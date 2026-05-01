Tu peux avoir des fleurs et végétaux GRATUITEMENT ce mois-ci à Montréal : Voici comment
Des plantes gratuites, ça ne se refuse pas!
Le printemps est bien installé et tu penses déjà à verdir ton espace? Sache que tu peux le faire sans trop dépenser! Comme chaque année, plusieurs arrondissements de Montréal organisent des distributions gratuites de végétaux, de compost et de paillis tout au long du mois de mai 2026, et ça vaut vraiment la peine d’en profiter.
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Selon les endroits, tu pourrais repartir avec des fleurs, des plants de légumes, des arbustes, des semences, du compost ou encore du paillis pour donner un coup de pouce à tes aménagements.
Même si ce n’est qu’un aperçu des options disponibles, voici quelques dates et lieux à noter pour planifier ta visite :
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Végétaux, compost et paillis : Le 23 mai 2026 de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
- Aréna Francis-Bouillon - 3175, rue de Rouen, Montréal, QC
- Aréna Saint-Donat - 6750, rue de Marseille, Montréal, QC
- Aréna Clément-Jetté - 8780, av. Dubuisson, Montréal, QC
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Compost, paillis et végétaux : Le 9 mai 2026
- Parc Don-Bosco - accessible par la rue Jérôme-Lalemant, Montréal, QC : De 8 h 30 à 12 h 30
- Parc de l’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles - dans le stationnement des enseignant.e.s, côté Est du bâtiment : De 13 h 30 à 17 h 30
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Végétaux, compost et paillis : Le 16 mai 2026 de 9 h à 13 h
- Parc Jarry - 205, rue Gary-Carter, Montréal, QC
- Parc François-Perrault - 7525, rue François-Perrault, Montréal, QC
Le Sud-Ouest - Végétaux, compost et paillis : Le 23 mai 2026
- Parc Louis-Cyr - 167, rue Saint-Ferdinand, Montréal, QC : De 9 h à 12 h 15
- Parc Oscar-Peterson - 810, rue Chatham, Montréal, QC : De 9 h à 12 h
- Carré d’Hibernia - 2333, rue Mullins, Montréal, QC : De 9 h à 11 h 45
- Parc De La Vérendrye - 5900, rue Drake, Montréal, QC : De 9 h à 12 h 30
Montréal-Nord - Végétaux, compost et paillis : Le 30 mai 2026
- Aréna Rolland - 12000, boul. Rolland, Montréal, QC : De 10 h à 12 h
Pour ce qui est de la marche à suivre, ça dépend vraiment de l’événement : parfois tu dois t’inscrire à l’avance, d’autres fois, c’est simplement « premier arrivé, premier servi ». Dans certains cas, on peut aussi te demander une preuve de résidence sur place.
Bref, avant d’y aller, prends deux minutes pour vérifier les infos de l’endroit qui t’intéresse, surtout les modalités et les dates d’inscription, histoire de ne pas te déplacer pour rien.
Si tu veux voir toutes les options près de chez toi, le plus simple reste de consulter le calendrier sur le site de la Ville de Montréal.
Distribution de végétaux, de compost et de semences à Montréal
Quand : Plusieurs dates en mai 2026
Adresses : Plusieurs adresses à Montréal
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