1er match Canadiens-Hurricanes : Le SPVM a UN message aux spectateurs devant le Centre Bell
Des amendes salées sont en jeu! 😬
Le Canadien de Montréal amorce sa série de la finale de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH) contre les Hurricanes de la Caroline. Des milliers de fans se rassembleront aux abords du Centre Bell pour regarder le match. Si tu pensais sortir les fumigènes ou les pétards pour célébrer, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) t’attend de pied ferme.
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Par voie de communiqué, le SPVM a rappelé ce jeudi 21 mai que toute forme de pyrotechnie est formellement prohibée lors des attroupements sur le territoire montréalais, même durant les matchs du Tricolore.
Cette position s'appuie sur la Loi visant à favoriser la paix, l'ordre et la sécurité publique au Québec, entrée en vigueur récemment, qui encadre strictement l'usage de ce type d'objets dans les espaces publics.
La liste des objets interdits est large. Elle englobe les pétards, les feux d'artifice, les fusées et les chandelles romaines, ainsi que tous les dispositifs produisant de la fumée colorée ou opaque.
Quiconque est surpris.e à posséder, utiliser ou allumer ces articles dans un espace public lors d'un rassemblement s'expose à des sanctions immédiates, dont des amendes allant de 500 $ à 5 000 $, note le corps de police.
Pour te donner une idée, 5 000 $ représentent pratiquement le prix d’une paire de billets dans les rouges au Centre Bell pour le match numéro 3.
Des équipes spécialisées ainsi que des patrouilles à pied, à vélo et en véhicule seront mobilisées pour détecter rapidement toute infraction et réagir au besoin.
Tolérance zéro sur le terrain
Le SPVM n'entend pas faire dans la demi-mesure. L'approche adoptée est celle d'une tolérance zéro : dès qu'un article pyrotechnique ou un fumigène est aperçu, manipulé ou activé dans un contexte interdit, les policier.ère.s interviendront sans délai.
Les mesures prévues incluent la saisie immédiate du matériel, des constats d'infraction et, si la situation l'exige, des arrestations.
Pour justifier cette ligne dure, le SPVM cite deux incidents récents survenus lors de rassemblements, dont l'un a causé des blessures à un jeune enfant.
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