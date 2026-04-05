16 trouvailles printanières et nouveautés du Tigre Géant qui valent le détour ce mois-ci
Tu risques d'économiser un bon montant!
Les magasins Tigre Géant ont le don de dresser la table et de nous plonger dans l’ambiance de la saison et des festivités à venir. Les rangées sont maintenant garnies d’articles aux couleurs pastel, de nappes colorées et de produits qui nous rappellent que le « vrai » printemps s’en vient. Les trouvailles impressionnantes à petit prix sont la spécialité des magasins Tigre Géant, et ce mois-ci ne fait pas exception.Le mois d’avril est souvent synonyme de grisaille et de températures incertaines, mais dans mon monde de licorne, il rime surtout avec renouveau, lumière et début des apéros en terrasse.
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Que ce soit pour des éléments de déco aux allures printanières, des articles de cuisine pour le retour imminent des pique-niques à venir ou encore des accessoires qui égayeront ton quotidien, il y a de quoi remplir son panier à prix raisonnable au Tigre Géant de ta région.
Vase en forme de botte de cowgirl
Vase en forme de botte de cowgirl en vente au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15 $
Les fameux vases en forme de bottes de cowgirl sont de retour sur les tablettes des magasins Tigre Géant. Victimes de leur grand succès, les adeptes de trouvailles originales se réjouissent de cette nouvelle. Que ce soit pour son rose parfait ou pour la forme unique qui nous rappelle l’arrivée imminente des fleurs et des festivals de musique comme le Festival Western de St-Tite et LASSO Montréal, ce vase est une addition indispensable à ta déco du printemps. Il ne manque plus que les tulipes!
Chandelles en forme de carottes
Chandelles en forme de carottes en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Tout de ceci est excellent : des chandelles qui sentent le gâteau aux carottes et en forme de vraies carottes! L'équipe du Tigre Géant a le don de nous dénicher de petites pépites comme celles-ci, mais surtout de nous créer des besoins complètement inutiles (sauf en cas de panne d’électricité), qui ajoutent ce petit « oumf » à ta pièce. Oui à tout ça!
Exfoliant corporel Chupa Chups
Exfoliant pour le corps Chupa Chups en vente au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $
La marque de bonbons Chupa Chups crée maintenant des produits pour le corps, et c’était exactement ce qu’il manquait à ta vie. Un exfoliant corporel qui sent la petite fraise bien sucrée, pour seulement 5 $? Absolument!
Heureusement, l’entreprise a pris soin d’apposer une étiquette « non comestible » sur l’emballage, faute de quoi tu aurais sans doute eu envie d’y goûter. Plusieurs autres produits de la marque sont également disponibles, dont des brumes parfumées pour le corps, des baumes à lèvres, du gel douche et de la crème pour les mains.
Ensemble de produits Solo en Ibiza
Ensemble de produits Solo en Ibiza en vente au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : À rabais à 5 $
Les produits Solo en Ibiza, inspirés de la prestigieuse marque Sol de Janeiro, sont présentement en rabais dans l’ensemble des magasins Tigre Géant. Pour aussi peu que 5 $, soit moins cher qu’un Joyeux Festin au McDo, tu peux te procurer au choix deux brumes parfumées pour le corps et deux crèmes corporelles. À ce prix, ça vaut vraiment la peine d’en prendre quelques-uns en prévision des cadeaux pour les profs et les éducatrices, juste à temps pour la fin de l’année scolaire qui approche à grands pas.
Horloge murale à motif de cerise
Horloge murale à motif de cerise en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Les cerises sont décidément à l’honneur ce printemps, et même si nous avons l’heure sur plusieurs appareils électroniques qui nous accompagnent au quotidien, cette horloge murale printanière est absolument craquante. Ce petit ajout déco à 12 $ peut complètement transformer l’ambiance d’une pièce, sans avoir besoin de sortir son attirail d'outils.
Micro de karaoké Peanuts
Micro de karoké portatif en vente au Tigre Géant pour 24 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 24 $
Tous les moments sont bons pour s’adonner à une petite séance de karaoké, et avec le grand retour annoncé de Céline Dion à l’automne prochain, c’est l’occasion parfaite de faire ses vocalises et de rendre hommage à la diva de Charlemagne en revisitant ses plus grands succès.Le micro sans fil est un must pour ton quotidien!
