Prime de 100 000$ pour retrouver All Boivin: Qui est ce fugitif le plus recherché au pays?
Qui est ce Saguenéen en cavale depuis 2023?
Depuis l’arrestation de Dave « Pic » Turmel, en 2025, et de Bryan Fuentes Gramajo en mars dernier, un nouveau nom trône au sommet de la liste des fugitifs les plus recherchés au Canada : le Saguenéen All Boivin, dans la mire des autorités depuis plus de deux ans. Une récompense allant jusqu’à 100 000 $ est d’ailleurs offerte pour lui mettre la main au collet.
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Jusqu’à l’arrestation de Dave « Pic » Turmel, en Italie en mars 2025, All Boivin était l’un de ses proches collaborateurs, en plus d’être l’un des présumés co-dirigeants du clan Blood Family Mafia (BFM), une organisation criminelle engagée dans le commerce illicite de drogues.
Le groupe est plongé dans une guerre de territoire avec les Hells Angels depuis 2022, un conflit qui a entraîné une montée de la violence dans plusieurs régions du Québec, notamment autour de la capitale nationale, en Beauce et dans l’est de la province.
All Boivin, âgé de 39 ans, est originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et est en cavale depuis février 2023.
La Sûreté du Québec (SQ) a lancé contre lui des mandats d’arrestation pancanadiens. Il est visé par de nombreuses accusations en matière de stupéfiants : trafic de substance, complot en vue de trafic, possession en vue de trafic, ainsi que vente et possession en vue de vendre du cannabis illicite.
Selon des informations obtenues par le Bureau d’enquête de Québecor, le Saguenéen se trouverait en Europe depuis plusieurs mois, mais serait tout de même actif au Québec.
Le programme BOLO, qui répertorie les 25 fugitifs les plus recherchés au Canada, souligne de son côté qu’il conserve de solides attaches dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que des complices lui faciliteraient la tâche pour éviter les autorités.
À ce jour, il est impossible de confirmer si All Boivin était toujours en compagnie de sa conjointe et complice, Yaulise Lemieux-Bellavance, elle aussi recherchée par les autorités. Les deux individus auraient utilisé de faux noms pour se déplacer sans attirer l’attention.
Jusqu’au 9 juin prochain, une récompense de 100 000 $ est offerte pour toute information permettant de localiser All Boivin.
Fiche technique d'All Boivin
- Prénom et nom
- All Boivin
- Genre
- Homme
- Date de naissance :
- 11 juillet 1989
- Nationalité
- Canadien
- Langue parlée
- Français
- Dernière résidence connue
- Saint-Lazare, Québec, Canada
- Taille
- 6 pi / 183 cm
- Dernier poids connu
- 242 lb / 110 kg
- Yeux
- Bruns
- Dernière couleur de cheveux connue
- Brun
- Signes distinctifs
- Tatouage spécial sur la main gauche, tatouage couvrant tout le bras gauche, tatouages visibles au cou, tatouage tribal au bras droit, cicatrice à l’épaule gauche
- Recherché pour
- Trafic de substance, complot de trafic, possession en vue de trafic, complot de vente de cannabis illicite, vente et possession en vue de vendre du cannabis illicite
- Corps policiers impliqués
- Sûreté du Québec et Service de police de Saguenay
Pour consulter la fiche du programme Bolo d'All Boivin, c'est par ici.
Pour consulter la fiche de la Sureté du Québec, c'est par ici.
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