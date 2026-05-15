5 activités GRATUITES pour fans d'auto durant le Grand Prix au Concours ROYALMOUNT

Rédactrice pigiste, Studio

Depuis 2020, Elodie Lima travaille en collaboration avec le Studio. Diplômée de l'école de journalisme de l'Université Concordia, elle est fascinée par le pouvoir évocateur des histoires racontées au quotidien et aime apporter une touche d'originalité là où la normalité règne. En plus de sa passion pour l'écriture, Elodie s'intéresse à la musique EDM/alternative, aux langues étrangères et aux dégustations de vin. Elle est constamment à la recherche de nouvelles expériences pour alimenter sa créativité.