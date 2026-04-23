Les terrasses arrière seront permises sur la Grande Allée à Québec cet été

Les travaux du tramway n'arriveront pas à « scrapper » la saison des terrasses. 🍹

Une boisson. Droite : des gens sur la Grande Allée de Québec.

Avec les travaux du tramway, la Ville de Québec permettra aux commerces de la Grande Allée d'installer une terrasse arrière cet été

Grande Allée | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

À l’approche des travaux du tramway, la Ville de Québec permettra aux restaurants, bars et cafés de la Grande Allée de déplacer dès cet été leur terrasse à l’arrière de leur établissement. Une mesure qui pourrait donner un coup de pouce aux propriétaires de ces commerces inquiet.e.s de perdre leur aménagement extérieur pendant la saison estivale.

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L’administration Marchand, qui a annoncé le tout le 21 avril dernier, souhaite assouplir temporairement les règles entourant les terrasses afin d’aider les commerces touchés par les travaux liés au projet TramCité. Cette flexibilité serait en place pour une durée de deux ans.

Des terrasses déplacées pour compenser les travaux

Concrètement, certains établissements pourraient désormais aménager des terrasses à l’arrière ou sur le côté de leur bâtiment, une option qui n’était pas toujours possible auparavant.

Cette initiative cible directement des secteurs très fréquentés, comme la Grande Allée, où l’ambiance estivale repose largement sur la présence de terrasses. Avec les travaux, plusieurs commerces risquent de perdre de l’espace à l’avant, ce qui pourrait nuire à leur achalandage.

Les établissements situés à proximité du tracé du tramway, soit dans un rayon de 200 mètres, ou encore dans les zones des sociétés de développement commercial, pourraient installer des terrasses en cour arrière, en cour latérale ou même sur un balcon au niveau du commerce, si l’espace le permet.

Une mesure pour garder la Grande Allée animée

L’objectif est clair : permettre aux commerces de continuer d’attirer la clientèle malgré les chantiers, tout en respectant le voisinage et les autres usages du secteur.

« Des rues commerciales comme la Grande Allée sont des symboles vivants du dynamisme économique, culturel et touristique de Québec », a déclaré par communiqué Marianne White, responsable du développement commercial au comité exécutif.

Selon elle, cette flexibilité vise à « garder leur offre attractive et leur rue animée, pour que la ville continue de vivre pendant les chantiers ».

Des conditions à respecter

Mais tous les commerces ne pourront pas nécessairement en profiter. Même si la Ville assouplit sa réglementation, les paramètres pour l’aménagement extérieur varieront d’un établissement à l’autre.

« Les gens devront faire une demande de permis, a dit en point de presse lundi le responsable des relations avec les commerçant.e.s pour le projet TramCité, Jean-Luc Lavoie. Ce n’est pas parce que nous le permettons que n’importe qui pourra, du jour au lendemain, installer une terrasse en cour latérale ou arrière. S’il y a des habitations autour, nous en tiendrons compte dans l’analyse. »

La Ville compte verser 7500 $ aux propriétaires d'établissements qui ne pourront pas aménager de terrasse.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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