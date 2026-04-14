Le gouvernement du Canada embauche sans diplôme ou avec un sec.5 et paye jusqu'à 73 595$/an
Plusieurs postes sont à ta portée au Québec!
Prépare ton CV, parce que tu as l'opportunité de postuler pour un emploi stable avec de bonnes conditions se présente à toi, sans diplôme ou avec un diplôme d'études secondaires. L’Agence du revenu du Canada (ARC) affiche actuellement plusieurs postes au Québec pour des personnes qui souhaitent amorcer ou faire évoluer leur carrière, avec des salaires qui peuvent atteindre plus de 73 000 $ par année.
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Les postes offerts concernent différents rôles de niveaux SP-03 (agent.e du centre d'appel, commis au traitement des cotisations et adjoint.e au recouvrement) et SP-04 (agent.e des contacts pour le recouvrement, agent.e des programmes d'observation, agent.e de traitement des cotisations, agent.e au traitement des cotisations, comptes et au traitement des prestations, agent.e d'observation des comptes de fiducie et agent des non-déclarant.e.s). Les emplois sont disponibles à Montréal, Shawinigan et Jonquière, et les candidatures sont acceptées jusqu’au 22 avril 2026.
Selon le poste, le salaire varie entre 59 623 $ et 73 595 $ par année, soit de 59 623 $ à 65 813 $ pour le niveau SP-03
et de 65 389 $ à 73 595 $ pour le niveau SP-04. Dans ces rôles, tu pourrais être amené.e à analyser des dossiers fiscaux, répondre aux questions des contribuables, effectuer des vérifications ou encore communiquer avec des particuliers et des entreprises pour résoudre des situations liées aux impôts. Certains postes impliquent aussi de gérer des appels entrants et sortants ou de négocier des ententes de paiement, ce qui demande une bonne aisance en communication et une capacité à gérer des échanges parfois plus délicats.
Pour être admissible, les exigences varient selon le niveau du poste :
Postes SP-03 (agent.e du centre d'appel, commis au traitement des cotisations et adjoint.e au recouvrement)
- Avoir complété au minimum un secondaire 3
- Répondre aux exigences linguistiques bilingues
- Habiter au Canada ou être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e
- Obtenir une cote de fiabilité
- Réussir les évaluations
Postes SP-04 (agent.e des contacts pour le recouvrement, agent.e des programmes d'observation, agent.e de traitement des cotisations, agent.e au traitement des cotisations, comptes et au traitement des prestations, agent.e d'observation des comptes de fiducie et agent des non-déclarant.e.s)
- Détenir un diplôme d’études secondaires
- Répondre aux exigences linguistiques bilingues
- Habiter au Canada ou être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e
- Obtenir une cote de fiabilité
- Réussir les évaluations
- Avoir, pour certains rôles, des connaissances ou une formation en comptabilité
Le processus d’embauche inclut notamment une présélection et différentes évaluations en ligne. Les personnes retenues devront également être prêtes à travailler en présentiel au moins trois jours par semaine, soit environ 60 % de leur horaire.
Comme souvent à l’ARC, ces postes viennent avec plusieurs avantages intéressants, dont un régime complet d’assurances ainsi que des possibilités d’avancement à l’interne.
Pour celles et ceux qui veulent entrer dans la fonction publique ou simplement changer de cap professionnel, cette vague de recrutement représente une porte d’entrée concrète vers des emplois variés, avec des perspectives d’évolution à long terme.
Plusieurs postes à combler
Salaire : 59 623 $ à 73 595 $ par année
Compagnie : Agence du revenu du Canada
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