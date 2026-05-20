Tu peux avoir un rabais de 0,10 $ sur l'essence dans ces stations-service au Québec demain

C'est le temps de faire le plein! 😮

Une personne qui met de l'essence.

Une chaine de stations-service du Québec offrira un rabais de 0,10 $ sur l'essence ce jeudi 21 mai.

Wuwei1970 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

La flambée du prix de l’essence continue de faire sourciller les automobilistes et de vider leur portefeuille. Alors que certaines mesures d’atténuation sont déjà en place depuis quelques semaines, la chaîne québécoise de stations-service et de dépanneurs Couche-Tard offrira maintenant un rabais de 10 cents le litre ce jeudi 21 mai. Voici comment en profiter.

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C’est par voie de communiqué que le géant québécois a annoncé le retour de sa journée « Essence en folie ». Le rabais sera appliqué directement à la pompe dans 1 300 stations à travers le pays. L’offre sera valide de 15 h à 19 h inclusivement, « jusqu’à épuisement des stocks », précise l’entreprise.

Il faut dire que l’initiative « Essence en folie » n’a rien de nouveau et revient chaque année. Cette fois, son retour risque toutefois de faire particulièrement plaisir aux automobilistes, alors que les tensions au Moyen-Orient contribuent à faire grimper les prix à la pompe partout dans le monde.

Le premier ministre Mark Carney avait d’ailleurs annoncé la suspension de la taxe d’accise fédérale sur l’essence et le diesel du 20 avril jusqu’en septembre, une mesure qui représente une économie d’environ 10 cents le litre pour l’essence et de 4 cents pour le diesel.

Dans le Grand Montréal, la majorité des stations-service affichaient d’ailleurs ce mercredi 20 mai un prix de 2 $ ou plus le litre, selon les données de Mets du Gaz, qui s’appuie sur des données gouvernementales mises à jour en temps réel.

À l’échelle du Québec, la moyenne atteignait 1,98 $ le litre, selon la Régie de l’énergie.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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