ontario.
VIA Rail

Souvent décrite comme un petit trésor caché de l’Ontario, la ville offre un mélange parfait de boutiques uniques, de restos inspirés, de galeries animées, de théâtre et surtout d’une magnifique plage de sable blanc qui longe un panorama apaisant.

Imagine un après-midi d’été à marcher sur un sable doux comme du velours, à regarder les vagues briller sous le soleil, avec ces petites cabanes de sauveteurs au look rétro en toile de fond. C’est l’endroit parfait pour te baigner ou simplement admirer la vue en longeant la promenade.

Et tout est simple une fois sur place : la plage se trouve à environ 20 minutes à pied de la gare, donc pas besoin de voiture pour en profiter pleinement.

Le centre-ville de Cobourg vaut aussi le détour. Avec plus de 250 commerces locaux, tu peux passer des heures à découvrir des librairies, des marchés artisanaux et toutes sortes de trouvailles.

Parmi les incontournables, il y a le Victoria Hall du 19e siècle, la Art Gallery of Northumberland et le musée Cobourg & Area. Si tu as envie de rester dehors, le parc Victoria offre un bel espace vert, tandis que la marina devient magique au coucher du soleil. Tu peux même louer un vélo et longer le bord de l’eau pour admirer le paysage autrement.

Et si tu y vas un samedi, prends le temps de passer par le marché fermier de Cobourg, où les producteurs locaux proposent fruits frais et créations faites à la main.

Entre sa plage apaisante et son ambiance de petite ville accueillante, Cobourg a tout pour devenir ton escapade d’été parfaite, simple et sans tracas.

Voyage en train Montréal - Cobourg

Prix : À partir de 49 $

Site Internet de VIA Rail


* Ceci est une adaptation de l'article « This $21 train ride from Toronto takes you to a beautiful beach town with velvety shores », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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