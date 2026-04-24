11 activités GRATUITES à Québec et ses environs en mai pour profiter du printemps

Ta « bucket list » printanière est prête!

Un personne dans un verger en fleur. Droite : Une dégustation de vin.

Quoi faire à Québec : Onze activités gratuites en mai 2026.

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Éditrice Junior

juste ici!Après un mois d'avril où les températures oscillent encore encore l'hiver et le printemps, mai offre habituellement la vraie expérience de la saison des fleurs et du renouveau. Afin de souligner cette période de l'année, la ville de Québec est remplie d'événements et de sorties qui te permettent de profiter du beau temps. Histoire de t'aider dans ta planification, on a rassemblé onze activités gratuites à mettre à ton agenda.

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Balade entre pommiers fleuris, dégustation de cidre, films, expositions, partys et bien plus sont au programme pour occuper tes temps libres tout au long du mois.

Déguster des cidres

Prix : Gratuit

Quand : Plusieurs dates du 7 au 17 mai 2026

Adresse : Plusieurs adresses à Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Dans le cadre de la Semaine du cidre, plusieurs dégustations gratuites sont organisées à travers la province et à Québec, une série de six rendez-vous à la Supérette du Diner sont au programme pour mettre de l’avant le savoir-faire local. L’ambiance se veut décontractée, propice aux échanges, avec une belle sélection de produits à découvrir.

Tu pourras notamment y goûter les cidres de Moulton Hill le 7 mai, de Chemin des Sept le 8 mai et de Turbulence le 15 mai, tandis que d’autres producteurs seront annoncés pour les dates restantes.

Accessibilité : Non facilement accessible aux fauteuils roulants

Site Internet de Cidre du Québec

Profiter d’une fête printanière sur l’Avenue Royale

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 2 mai 2026, de 10 h à 15 h

Adresse : Avenue Royale, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cet événement célèbre l’arrivée du printemps avec une ambiance parfaite pour passer du temps entre ami.e.s ou en famille. Sur place, une programmation variée est prévue pour profiter d’une belle journée à l’extérieur, avec des activités et une atmosphère festive qui donnent envie de savourer le retour du beau temps. Plus de détails seront dévoilés, alors reste à l'affut!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de l’événement

Découvrir des films uniques venus d’ici et d’ailleurs au Musée de la civilisation

Prix : Gratuit

Quand : Du 14 mai à 18 h au 17 mai 2026 à 16 h 45

Adresse : L'Auditorium Roland-Arpin au Musée de la civilisation - 85, rue Dalhousie, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce festival met de l’avant le cinéma ethnographique à travers une programmation variée qui explore les cultures, les réalités humaines et les enjeux sociaux à travers le monde. Pendant quelques jours, tu peux assister à des projections qui te font voyager et réfléchir, avec des thématiques comme l’identité, la résilience ou la transmission. C’est une belle occasion de découvrir des courts et longs métrages différents de ce qu’on voit habituellement, tout en plongeant dans des histoires touchantes et engagées.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Festival international du film ethnographique de Québec

Faire une promenade entre les pommiers en fleurs

Prix : Accès gratuit

Quand : De la fin mai au début juin

Adresse : Cidrerie Verger Bilodeau - 1868, chem. Royal, Saint-Pierre, QC

Pourquoi tu dois y aller : Dès la deuxième moitié de mai, quand les premiers bourgeons commencent à éclore, la Cidrerie Verger Bilodeau devient un endroit tout indiqué pour admirer les pommiers en fleurs. Tu peux t’y promener entre les arbres, prendre de belles photos et même pique-niquer dans ce paysage à couper le souffle.

Comme la floraison varie d’une année à l’autre, le mieux est de garder un œil sur la page Facebook de l’endroit pour savoir exactement quand planifier ta visite.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de la Cidrerie Verger Bilodeau

Découvrir une expo touchante à ciel ouvert dans le Vieux-Québec

Prix : Gratuit

Quand : Du 12 mai au 3 août 2026

Adresse : Boulevard Champlain, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu vois de grandes figurines colorées au Quartier Petit-Champlain et à la Place-Royale ce printemps, ne fais pas le saut. Un parcours extérieur signé Pony t'invite à découvrir quatre grandes sculptures attachantes, chacune avec sa personnalité et son histoire, qui abordent des thèmes comme la vulnérabilité, la résilience et l’amour. Entre un cœur brisé réparé, une éponge qui absorbe tout et un yéti apaisant, les œuvres invitent à ralentir et à réfléchir, tout en profitant d’une balade dans l’un des plus beaux coins du Vieux-Québec.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet du Quartier Petit Champlain

