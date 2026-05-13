La Garde côtière canadienne embauche avec un sec.5 et un salaire allant jusqu’à 88 010 $/an

Et la formation est payée 1000 $ par semaine!

Le drapeau du Canada dans le ciel.

La Garde côtière canadienne embauche et offre la formation ainsi qu'un salaire allant jusqu’à 88 010 $/an.

Bill H | Dreamstime
Éditrice Junior

Si l’idée de travailler dans un environnement où chaque appel peut faire la différence t’intrigue, la Garde côtière canadienne recrute actuellement partout au pays pour former de futurs officiers et officières des Services de communications et de trafic maritimes (SCTM). Et contrairement à plusieurs emplois spécialisés, il est possible d’entrer dans le programme avec simplement un diplôme d’études secondaires.

À lire également : La STM recrute des préposés avec un sec. 5 et ça paie 32,22 $/h à l'embauche

Les personnes sélectionnées seront formées pour surveiller la circulation maritime, répondre aux appels de détresse et transmettre des informations essentielles à la sécurité des navires sur les eaux canadiennes. En situation d’urgence, les officier.ère.s SCTM deviennent souvent le premier point de contact pour des équipages en détresse et jouent un rôle clé dans les opérations de recherche et sauvetage.

Le programme débute par une formation rémunérée de 26 à 28 semaines à l’Académie de la Garde côtière canadienne, en Nouvelle-Écosse. Durant cette première phase, les stagiaires reçoivent une allocation de 1 000 $ par semaine. Ensuite, une formation pratique en milieu de travail est offerte dans un centre régional au Canada, pouvant durer entre trois et douze mois selon l’emplacement.

Une fois la formation complétée, le salaire peut atteindre jusqu’à 88 010 $ par année. Plusieurs avantages sont aussi inclus, comme des assurances, un régime de retraite, des vacances et, pour certains postes isolés, des allocations supplémentaires pouvant dépasser 60 000 $ par année ainsi qu’une aide à la relocalisation.

Le travail se déroule dans un environnement opérationnel actif 24 heures sur 24, ce qui signifie qu’il faut être prêt.e à travailler de jour, de soir, de nuit, les fins de semaine et les jours fériés. La Garde côtière recherche notamment des personnes capables de gérer la pression, de prendre des décisions rapidement et de communiquer efficacement.

Pour être admissible, il faut notamment posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, être capable de taper à l’ordinateur avec rapidité et précision, ainsi que réussir plusieurs évaluations, incluant un test d’aptitudes et une vérification de sécurité. Une expérience en milieu maritime peut être considérée comme un atout, mais elle n’est pas obligatoire.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 31 mars 2027.

Officiers et Officiers et des Services de communications et de trafic maritimes 

Salaire : 50 706 $ à 72 114 $ pour le stage, 64 944 $ à 88 010 $ pour les officiers et officières

Employeur : Garde côtière canadienne

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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