Purolator embauche à Montréal sans diplôme et offre un salaire allant jusqu'à 36,94 $/h
Ça vaut le coup d'oeil!
Si tu aimes être sur la route et que tu préfères les journées qui bougent plutôt que de rester derrière un bureau, une entreprise bien connue au Québec recrute en ce moment pour un emploi à Montréal. Purolator, un joueur majeur dans le transport et la livraison de colis au pays, cherche à agrandir son équipe avec un poste basé à Saint-Laurent.
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L’entreprise propose un horaire de 30 heures par semaine, du dimanche au jeudi, qui peut varier selon les besoins. Le salaire offert se situe entre 24,69 $ et 36,94 $ de l’heure, ce qui laisse place à une progression intéressante.
Au quotidien, tu seras responsable d’effectuer des cueillettes et des livraisons chez les client.e.s, tout en respectant les itinéraires assignés. Tu devras aussi faire les vérifications du véhicule avant et après tes trajets, gérer les imprévus sur la route et maintenir de bonnes relations autant avec la clientèle qu’avec ton équipe interne.
Pour postuler, il faut détenir un permis de conduire valide de classe 5 avec au moins trois ans d’expérience et un bon dossier de conduite. Le poste demande aussi une bonne forme physique, puisque tu pourrais avoir à soulever des charges allant jusqu’à 70 livres, en plus d’être fiable, méthodique et à l’aise dans un environnement dynamique.
Côté avantages, Purolator offre un ensemble assez complet, incluant un régime de pension, des assurances payées par l’employeur, un programme d’aide au personnel et un plan d’achat d’actions.
Si tu cherches un emploi actif avec des conditions intéressantes et une certaine stabilité, ça pourrait valoir la peine d’y jeter un œil.
Chauffeur-livreur et chauffeuse-livreuse
Salaire : De 24,69 $ à 36,94 $
Employeur : Purolator
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