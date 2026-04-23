Les terrasses arrière seront permises sur la Grande Allée à Québec cet été
Les travaux du tramway n'arriveront pas à « scrapper » la saison des terrasses. 🍹
À l’approche des travaux du tramway, la Ville de Québec permettra aux restaurants, bars et cafés de la Grande Allée de déplacer dès cet été leur terrasse à l’arrière de leur établissement. Une mesure qui pourrait donner un coup de pouce aux propriétaires de ces commerces inquiet.e.s de perdre leur aménagement extérieur pendant la saison estivale.
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L’administration Marchand, qui a annoncé le tout le 21 avril dernier, souhaite assouplir temporairement les règles entourant les terrasses afin d’aider les commerces touchés par les travaux liés au projet TramCité. Cette flexibilité serait en place pour une durée de deux ans.
Des terrasses déplacées pour compenser les travaux
Concrètement, certains établissements pourraient désormais aménager des terrasses à l’arrière ou sur le côté de leur bâtiment, une option qui n’était pas toujours possible auparavant.
Cette initiative cible directement des secteurs très fréquentés, comme la Grande Allée, où l’ambiance estivale repose largement sur la présence de terrasses. Avec les travaux, plusieurs commerces risquent de perdre de l’espace à l’avant, ce qui pourrait nuire à leur achalandage.
Les établissements situés à proximité du tracé du tramway, soit dans un rayon de 200 mètres, ou encore dans les zones des sociétés de développement commercial, pourraient installer des terrasses en cour arrière, en cour latérale ou même sur un balcon au niveau du commerce, si l’espace le permet.
Une mesure pour garder la Grande Allée animée
L’objectif est clair : permettre aux commerces de continuer d’attirer la clientèle malgré les chantiers, tout en respectant le voisinage et les autres usages du secteur.
« Des rues commerciales comme la Grande Allée sont des symboles vivants du dynamisme économique, culturel et touristique de Québec », a déclaré par communiqué Marianne White, responsable du développement commercial au comité exécutif.
Selon elle, cette flexibilité vise à « garder leur offre attractive et leur rue animée, pour que la ville continue de vivre pendant les chantiers ».
Des conditions à respecter
Mais tous les commerces ne pourront pas nécessairement en profiter. Même si la Ville assouplit sa réglementation, les paramètres pour l’aménagement extérieur varieront d’un établissement à l’autre.
« Les gens devront faire une demande de permis, a dit en point de presse lundi le responsable des relations avec les commerçant.e.s pour le projet TramCité, Jean-Luc Lavoie. Ce n’est pas parce que nous le permettons que n’importe qui pourra, du jour au lendemain, installer une terrasse en cour latérale ou arrière. S’il y a des habitations autour, nous en tiendrons compte dans l’analyse. »
La Ville compte verser 7500 $ aux propriétaires d'établissements qui ne pourront pas aménager de terrasse.
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