Aller à la troisième édition du marché Plantastique

Prix : Gratuit

Quand : Le 2 mai de 12 h à 17 h et le 3 mai 2026 de 9 h 30 à 14 h 30

Adresse : Centre Durocher - 680, rue Raoul-Jobin, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce marché rassemble une belle variété d’exposants et d'exposantes autour du mode de vie végétal, avec des produits qui vont de l’alimentation aux soins corporels, en passant par la décoration, le maquillage ou les plantes. C’est l’endroit parfait pour découvrir de nouvelles marques, goûter à des produits à base de plantes et faire des trouvailles plus écoresponsables. Pour participer, tu dois te procurer un billet gratuit

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet d'Eventbrite

Explorer un jardin féérique

Prix : Accès gratuit - Un don de 2 $ est suggéré pour entretenir les lieux

Quand : Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h; samedi et dimanche de 9 h à 20 h

Adresse : Jardin universitaire Roger-Van den Hende de l’Université Laval - 2480, boul. Hochelaga, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Avec ses 4000 espèces de plantes et de fleurs, le Jardin universitaire Roger-Van den Hende de l’Université Laval est un endroit parfait pour s’imprégner du printemps. Tu peux y flâner entre les couleurs qui reprennent vie et explorer différents espaces comme le jardin d’eau, la roseraie, l’arboretum ou encore les collections de plantes herbacées et de rhododendrons.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Jardin universitaire de l’Université Laval

Vivre une expérience immersive de théâtre à ciel ouvert

Prix : Gratuit

Quand : Du 28 mai au 7 juin 2026

Adresse : Quartier Saint-Sauveur, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Durant trois semaines, le Quartier Saint-Sauveur se transforme en scène à ciel ouvert où auront lieu des représentations de théâtre, cirque, danse et arts visuels. En te promenant, tu pourras découvrir plusieurs univers à travers une mise en scène immersive animée par une cinquantaine d’interprètes. L’expérience se vit à ton rythme, de jour comme de nuit, et te permet de redécouvrir le quartier sous un angle complètement différent, entre surprises, poésie et performances éclatées.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet du Festival Carrefour

Participer à un rallye ludique sur les traditions du printemps en famille

Prix : Gratuit

Quand : Du 2 au 3 mai 2026, de 10 h à 17 h

Adresse : Moulin des Jésuites - 7960, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as des enfants entre cinq et huit ans dans ton entourage, cette activité est parfaite pour leur faire plaisir. Un rallye propose de découvrir les traditions du printemps à travers le globe en partant à la recherche d’indices dans le Moulin des Jésuites. Les petits bouts de choux pourront bouger et s'amuser, en plus d'en apprendre plus sur le monde qui les entoure.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de l’événement

Participer à une activité scientifique gourmande à faire en famille

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 2 mai 2026 de 10 h à 15 h

Adresse : Pavillon des Services - 2440, boul. Hochelaga, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette journée gratuite est organisée par le comité étudiant de l’INAF au pavillon des Services de l’Université Laval, et te plonge dans l’univers des sciences alimentaires avec des activités pensées autant pour les enfants que pour les adultes. Sur place, tu peux assister à une démonstration de chimie des desserts, participer à un quiz en équipe ou même fabriquer ta propre ricotta. Des kiosques interactifs permettent aussi de découvrir la science autrement, tout en passant un moment amusant en famille. Pour participer, tu peux t'inscrire juste ici.

Page Facebook de l'événement

Assister à une projection gratuite de courts métrages québécois

Prix : Gratuit

Quand : Le mardi 26 mai 2026 à 19 h

Adresse : Cinéma Beaumont - 541, rue Saint-Vallier E., 4e étage, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette soirée met en lumière le talent du cinéma québécois avec une sélection de courts métrages présentés gratuitement au Cinéma Beaumont. Tu peux découvrir plusieurs œuvres d’ici, rencontrer des cinéastes et plonger dans des univers variés le temps d’une projection de titres comme La petite ancêtre de Alexa Tremblay-Francoeur et L'été des chaleurs de Marie-Pier Dupuis.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants

Le site Internet de Cinéma Beaumont

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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