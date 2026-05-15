5 activités GRATUITES pour fans d'auto durant le Grand Prix au Concours ROYALMOUNT

Simulateur F1, expo de voitures de luxe, circuit junior et plus encore.

Voiture Porsche bleue exposée sur tapis rouge à l’intérieur du centre commercial Royalmount avec visiteurs autour.

Porsche de collection exposée au Royalmount devant une foule de visiteurs.

Rédactrice pigiste, Studio

Avec des courses de classe mondiale qui se déroulent juste à côté de chez toi et des événements qui fleurissent partout dans la ville, c'est le moment idéal pour être passionné.e d'automobile à Montréal.

Le Concours ROYALMOUNT est de retour pour sa deuxième édition, proposant dix jours d'excellence automobile : des voitures rares et uniques, un simulateur de F1, un circuit de course junior, des produits dérivés exclusifs et bien plus encore. Des prix sont à gagner chaque jour du 14 au 20 mai si vous votez pour votre voiture préférée sur l’application RM.

Tout cela se déroule du 14 au 24 mai 2026, au ROYALMOUNT (5050, chemin de la Côte-de-Liesse). Si tu viens en voiture, tu peux profiter de jusqu'à quatre heures de stationnement gratuit. Sinon, prends le métro jusqu'à la station De La Savane et simplement traverse la passerelle couverte.

Voici ce qui t'attend cette année au Concours ROYALMOUNT.

Exposition de voiture

=Voitures Mercedes-Benz et Ferrari expos\u00e9es sur tapis rouges \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du centre commercial Royalmount avec visiteurs autour. Voitures de luxe exposées au Royalmount.📸ROYALMOUNT | Courtoisie

Quand : Du 14 au 20 mai 2026

Pourquoi tu dois y aller : C'est l'occasion de découvrir une sélection de 20 supercars et hypercars rarement exposées au public, dont des modèles issus des collections d'Automobiles Etcetera et de Luc Poirier. En votant pour ton modèle préféré sur l'application ROYALMOUNT pendant l'événement, tu cours également la chance de remporter un prix.

Circuit de course junior

Quand : De 11h à 15h entre le 16 et le 18 mai 2026

Pourquoi tu dois y aller : Ouvert aux enfants de 8 ans et moins, cet événement adorable permet aux plus jeunes de filer à toute allure sur des mini-circuits inspirés de la Formule 1™ au volant de voitures miniatures électriques au design luxueux. Mieux encore : les circuits s'inspirent de pistes emblématiques du monde entier. Qui sait? Peut-être qu'une future étoile du sport automobile fera ses débuts ici.

Simulateur de course F1

Quand : Du 14 au 18 mai 2026

Pourquoi tu dois y aller : Situé dans la boutique TUDOR, le simulateur TUDOR F1 permet de découvrir les sensations fortes, la puissance et la précision que procure la conduite d'une Formule 1™. Cette expérience immersive incontournable est conçue pour être aussi réaliste que possible.

Réplique de la Mercedes‐AMG F1 W17 E Performance

Quand : Du 21 au 24 mai 2026

Pourquoi tu dois y aller : Présentée par IWC Schaffhausen, la réplique officielle de la Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team constitue l'un des moments forts de l'événement. Ouverte au public pour la visite et les photos, cette pièce d'ingénierie de pointe trouve tout naturellement sa place dans l'allée du luxe de ROYALMOUNT.

Cars + Coffee

Alignement de voitures Porsche vintage color\u00e9es expos\u00e9es \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur avec visiteurs et b\u00e2timents modernes en arri\u00e8re-plan. Voitures Porsche classiques rassemblées lors d’un événement automobile au ROYALMOUNT.ROYALMOUNT | Courtoisie

Quand : De 9h à 12h, le samedi 23 mai 2026

Pourquoi tu dois y aller : Le Concours ROYALMOUNT finit en beauté avec « Cars + Coffee », un événement animé et communautaire. C'est l'occasion de découvrir une grande variété de voitures, des modèles de collection aux bolides de haute performance, le tout accompagné de musique et bien plus encore. Sirote un café et admire ces chefs d'œuvres d'ingénierie.

Pour profiter à fond de la semaine des courses, viens satisfaire ta passion pour l'automobile au Concours ROYALMOUNT. Et n'oublie pas de passer au comptoir de conciergerie ROYALMOUNT pour acheter des articles officiels CGV™, disponibles du 8 au 24 mai. Tu y trouveras des casquettes, des t-shirts et des chandails de la collection Circuit Gilles-Villeneuve pour t'immerger pleinement dans l'ambiance de la semaine des courses.

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Québec Canada Choses à faire
  • Elodie Lima

    Rédactrice pigiste, Studio

    Depuis 2020, Elodie Lima travaille en collaboration avec le Studio. Diplômée de l'école de journalisme de l'Université Concordia, elle est fascinée par le pouvoir évocateur des histoires racontées au quotidien et aime apporter une touche d'originalité là où la normalité règne. En plus de sa passion pour l'écriture, Elodie s'intéresse à la musique EDM/alternative, aux langues étrangères et aux dégustations de vin. Elle est constamment à la recherche de nouvelles expériences pour alimenter sa créativité.

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