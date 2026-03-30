Le dernier versement de la TPS/TVH arrive cette semaine : Voici combien tu pourrais recevoir

Les prochains versements seront bien plus garnis! 🤑

De l’argent canadien.

Le dernier versement de la TPS/TVH arrive cette semaine au Québec.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais partie des millions de Québécois.e.s qui reçoivent le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Agence du revenu du Canada (ARC), coche la date dans ton agenda : le prochain (et dernier) versement arrive cette semaine.

À lire également : L’ARC doit 1,88 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l’argent

Pour recevoir ce crédit, tu dois remplir certaines conditions, dont avoir 19 ans ou plus avant le début d’un trimestre (ou être marié.e, en union de fait, ou parent d’un enfant qui vit avec toi), résider au Canada à titre de résident.e fiscal.e et, bien sûr, avoir produit ta déclaration de revenus 2024.

Chose importante à garder en tête : même si tu n’as aucun impôt à payer, tu dois quand même produire ta déclaration pour avoir accès au crédit. Beaucoup de personnes admissibles ratent leurs versements en sautant cette étape.

Le montant auquel tu as droit diminue progressivement selon ton revenu familial net ajusté. Si tes revenus dépassent un certain seuil, le crédit se réduit graduellement jusqu’à zéro.

Combien peux-tu recevoir en avril?

Le montant varie selon ton revenu, ton état civil et le nombre d’enfants à ta charge. Voici les montants annuels maximaux pour 2025-2026 — et ce que ça représente par versement trimestriel :

  • Personne seule : 533 $ par année, soit 133,25 $ par versement
  • Couple (marié.e ou en union de fait) : 698 $ par année, soit 174,50 $ par versement
  • Par enfant supplémentaire de moins de 19 ans : 184 $ par année, soit 46 $ de plus par versement

Des exemples concrets selon ta situation

Personne seule, sans enfant, revenu de 35 000 $ :
Montant annuel : 533 $, soit 133,25 $ au versement d’avril.

Couple sans enfant, revenu familial de 40 000 $ :
Montant annuel : 698 $, soit 174,50 $ au versement d’avril.

Famille avec deux enfants, revenu de 42 000 $ :
698 $ (couple) + 368 $ (2 × 184 $) = 1 066 $ par année, soit 266,50 $ par trimestre.

Parent seul avec un enfant, revenu de 38 000 $ :
533 $ + 184 $ = 717 $ par année, soit 179,25 $ par versement trimestriel.

Comment fonctionne la réduction progressive?

Le crédit ne disparaît pas d’un coup dès que ton revenu dépasse le seuil de 45 000 $ — il diminue graduellement. Pour chaque dollar au-dessus de ce seuil, 5 % sont retranchés du crédit.

Par exemple, si tu es célibataire avec un revenu de 50 000 $, l'excédent est de 5 000 $. La réduction est donc de 250 $ (5 % × 5 000 $). Tu recevrais 283 $ annuellement au lieu des 533 $ maximaux.

Pour un couple avec un revenu familial de 55 000 $, l'excédent par rapport au seuil de 45 521 $ est d'environ 9 479 $, ce qui entraîne une réduction d'environ 474 $. Le couple toucherait environ 224 $ au lieu de 698 $.

Le versement d'avril est prévu le 2 avril. C'est le dernier de l'année de prestation 2025-2026, basé sur ta déclaration de revenus 2024.

Bonjour, l'Allocation canadienne pour l'épicerie

Le versement d'avril est le dernier sous l'ancienne formule du crédit TPS/TVH. Le gouvernement de Mark Carney a annoncé en janvier dernier sa transformation en une nouvelle aide : l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), bonifiée de 25 % pendant cinq ans à compter de juillet 2026.

En plus de cette hausse permanente, un versement unique équivalant à une augmentation de 50 % est prévu au printemps, au plus tard en juin. Au total, plus de 12 millions de Canadiens.ne.s sont concerné.e.s.

Voici ce que ça représente concrètement :

  • Personne seule : jusqu'à 950 $ en 2026, puis environ 700 $/an
  • Famille de quatre personnes : jusqu'à 1 890 $ en 2026, puis environ 1 400 $/an

Aucune demande n'est nécessaire — il suffit d'avoir produit sa déclaration de revenus 2024. Pour en savoir plus, c'est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
crédit d'impôt pour la tps/tvhagence du revenu du canadaprestations et créditsgouvernement du canadacrédit tps tvhaide financièreallocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive en avril et voici combien tu pourrais recevoir

Un petit extra dans ton compte bancaire, ça ne fait jamais de tort. 💸

9 crédits d'impôt et prestations attendus dans les comptes des Québécois en avril 2026

Tu as peut-être de l'argent qui s'en vient, au grand bonheur de tes finances!

Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir

Un coup de pouce de centaines de dollars en plus qui peut faire une différence!💸

10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec

New year, new me, new montants dans mon portefeuille! 🤑

Ce lac émeraude à 3 h de Montréal s'étend sur plus de 15 km avec des îles et des baies WOW

Un road trip vers une vue paradisiaque!

Cette petite ville à 40 min de Québec est un coin de paradis qui vaut le road trip cet été

Pour une escapade mémorable!

Voici qui a gagné Big Brother Célébrités 6

Le jury n'a pas épargné les finalistes avec ses questions. 👀

9 restaurants «apportez votre vin» à Québec et les environs pour bien manger sans te ruiner

Tu veux alléger ta facture? Penses BYOB.

Ce resto à Québec offre des tacos à volonté avec une boisson pour seulement 35 $

Ton « tacos tuesday » s'annonce MIAM!

Cet ensemble mobilier pour enfants chez IKEA est 79,99 $ et c'est parfait pour l'été

Un des meilleurs vendeurs à mettre dans ton panier!

Neige, pluie, grésil, verglas : Un cocktail météo est prévu sur le sud du Québec demain

Prin quoi? Printemps? Connais pas.🫠

Ce coin magnifique de l'Ontario est LE road trip pour te faire oublier que tu es au Canada

Plages, petites villes et vignobles, sans quitter le pays!

Les avantages des 81 meilleurs employeurs à Montréal en 2026 te donneront envie de postuler

Sors ton CV, il y a peut-être une place pour toi! 👀