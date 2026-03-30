Le dernier versement de la TPS/TVH arrive cette semaine : Voici combien tu pourrais recevoir
Les prochains versements seront bien plus garnis! 🤑
Si tu fais partie des millions de Québécois.e.s qui reçoivent le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Agence du revenu du Canada (ARC), coche la date dans ton agenda : le prochain (et dernier) versement arrive cette semaine.
À lire également : L’ARC doit 1,88 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l’argent
Pour recevoir ce crédit, tu dois remplir certaines conditions, dont avoir 19 ans ou plus avant le début d’un trimestre (ou être marié.e, en union de fait, ou parent d’un enfant qui vit avec toi), résider au Canada à titre de résident.e fiscal.e et, bien sûr, avoir produit ta déclaration de revenus 2024.
Chose importante à garder en tête : même si tu n’as aucun impôt à payer, tu dois quand même produire ta déclaration pour avoir accès au crédit. Beaucoup de personnes admissibles ratent leurs versements en sautant cette étape.
Le montant auquel tu as droit diminue progressivement selon ton revenu familial net ajusté. Si tes revenus dépassent un certain seuil, le crédit se réduit graduellement jusqu’à zéro.
Combien peux-tu recevoir en avril?
Le montant varie selon ton revenu, ton état civil et le nombre d’enfants à ta charge. Voici les montants annuels maximaux pour 2025-2026 — et ce que ça représente par versement trimestriel :
- Personne seule : 533 $ par année, soit 133,25 $ par versement
- Couple (marié.e ou en union de fait) : 698 $ par année, soit 174,50 $ par versement
- Par enfant supplémentaire de moins de 19 ans : 184 $ par année, soit 46 $ de plus par versement
Des exemples concrets selon ta situation
Personne seule, sans enfant, revenu de 35 000 $ :
Montant annuel : 533 $, soit 133,25 $ au versement d’avril.
Couple sans enfant, revenu familial de 40 000 $ :
Montant annuel : 698 $, soit 174,50 $ au versement d’avril.
Famille avec deux enfants, revenu de 42 000 $ :
698 $ (couple) + 368 $ (2 × 184 $) = 1 066 $ par année, soit 266,50 $ par trimestre.
Parent seul avec un enfant, revenu de 38 000 $ :
533 $ + 184 $ = 717 $ par année, soit 179,25 $ par versement trimestriel.
Comment fonctionne la réduction progressive?
Le crédit ne disparaît pas d’un coup dès que ton revenu dépasse le seuil de 45 000 $ — il diminue graduellement. Pour chaque dollar au-dessus de ce seuil, 5 % sont retranchés du crédit.
Par exemple, si tu es célibataire avec un revenu de 50 000 $, l'excédent est de 5 000 $. La réduction est donc de 250 $ (5 % × 5 000 $). Tu recevrais 283 $ annuellement au lieu des 533 $ maximaux.
Pour un couple avec un revenu familial de 55 000 $, l'excédent par rapport au seuil de 45 521 $ est d'environ 9 479 $, ce qui entraîne une réduction d'environ 474 $. Le couple toucherait environ 224 $ au lieu de 698 $.
Le versement d'avril est prévu le 2 avril. C'est le dernier de l'année de prestation 2025-2026, basé sur ta déclaration de revenus 2024.
Bonjour, l'Allocation canadienne pour l'épicerie
Le versement d'avril est le dernier sous l'ancienne formule du crédit TPS/TVH. Le gouvernement de Mark Carney a annoncé en janvier dernier sa transformation en une nouvelle aide : l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), bonifiée de 25 % pendant cinq ans à compter de juillet 2026.
En plus de cette hausse permanente, un versement unique équivalant à une augmentation de 50 % est prévu au printemps, au plus tard en juin. Au total, plus de 12 millions de Canadiens.ne.s sont concerné.e.s.
Voici ce que ça représente concrètement :
- Personne seule : jusqu'à 950 $ en 2026, puis environ 700 $/an
- Famille de quatre personnes : jusqu'à 1 890 $ en 2026, puis environ 1 400 $/an
Aucune demande n'est nécessaire — il suffit d'avoir produit sa déclaration de revenus 2024. Pour en savoir plus, c'est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Impôts: L'ARC offre la déclaration automatique pour «mettre plus d'argent» dans tes poches ›
- Nouvelles tranches de revenu au Canada : Voici combien d'impôts tu paieras cette année ›
- Hausses d’impôts en 2026 : Voici pourquoi les Québécois vont en payer plus cette année ›
- Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées ›
- Impôts : Voici tout ce que tu dois savoir pour tes déclarations de revenus au Québec ›
- 7 changements à savoir pour ta déclaration d'impôt à Revenu Québec en 2026 ›
- Un expert propose 6 choses à faire pour augmenter ton remboursement d’impôt cette année ›
- 7 choses à savoir sur le budget 2026-2027 du Québec ›
- Voici quand tu recevras ton remboursement d’impôt en 2026 selon le gouvernement ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›