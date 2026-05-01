Tu peux avoir des fleurs et végétaux GRATUITEMENT ce mois-ci à Montréal : Voici comment

Des plantes gratuites, ça ne se refuse pas!

Une personne avec des plantes dans les bras. Droite : Des plantes à donner.

La Ville de Montréal donne des plantes et plus en mai 2026.

@arr_mhm | Instagram
Éditrice Junior

Le printemps est bien installé et tu penses déjà à verdir ton espace? Sache que tu peux le faire sans trop dépenser! Comme chaque année, plusieurs arrondissements de Montréal organisent des distributions gratuites de végétaux, de compost et de paillis tout au long du mois de mai 2026, et ça vaut vraiment la peine d’en profiter.

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Selon les endroits, tu pourrais repartir avec des fleurs, des plants de légumes, des arbustes, des semences, du compost ou encore du paillis pour donner un coup de pouce à tes aménagements.

Même si ce n’est qu’un aperçu des options disponibles, voici quelques dates et lieux à noter pour planifier ta visite :

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Végétaux, compost et paillis : Le 23 mai 2026 de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

  • Aréna Francis-Bouillon - 3175, rue de Rouen, Montréal, QC
  • Aréna Saint-Donat - 6750, rue de Marseille, Montréal, QC
  • Aréna Clément-Jetté - 8780, av. Dubuisson, Montréal, QC

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Compost, paillis et végétaux : Le 9 mai 2026

  • Parc Don-Bosco - accessible par la rue Jérôme-Lalemant, Montréal, QC : De 8 h 30 à 12 h 30
  • Parc de l’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles - dans le stationnement des enseignant.e.s, côté Est du bâtiment : De 13 h 30 à 17 h 30

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Végétaux, compost et paillis : Le 16 mai 2026 de 9 h à 13 h

  • Parc Jarry - 205, rue Gary-Carter, Montréal, QC
  • Parc François-Perrault - 7525, rue François-Perrault, Montréal, QC

Le Sud-Ouest - Végétaux, compost et paillis : Le 23 mai 2026

  • Parc Louis-Cyr - 167, rue Saint-Ferdinand, Montréal, QC : De 9 h à 12 h 15
  • Parc Oscar-Peterson - 810, rue Chatham, Montréal, QC : De 9 h à 12 h
  • Carré d’Hibernia - 2333, rue Mullins, Montréal, QC : De 9 h à 11 h 45
  • Parc De La Vérendrye - 5900, rue Drake, Montréal, QC : De 9 h à 12 h 30

Montréal-Nord - Végétaux, compost et paillis : Le 30 mai 2026

  • Aréna Rolland - 12000, boul. Rolland, Montréal, QC : De 10 h à 12 h

Pour ce qui est de la marche à suivre, ça dépend vraiment de l’événement : parfois tu dois t’inscrire à l’avance, d’autres fois, c’est simplement « premier arrivé, premier servi ». Dans certains cas, on peut aussi te demander une preuve de résidence sur place.

Bref, avant d’y aller, prends deux minutes pour vérifier les infos de l’endroit qui t’intéresse, surtout les modalités et les dates d’inscription, histoire de ne pas te déplacer pour rien.

Si tu veux voir toutes les options près de chez toi, le plus simple reste de consulter le calendrier sur le site de la Ville de Montréal.

Distribution de végétaux, de compost et de semences à Montréal

Prix : Gratuit

Quand : Plusieurs dates en mai 2026

Adresses : Plusieurs adresses à Montréal

Site Internet de la Ville de Montréal

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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