Tapis décoratif lavable
Tapis décoratif lavable à la machine en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Le volet entretien des tapis est souvent ce qui décourage les gens d’en ajouter à leur déco. Cette option lavable à la machine sauvera bien des maux de tête, surtout dans les foyers avec des poilus ou de jeunes enfants. Les magasins Tigre Géant proposent différents modèles de 20 po X 32 po pouvant plaire à tous les goûts, sans négliger l’aspect propreté. Un petit dégât, et hop dans la laveuse : le tour est joué!
Plateau de bain en bambou
Plateau de bain en bambou en vente au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15 $
Ce plateau de bain en bambou est une véritable aubaine! Que tu souhaites y déposer un verre de vin, une chandelle ou même ta liseuse (si tu lui fais confiance), tu n’es qu’à 15 $ d’une détente de rêve dans ta baignoire. Le prix de ces plateaux peut varier, mais il se situe généralement entre 30 $ et 40 $ en ligne chez les compétiteurs, soit deux fois le coût de ce modèle.
Veste matelassée sans manches
Veste matelassée sans manches en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
Les fameuses « doudounes » sont indémodables, et il est possible d’en trouver dans de nombreux commerces, mais ce modèle, disponible en ombre ou anthracite, est tout simplement parfait. Cette veste matelassée sans manches est présentement vendue 25 $, et la décision de n’en choisir qu’une n’est pas si évidente.
Tant pis, je prends les deux!
Bottes de pluie Hot Paws pour adultes
Bottes de pluie Hot Paws en vente au Tigre Géant pour 29 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 29 $
L’intensité de la pluie des dernières semaines et la fonte de la neige nécessitent un équipement à l’épreuve des intempéries. Ces bottes de pluie de la marque Hot Paws sont à la fois pratiques et tendance, tout en restant à un prix raisonnable. Disponibles dans l’ensemble des magasins Tigre Géant, Rossy et Canadian Tire, ces bottes hydrofuges, durables et faciles à nettoyer offrent un excellent rapport qualité/prix.
Coussin pour estrades
Coussin pour estrades en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
La saison des soirées au parc, assis dans les estrades, est sur le point de commencer, et l'enseigne jaune tigrée est là pour assurer un minimum de confort pour tes lombaires et ton derrière. Ces petits coussins sympathiques se retrouvent, entre les douillettes et les lampes, dans la section déco du magasin, et ce, pour la modique somme de 8 $. Du confort à petit prix!
Lotion de protection pour les cheveux
Lotion de protection pour cheveux de la marque CHI en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
La section des produits de beauté regorge d’articles de différentes marques maison des magasins Tigre Géant, mais aussi de produits d’entreprises réputées telles que CHI, une marque de soins capillaires dont la réputation n’est plus à faire. Il faut y aller souvent, car l’inventaire demeure variable, et surtout en profiter pour faire le plein de ces trouvailles à une fraction du prix en magasin. Cette lotion protectrice pour les cheveux est d’ailleurs vendue 20,95 $ en ligne, comparativement à 12 $ présentement au magasin d'aubaines.
Sac de rangement en tissu
Sac de rangement en tissu en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
À l’aube du grand ménage du printemps et du classique tri saisonnier, les espaces de rangement ne sont pas à sous-estimer, surtout lorsqu’ils sont aussi mignons que celui-ci. L’illustration de tigre s’intègre aussi bien à une déco éclectique qu’à une chambre d’enfant, pour y ranger des jouets ou des peluches. D’une dimension de 16,5 po x 20 po, il s’agit d’un format idéal pour un rangement efficace.
Bibelot de canard en forme de banane avec coupe Longueuil
Bibelot de canard en forme de banane avec une coupe Longueuil en vente au Tigre Géant pour 7 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7 $
Les magasins Tigre Géant proposent, sur leurs tablettes, une foule d’articles utiles au quotidien des familles, mais aussi d’autres qui ne servent qu’à provoquer un immense fou rire ou à susciter plusieurs questionnements. Ce bibelot de canard en forme de banane, coiffé d’une « coupe Longueuil », en fait partie. C’est le genre de produit qu’on achète pour une blague ou en guise de cadeau ludique dont tout le monde se souviendra longtemps. Un petit montant bien investi!
Peluche caritative du tigre Sympathique
Peluche caritative du tigre Sympathique en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
La mascotte des magasins Tigre Géant, Sympathique, est présentement disponible sous forme de peluche, mais pas seulement : l’ensemble des profits générés par la vente de ces toutous à 10 $ est remis à BGC Canada et à Opération Enfant Soleil. C’est une belle façon de soutenir des organismes de cœur tout en faisant plaisir à un.e petit.e de ton entourage. Les peluches caritatives du tigre Sympathique sont disponibles en ligne et dans l’ensemble des magasins du Québec.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.