La STM recrute des préposés avec un sec. 5 et ça paie 32,22 $/h à l'embauche

Plus des primes! 🤑

La panneau de métro de la station Pie-IX de la Société de transport de Montréal.

Tu peux postuler pour un emploi à la Société de transport de Montréal avec un secondaire 5 et peu d'expérience.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditrice Junior

Pendant que la majorité des gens dorment, une équipe travaille en coulisses pour que le métro et les autobus soient propres et prêts à accueillir des milliers de personnes dès le matin. En ce moment, la Société de transport de Montréal (STM) recrute justement des préposés et préposées à l’entretien pour assurer ce travail essentiel partout sur l’île de Montréal.

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Ces postes, offerts en version permanente ou temporaire, proposent un salaire de 32,22 $ de l’heure, avec des primes de nuit de 1,95 $/heure. L’horaire se déroule principalement de soir ou de nuit, selon les besoins opérationnels.

Selon l’affectation, tu pourrais travailler dans le réseau du métro ou du côté des autobus. Dans le métro, les tâches consistent notamment à laver les planchers, les plafonds et les vitres des voitures, ou encore à nettoyer les quais, escaliers et espaces communs des stations. Dans les centres de transport, tu pourrais déplacer les autobus pour les mener au nettoyage, t’occuper de leur entretien intérieur et extérieur, ainsi que nettoyer les espaces de travail et les installations.

Une partie du rôle implique aussi un contact avec la clientèle, notamment pour répondre à certaines questions dans les stations. Une formation est offerte, autant pour la conduite des véhicules que pour les procédures de sécurité liées au travail.

Pour postuler, il faut avoir un diplôme d’études secondaires (ou un équivalent) et au moins un an d’expérience sur le marché du travail, peu importe le domaine. Un permis de conduire valide de classe 5 avec deux ans d’expérience est requis, et une expérience en entretien peut être un atout. Le poste demande aussi de l’autonomie, de la rigueur, un bon sens du service et une capacité à travailler en équipe.

Côté conditions, la STM offre un ensemble d’avantages intéressants, incluant des assurances collectives, un régime de retraite à prestations déterminées, des journées de maladie, ainsi que le transport collectif gratuit sur tout son réseau et celui de ses partenaires.

La date limite pour envoyer ta candidature est le 17 mai 2026.

Préposé.e à l’entretien

Salaire : 32,22 $ de l'heure à l'embauche

Employeur : Société de transport de Montréal

C'est ici pour postuler

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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