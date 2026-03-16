Le gouvernement du Canada embauche sans diplôme à Montréal et paye de 62,533$ à 67,699$/an
Tu as ton DES ou de l'expérience en service à la clientèle? Prépare ton CV!
Tu cherches un emploi à Montréal qui offre un bon salaire, même sans diplôme? Une opportunité vient tout juste de s’ouvrir au gouvernement fédéral. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) recrute actuellement des agents et agentes pour son Centre de soutien à la clientèle, un poste qui permet de gagner entre 62 533 $ et 67 699 $ par année.
À lire également : La STM embauche avec un sec. 5 et les salaires offerts vont de 28,95$ à 35,64$/ h
Dans ce rôle, les personnes embauchées travaillent au Centre de soutien à la clientèle d’IRCC et accompagnent les gens qui ont des démarches en cours liées à l’immigration au Canada. Concrètement, elles répondent aux appels téléphoniques des personnes qui souhaitent obtenir des informations sur leur dossier, vérifier l’état d’une demande ou mieux comprendre les services disponibles.
Les agentes et agents utilisent les systèmes informatiques du ministère pour consulter les dossiers et fournir des informations à jour. Ils doivent aussi expliquer les exigences des programmes, clarifier certaines étapes du processus et orienter la clientèle avec professionnalisme et empathie.
Ces emplois sont offerts à Montréal et peuvent être de différentes durées, notamment sous forme d’emplois occasionnels, d’affectations, de mutations ou de postes à durée déterminée. Les personnes sélectionnées travaillent généralement environ 37,5 heures par semaine. L’horaire peut varier selon les besoins opérationnels, entre 6 h 30 et 19 h 30 du lundi au vendredi, avec possibilité de travail en soirée, les fins de semaine ou les jours fériés.
Le travail se déroule dans un environnement hybride, avec trois jours au bureau et deux jours en télétravail.
Pour poser sa candidature, il faut répondre à certaines conditions, notamment :
- Détenir un diplôme d’études secondaires (DES), une équivalence reconnue ou une combinaison acceptable d’études (minimum deux années d'études secondaires), de formation et d’expérience en service à la clientèle si le DES n’est pas détenu
- Être capable de travailler en français et en anglais (exigence bilingue CBC/CBC)
- Être à l’aise avec l’utilisation de plusieurs logiciels et outils informatiques (comme Outlook, MS Teams ou des navigateurs Web)
- Pouvoir naviguer entre plusieurs programmes informatiques simultanément pendant les appels
- Faire preuve d’un bon service à la clientèle, d’un bon jugement et de solides habiletés en communication
- Être capable de travailler efficacement en équipe
- Obtenir et maintenir une cote de sécurité de fiabilité
- Suivre et réussir la formation interne du Centre de soutien à la clientèle
Une expérience d’au moins 12 mois en service à la clientèle ou dans un centre d’appels peut constituer un atout pour la candidature.
Tu aimerais tenter ta chance? Tu peux soumettre ta candidature directement sur le site du gouvernement du Canada avant la date limite du 26 juin 2026.
Agent.e du centre de soutien à la clientèle
Salaire : De 62,533 $ à 67,699 $ par an
Employeur : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.