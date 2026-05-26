Tigre Géant offre une déco pour ton balcon/patio pour 40 % moins cher que sur Amazon

Un peu d'ambiance à petit prix, on adore!

La façade d'un Tigre Géant.

Tigre Géant offre des articles déco pour le balcon et le patio à plus petit prix que certaines options similaires sur Amazon.

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Éditrice Junior

Afin d'améliorer l’ambiance lumineuse de ta cour, ton balcon ou ton patio pour tes soirées d'été, sans installations compliquées, tu peux te tourner vers les lumières solaires pour clôture. Il y en a pour tous les goûts, mais la facture peut vite grimper, surtout en ligne. Si tu veux un prix avantageux, pense à faire un tour au Tigre Géant, où une trouvaille économique te permet d'acheter autant d'unités que nécessaire, sans briser ton petit cochon.

À lire également : Tigre Géant : 14 décos à partir de 6 $ pour donner une touche de luxe à ton balcon/patio

Sur Amazon, on retrouve un lot de six capuchons de poteau solaires APONUO affiché à 49,99 $. Les modèles offrent deux modes d’éclairage, blanc chaud et blanc froid, avec un look noir moderne qui s’agence facilement à la plupart des styles.

Capuchon solaire pour cl\u00f4ture au Tigre G\u00e9ant. Droite : Ensemble de lumi\u00e8res solaires pour cl\u00f4ture sur Amazon. Les capuchons solaires pour clôture coûtent moins cher au Tigre Géant que sur Amazon. Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon

Du côté des dimensions, les modèles Amazon sont conçus pour des poteaux de 10,2 cm x 10,2 cm et 15,2 cm x 15,2 cm, avec une hauteur d’environ 7 cm. Chez Tigre Géant, on trouve aussi un capuchon solaire DEL vendu à l’unité pour 5 $. Celui-ci mesure environ 15,2 cm x 15,2 cm x 9,1 cm et convient lui aussi à la majorité des poteaux standards.

En gros, les deux options offrent un effet et une utilité assez similaires pour éclairer un espace extérieur tout en ajoutant une petite touche déco. Les deux modèles sont aussi conçus pour résister aux intempéries et fonctionner à l’énergie solaire.

Par contre, ce qui est intéressant ici, c’est que les ensembles reviennent normalement moins chers quand on calcule le prix à l’unité, mais dans ce cas-ci, c’est plutôt le contraire. Le lot Amazon revient à environ 8,33 $ par lumière, tandis que celles du Tigre Géant coûtent 5 $ chacune, soit environ 40 % de moins par unité. C’est aussi pratique si tu veux seulement remplacer quelques lumières sans te retrouver avec un ensemble plus gros que nécessaire.

Bref, si tu cherches une façon simple d’ajouter un peu d’éclairage à ta cour ou ta terrasse sans trop dépenser, l’option du Tigre Géant pourrait valoir le détour.

Capuchon de clôture à DEL au Tigre Géant

Prix : 5 $

C'est ici pour te le procurer

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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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