Le gouvernement du Canada embauche sans diplôme ou avec un sec.5 et paye jusqu'à 73 595$/an

Plusieurs postes sont à ta portée au Québec!

La façade d'un bâtiment du gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada embauche sans diplôme ou avec un secondaire 5.

Michel Bussieres | Dreamstime
Éditrice Junior

Prépare ton CV, parce que tu as l'opportunité de postuler pour un emploi stable avec de bonnes conditions se présente à toi, sans diplôme ou avec un diplôme d'études secondaires. L’Agence du revenu du Canada (ARC) affiche actuellement plusieurs postes au Québec pour des personnes qui souhaitent amorcer ou faire évoluer leur carrière, avec des salaires qui peuvent atteindre plus de 73 000 $ par année.

À lire également : Nav Canada embauche des contrôleurs aériens sans expérience et ça paye jusqu’à 207 450$/an

Les postes offerts concernent différents rôles de niveaux SP-03 (agent.e du centre d'appel, commis au traitement des cotisations et adjoint.e au recouvrement) et SP-04 (agent.e des contacts pour le recouvrement, agent.e des programmes d'observation, agent.e de traitement des cotisations, agent.e au traitement des cotisations, comptes et au traitement des prestations, agent.e d'observation des comptes de fiducie et agent des non-déclarant.e.s). Les emplois sont disponibles à Montréal, Shawinigan et Jonquière, et les candidatures sont acceptées jusqu’au 22 avril 2026.

Selon le poste, le salaire varie entre 59 623 $ et 73 595 $ par année, soit de 59 623 $ à 65 813 $ pour le niveau SP-03
et de 65 389 $ à 73 595 $ pour le niveau SP-04. Dans ces rôles, tu pourrais être amené.e à analyser des dossiers fiscaux, répondre aux questions des contribuables, effectuer des vérifications ou encore communiquer avec des particuliers et des entreprises pour résoudre des situations liées aux impôts. Certains postes impliquent aussi de gérer des appels entrants et sortants ou de négocier des ententes de paiement, ce qui demande une bonne aisance en communication et une capacité à gérer des échanges parfois plus délicats.

Pour être admissible, les exigences varient selon le niveau du poste :

Postes SP-03 (agent.e du centre d'appel, commis au traitement des cotisations et adjoint.e au recouvrement)

  • Avoir complété au minimum un secondaire 3
  • Répondre aux exigences linguistiques bilingues
  • Habiter au Canada ou être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e
  • Obtenir une cote de fiabilité
  • Réussir les évaluations

Postes SP-04 (agent.e des contacts pour le recouvrement, agent.e des programmes d'observation, agent.e de traitement des cotisations, agent.e au traitement des cotisations, comptes et au traitement des prestations, agent.e d'observation des comptes de fiducie et agent des non-déclarant.e.s)

  • Détenir un diplôme d’études secondaires
  • Répondre aux exigences linguistiques bilingues
  • Habiter au Canada ou être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e
  • Obtenir une cote de fiabilité
  • Réussir les évaluations
  • Avoir, pour certains rôles, des connaissances ou une formation en comptabilité

Le processus d’embauche inclut notamment une présélection et différentes évaluations en ligne. Les personnes retenues devront également être prêtes à travailler en présentiel au moins trois jours par semaine, soit environ 60 % de leur horaire.

Comme souvent à l’ARC, ces postes viennent avec plusieurs avantages intéressants, dont un régime complet d’assurances ainsi que des possibilités d’avancement à l’interne.

Pour celles et ceux qui veulent entrer dans la fonction publique ou simplement changer de cap professionnel, cette vague de recrutement représente une porte d’entrée concrète vers des emplois variés, avec des perspectives d’évolution à long terme.

Plusieurs postes à combler 

Salaire : 59 623 $ à 73 595 $ par année

Compagnie : Agence du revenu du Canada

C'est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
emplois payants emplois au québec agence du revenu du canada
Québec Canada Argent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Le gouvernement du Canada embauche sans diplôme à Montréal et paie 62 533$ à 67 699 $/an

Tu as ton DES ou de l'expérience en service à la clientèle? Prépare ton CV!

Statistique Canada embauche sans diplôme et ça paye jusqu’à 61 761 $/an

Pas de diplôme, pas de problème!

Services Québec embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 59 592 $/an

20 jours de vacances, 13 jours fériés, 10 jours de maladie et plus! 🙏

Le gouvernement du Canada embauche avec un sec. 5 au Québec et offre jusqu'à 85 266 $/an

Et la formation est payée 1000 $ par semaine!

6 choses à savoir sur Christine Fréchette, la nouvelle première ministre du Québec

Une première PM issue de la génération X!

Cette friperie près de Montréal vend ses vêtements 0,50 $ à 2 $ : voici mes trouvailles

Il y a plusieurs morceaux de vêtements qui valent des centaines de dollars. 😍💸

Cet appareil électronique à 43 % de rabais s’est vendu 4 500 fois en un mois sur Amazon

4,5/5 après plus de 21 000 avis de la clientèle, ça veut tout dire. 🤩

9 promesses de Christine Fréchette, nouvelle PM du Québec, qui vont t'impacter directement

Santé, coût de la vie, éducation : il y en a pas mal.

2 000 $ à 5 700 $ d'amendes du MAPAQ pour ces 9 épiceries et marchés en mars 2026

Plusieurs d’entre eux ont écopé de plus d'une amende salée au cours des derniers mois.

2e cas de rougeole à Québec en une semaine : Voici tout ce qu'il faut savoir

Plusieurs endroits publics de la capitale nationale sont touchés. 😬

13 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 10 mai

Prépare ta liste d'épicerie!

Justin Trudeau et Katy Perry « spottés » au festival Coachella et ça fait le tour du web

À quand Katy Perry et Justin Trudeau aux Francofolies de Montréal? 👀

Voici 7 crédits d'impôt et prestations gouvernementales versés aux Québécois en mai 2026

Ça fait toujours du bien au portefeuille! 🤑

Ce bar de Montréal est LE « spot » pour les adeptes de vins et de fromages bien fondants

Fromages d'ici, charcuteries, grilled cheese, soupe à l’oignon gratinée et bien plus!