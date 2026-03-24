Le litre d'essence au Québec pourrait ENFIN baisser - Voici quoi savoir
Après avoir frôlé le 2 $/l, voit-on la lumière au bout du tunnel?🥹
Plus de trois semaines après le début du conflit en Iran, le litre d'essence au Québec frôle par endroits les deux dollars. Les automobilistes pourraient toutefois pousser un petit soupir de soulagement, alors que le prix pourrait descendre de 14 ¢ d'ici mercredi, au grand plaisir de leur portefeuille.
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C'est du moins ce que soutient en entrevue avec CTV News Dan McTeague, président de Canadians for Affordable Energy, qui conseille d’attendre avant de faire le plein.
« Si j’habite à Windsor ou à LaSalle, je dirais : folks, n’achetez pas d’essence avant mercredi à minuit », a-t-il lancé.
Selon lui, le prix de l’essence ordinaire pourrait chuter jusqu’à 0,14 $, tandis que le diesel pourrait baisser d’environ 0,19 $.
La raison : le président américain Donald Trump a affirmé lundi que l’Iran était prêt à conclure une entente pour mettre fin à la guerre qui sévit dans le golfe Persique depuis le début du mois de mars.
Il faut toutefois que ce qu’avance le résident de la Maison-Blanche soit véridique et que le conflit prenne vraiment fin.
« Mais si c’est une feinte, comme on l’a déjà vu avec Donald Trump lorsqu’il affirme qu’un conflit est terminé, que la mission est accomplie, alors que les bombardements se poursuivent et que l’Iran riposte, tout peut basculer et les prix pourraient repartir à la hausse », poursuit-il.
Ainsi, si un accord officiel est réellement conclu, Dan McTeague estime que les prix de l’essence pourraient redescendre aussi rapidement qu’ils ont augmenté.
Ce lundi 23 mars, le litre d'essence était affiché à 192,2 $ sur une grande majorité du territoire de Montréal, et à environ 1,88 $ sur la Rive-Sud, selon les données de la Régie de l'énergie du Québec.
Au début des frappes au Moyen-Orient, le litre d'essence était de 1,52 $ à Montréal. Il s’agit donc d’une hausse de près de 30 % en trois semaines.
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