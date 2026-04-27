Purolator embauche à Montréal sans diplôme et offre un salaire allant jusqu'à 36,94 $/h

Ça vaut le coup d'oeil!

Un drapeau de Purolator.

Emploi à Montréal : Purolator embauche sans diplôme.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu aimes être sur la route et que tu préfères les journées qui bougent plutôt que de rester derrière un bureau, une entreprise bien connue au Québec recrute en ce moment pour un emploi à Montréal. Purolator, un joueur majeur dans le transport et la livraison de colis au pays, cherche à agrandir son équipe avec un poste basé à Saint-Laurent.

À lire également : VIA Rail embauche à Montréal avec un secondaire 5 et offre un salaire de 34,36 $/h

L’entreprise propose un horaire de 30 heures par semaine, du dimanche au jeudi, qui peut varier selon les besoins. Le salaire offert se situe entre 24,69 $ et 36,94 $ de l’heure, ce qui laisse place à une progression intéressante.

Au quotidien, tu seras responsable d’effectuer des cueillettes et des livraisons chez les client.e.s, tout en respectant les itinéraires assignés. Tu devras aussi faire les vérifications du véhicule avant et après tes trajets, gérer les imprévus sur la route et maintenir de bonnes relations autant avec la clientèle qu’avec ton équipe interne.

Pour postuler, il faut détenir un permis de conduire valide de classe 5 avec au moins trois ans d’expérience et un bon dossier de conduite. Le poste demande aussi une bonne forme physique, puisque tu pourrais avoir à soulever des charges allant jusqu’à 70 livres, en plus d’être fiable, méthodique et à l’aise dans un environnement dynamique.

Côté avantages, Purolator offre un ensemble assez complet, incluant un régime de pension, des assurances payées par l’employeur, un programme d’aide au personnel et un plan d’achat d’actions.

Si tu cherches un emploi actif avec des conditions intéressantes et une certaine stabilité, ça pourrait valoir la peine d’y jeter un œil.

Chauffeur-livreur et chauffeuse-livreuse

Salaire : De 24,69 $ à 36,94 $

Employeur : Purolator

C'est ici pour postuler

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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