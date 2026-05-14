Voici ce qui est ouvert et fermé au Québec lors de la Journée nationale des patriotes 2026
Pour bien préparer ton long week-end! 😎
Que tu l’appelles la Journée nationale des patriotes ou la fête de la Reine, le 18 mai prochain sera un jour férié au Québec. C’est donc le moment idéal pour planifier ton long week-end et vérifier ce qui sera ouvert ou fermé dans la province.
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La dernière chose que tu veux, c’est probablement te présenter devant un commerce aux portes barrées parce que les employés et employées profitent aussi du congé pour souligner cette journée commémorative liée aux rébellions de 1837-1838 contre les Britanniques.
Ailleurs au Canada, cette journée est plutôt connue sous le nom de fête de la Reine Victoria. Peu importe le nom que tu lui donnes, une chose est certaine : mieux vaut prévoir ses déplacements et ses emplettes pour éviter les mauvaises surprises.
Que tu aies des courses à faire, une sortie en famille au programme ou simplement envie de profiter de la ville, voici un aperçu de ce qui sera ouvert ou fermé au Québec pendant ce jour férié.
Ce qui sera ouvert le 18 mai 2026 :
- Les épiceries et supermarchés;
- Les restaurants et les bars;
- Les succursales de la SAQ et de la SQDC;
- Les stations-service;
- Les transports en commun (selon des horaires adaptés);
- Les centres de conditionnement physique;
- Les centres commerciaux;
- Les salles de cinéma;
- Les installations d’Espace pour la vie (Biodôme, Insectarium, Planétarium Rio Tinto Alcan, Jardin botanique);
- Plusieurs musées et sites culturels;
- La collecte des matières résiduelles et les écocentres, selon les calendriers habituels.
Ce qui sera fermé le 18 mai 2026 :
- Les institutions financières;
- Les bureaux de Postes Canada;
- Les centres de services de la SAAQ;
- Les bureaux municipaux et les hôtels de ville;
- Les points de service des gouvernements fédéral et provincial;
- La majorité des bibliothèques publiques.
Bref, si tu dois régler des démarches administratives ou récupérer un colis au bureau de poste, ce n’est pas la bonne journée. En revanche, c’est le moment idéal pour profiter d’une sortie au resto, faire le tour des boutiques ou visiter l’un des nombreux attraits culturels qui restent accessibles.
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