Nav Canada embauche des contrôleurs aériens sans expérience et ça paye jusqu’à 207 450$/an
Et la formation est payée de 58 606 $ à 61 337 $ par an!
Tu as un diplôme d'études secondaires et ta priorité est de gagner un salaire vraiment avantageux? Sache que NAV CANADA recrute actuellement des contrôleurs et des contrôleuses de la circulation aérienne, et il s’agit d’un emploi qui combine formation payée, fortes responsabilités et une rémunération très élevée une fois qualifié.e.
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L’organisation, qui gère la circulation aérienne au-dessus du Canada et d’une partie de l’Atlantique Nord, cherche des candidates et des candidats qui veulent évoluer dans un environnement exigeant où chaque décision compte. Les postes offerts se situent à Gander, dans le nord-est de l'île de Terre-Neuve, que ce soit en centre de contrôle régional ou en tour de contrôle.
Selon le rôle occupé, les principales tâches incluent :
- Coordonner les déplacements des aéronefs dans l’espace aérien
- Communiquer en continu avec les pilotes
- Donner des instructions claires et rapides
- Assurer la sécurité et la fluidité du trafic aérien
L’un des aspects qui distingue cette opportunité, c’est son accessibilité. Aucune formation spécialisée n’est exigée pour postuler. Toute la formation est offerte par NAV CANADA et se déroule sur une période de 12 à 27 mois. Pendant cette étape, les personnes en formation reçoivent un salaire annuel entre 58 606 $ et 61 337 $.
Une fois la formation complétée, la rémunération augmente de façon importante. Les contrôleurs régionaux peuvent gagner entre 143 513 $ et 207 450 $ par année, tandis que ceux et celles en tour touchent entre 104 258 $ et 207 450 $. À cela s’ajoutent des primes annuelles pouvant varier de 5 449 $ à plus de 52 000 $, selon le poste et l’expérience.
Le processus de sélection est rigoureux et comprend des tests cognitifs, une entrevue ainsi qu’un centre d’évaluation.
NAV CANADA recherche des personnes capables de communiquer clairement, de prendre des décisions rapidement et de rester efficaces sous pression. Une bonne mémoire, un esprit d’analyse développé et une capacité à travailler en équipe sont aussi essentiels pour évoluer dans ce type de rôle exigeant.
Pour être admissible, il faut :
- Avoir au moins 18 ans
- Détenir un diplôme d’études secondaires
- Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e
- Répondre aux exigences médicales et de sécurité
- Être prêt.e à déménager
- Maîtriser l’anglais
Pour celles et ceux qui souhaitent accéder à une carrière peu commune avec une progression salariale rapide, cette opportunité pourrait valoir le coup d’œil.
Contrôleur.euse.s de la circulation aérienne (ATC)
Rémunération durant la formation : 58 606 $ à 61 337 $ par année
Rémunération après qualification : 104 258 $ à 207 450 $ par année
Compagnie : NAV CANADA
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