Tu peux manger le meilleur croissant au Canada sur la Rive-Sud de Montréal

MIAM!

Des croissants du Duo Choc. Droite : Des croissants rose Duo Choc.

Une pâtisserie de la Rive-Sud a gagné un concours de boulangerie national.

Le Duo Choc. | Facebook
Éditrice Junior

Tu peux officiellement dire que les meilleures pâtisseries au Canada se trouvent sur la Rive-Sud de Montréal. Oui, oui. Une petite boulangerie de Candiac vient tout juste de remporter la Coupe du Canada de la boulangerie, l’une des compétitions les plus prestigieuses du pays dans le domaine.

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Le Duo Choc. a représenté le Québec à Toronto lors de la Bakery Cup 2026 organisée par la Baking Association of Canada. Résultat : l’équipe est repartie avec les grands honneurs, en plus d’accumuler plusieurs distinctions individuelles.

Dans une publication partagée sur Facebook après la compétition, l’entreprise a annoncé avoir remporté la Coupe du Canada de la boulangerie après une épreuve décrite comme « intense, exigeante, mais surtout remplie de passion, de rigueur et de travail d’équipe ». Et la récolte ne s’est pas arrêtée là.

L’équipe composée de Florent Lehmann et Félix Jeandot a décroché les prix de la meilleure baguette, des meilleurs croissants et du meilleur pain spécial. Félix Jeandot a aussi reçu le prix du meilleur apprenti, une reconnaissance remise aux talents émergents du milieu.

La Baking Association of Canada a d’ailleurs souligné publiquement leur performance en nommant Le Duo Choc. gagnant officiel de la Coupe 2026, devant des équipes provenant de partout au pays. L’organisation a aussi mis en lumière le savoir-faire présenté dans les catégories viennoiseries, baguettes, pains artisanaux et créations boulangères.

Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l’endroit, Le Duo Choc. est installé à Candiac, sur la Rive-Sud de Montréal. L’entreprise est reconnue pour ses viennoiseries artisanales, ses pains faits maison et ses créations pâtissières qui attirent déjà une clientèle fidèle depuis plusieurs années. Tu peux y trouver les classiques qui ont remporté des prix, mais aussi des versions avec des saveurs qui varient au fil des semaines et des occasions.

Mais maintenant, il y a aussi un titre national qui vient confirmer que les croissants et les baguettes servis là-bas font partie des meilleurs au pays.

Bref, si tu cherchais une excuse pour traverser le pont afin d’aller chercher des viennoiseries fraîches, la voilà.

Le Duo Choc

Prix : 2,55 $ par croissant, 3,40 $ par baguette

Adresse : 215, boul. Jean-Leman, Local 108, Candiac, QC

Site Internet de Le Duo Choc

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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