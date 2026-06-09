Crédit TPS/TVH : Voici pourquoi tu n'as PAS reçu ton versement unique allant jusqu'à 717 $
Ton dépôt n'est toujours pas arrivé? Voici ce qui a pu se passer. 🧐
Le gouvernement du Canada procède depuis le 5 juin au versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH, une somme pouvant aller jusqu'à 717 $ selon ta situation familiale. L'Agence du revenu du Canada (ARC) gère l'envoi automatique des paiements, mais si tu scrutes ton solde bancaire depuis des jours sans voir arriver quoi que ce soit, ne panique pas. Plusieurs raisons peuvent expliquer l'absence du dépôt dans ton compte.
À lire également : Voici pourquoi tu n'as PAS reçu le virement unique allant jusqu'à 200 $ au Québec
Ce versement supplémentaire unique s'inscrit dans une réforme plus large annoncée par le premier ministre Mark Carney en janvier 2026. Le gouvernement du Canada a en effet annoncé la création de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), qui remplacera officiellement le crédit pour la TPS/TVH à partir de juillet 2026 avec des montants plus généreux. Ce versement ponctuel, qui s'ajoute à tes paiements habituels, est une façon d'offrir un coup de pouce immédiat en attendant.
Alors pourquoi toi, parmi les 12 millions de personnes admissibles, tu n'as toujours rien reçu?
Tu n'étais peut-être pas admissible au crédit pour la TPS/TVH
Pour avoir droit à ce versement supplémentaire, tu devais être admissible au crédit régulier pour la TPS/TVH en janvier 2026. Ce crédit est destiné aux personnes et aux familles à revenu faible ou modeste. Si ton revenu familial net dépasse les seuils établis par l'ARC, tu n'y as probablement pas droit.
Tu peux vérifier ton admissibilité directement dans Mon dossier pour les particuliers sur le site de l'Agence du revenu du Canada.
Patience, ça peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables
Si tu es admissible mais que tu n'as encore rien reçu, il est possible que ton versement soit simplement en chemin. L'ARC précise qu'il peut s'écouler jusqu'à 10 jours ouvrables avant que la somme apparaisse dans ton compte. Dans ton dossier ARC, le paiement pourrait aussi s'afficher sous le nom « crédit pour la TPS/TVH » plutôt que sous l'appellation du versement supplémentaire unique.
Tu n'as pas encore produit ta déclaration de revenus de 2024
L'ARC se base sur ta déclaration de revenus de 2024 pour calculer ton admissibilité et le montant auquel tu as droit. Si tu n'as pas encore soumis tes impôts, c'est fort probablement la raison pour laquelle aucun versement n'a été envoyé. Il n'est pas trop tard : fais-le dès que possible, même si tu n'as aucun revenu à déclarer. Ton ou ta conjoint.e doit également produire sa déclaration.
C'est ton ou ta partenaire qui reçoit le versement
Dans les ménages en couple, l'ARC envoie le versement à une seule personne au nom des deux. Si tu ne vois rien dans ton compte, vérifie si ton ou ta partenaire a reçu le montant à ta place. C'est une situation tout à fait normale.
Le paiement a été appliqué à une dette fiscale
Si tu avais des sommes dues à l'ARC, le versement a pu être appliqué directement à ta dette existante plutôt qu'être déposé dans ton compte. Dans ce cas, tu devrais avoir reçu un avis de l'Agence à cet effet.
Tes coordonnées ne sont pas à jour
Si tu as le dépôt direct, la somme est versée dans ton compte bancaire enregistré auprès de l'ARC. Si tu as changé de compte récemment sans mettre à jour ton dossier, le transfert pourrait avoir échoué ou être en attente. Sans dépôt direct, un chèque est envoyé par la poste à ta dernière adresse connue. Assure-toi de corriger tes informations sur le site de l'ARC.
Combien peux-tu recevoir?
Le versement correspond à 50 % du montant annuel du crédit TPS/TVH calculé pour la période de juillet 2025 à juin 2026. Voici les montants maximaux selon ta situation :
Personnes seules ou familles monoparentales :
- Sans enfant : jusqu'à 267 $
- Avec 1 enfant : jusqu'à 441 $
- Avec 2 enfants : jusqu'à 533 $
- Avec 3 enfants : jusqu'à 625 $
- Avec 4 enfants : jusqu'à 717 $
Personnes mariées ou en union de fait :
- Sans enfant : jusqu'à 349 $
- Avec 1 enfant : jusqu'à 441 $
- Avec 2 enfants : jusqu'à 533 $
- Avec 3 enfants : jusqu'à 625 $
- Avec 4 enfants : jusqu'à 717 $
À noter que ce versement fédéral n'a rien à voir avec le virement unique de 200 $ du gouvernement provincial. Les deux arrivent en juin, mais c'est Revenu Québec qui gère celui-là.
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