Tigre Géant offre une déco au look luxueux pour 57 % moins cher que sur Amazon

Une trouvaille à petit prix, c'est OUI!

La façade d'un Tigre Géant.

Tigre Géant offre une déco au look luxueux pour 57 % moins cher que sur Amazon.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Les miroirs au style baroque avec cadre doré sont partout en ce moment, surtout ceux avec une forme arquée qui donnent un look chic et un peu vintage à n’importe quelle pièce. Mais le prix peut rapidement grimper, surtout quand tu en veux plus qu'un, ce qui rend les trouvailles du Tigre Géant encore plus intéressantes.

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Sur Amazon, on retrouve un miroir mural arqué au style baroque signé Tangkula affiché à 89,99 $. Avec son cadre doré orné et son effet vieilli, il est conçu pour ajouter une touche élégante à n'importe quelle pièce, et son apparence est très similaire à un miroir que tu peux trouver au magasin d'aubaines.

Miroir mural dor\u00e9 au Tigre G\u00e9ant. Droite : Miroir mural dor\u00e9 sur Amazon.

Miroir mural doré au Tigre Géant. Droite : Miroir mural doré sur Amazon.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon

Du côté des dimensions, le modèle Amazon mesure environ 76,2 cm par 50,8 cm, ce qui en fait un miroir de taille moyenne facile à intégrer dans différents espaces. Chez Tigre Géant, on trouve un miroir de la collection HomeStyles à 39 $, avec un cadre doré travaillé et une forme arquée comparable. Celui-ci mesure environ 70 cm par 80 cm.

Autrement dit, la version du Tigre Géant est un peu plus grande, ce qui peut donner un effet plus imposant au mur. Le modèle d’Amazon, lui, est légèrement plus compact, mais conserve le même style décoratif recherché.

Dans les deux cas, on reste dans une esthétique très semblable, mais à 89,99 $ sur Amazon contre 39 $ chez Tigre Géant, la différence est d’environ 40 $, soit environ 57 % de moins pour un miroir qui offre même un peu plus de surface.

Bref, si tu cherches à ajouter une pièce décorative qui a du style sans trop dépenser, cette option à plus petit prix pourrait clairement valoir le détour.

Miroir mural arqué au Tigre Géant

Prix : 39 $

C'est ici pour te le procurer

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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