Le litre d'essence au Québec pourrait ENFIN baisser - Voici quoi savoir

Après avoir frôlé le 2 $/l, voit-on la lumière au bout du tunnel?🥹

Une personne qui met de l'essence. Droite : une station-service.

Les automobilistes verront enfin le litre d'essence au Québec baisser cette semaine au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Plus de trois semaines après le début du conflit en Iran, le litre d'essence au Québec frôle par endroits les deux dollars. Les automobilistes pourraient toutefois pousser un petit soupir de soulagement, alors que le prix pourrait descendre de 14 ¢ d'ici mercredi, au grand plaisir de leur portefeuille.

À lire également : Voici comment est fixé le prix du litre d’essence au Québec en 2026

C'est du moins ce que soutient en entrevue avec CTV News Dan McTeague, président de Canadians for Affordable Energy, qui conseille d’attendre avant de faire le plein.

« Si j’habite à Windsor ou à LaSalle, je dirais : folks, n’achetez pas d’essence avant mercredi à minuit », a-t-il lancé.

Selon lui, le prix de l’essence ordinaire pourrait chuter jusqu’à 0,14 $, tandis que le diesel pourrait baisser d’environ 0,19 $.

La raison : le président américain Donald Trump a affirmé lundi que l’Iran était prêt à conclure une entente pour mettre fin à la guerre qui sévit dans le golfe Persique depuis le début du mois de mars.

Il faut toutefois que ce qu’avance le résident de la Maison-Blanche soit véridique et que le conflit prenne vraiment fin.

« Mais si c’est une feinte, comme on l’a déjà vu avec Donald Trump lorsqu’il affirme qu’un conflit est terminé, que la mission est accomplie, alors que les bombardements se poursuivent et que l’Iran riposte, tout peut basculer et les prix pourraient repartir à la hausse », poursuit-il.

Ainsi, si un accord officiel est réellement conclu, Dan McTeague estime que les prix de l’essence pourraient redescendre aussi rapidement qu’ils ont augmenté.

Ce lundi 23 mars, le litre d'essence était affiché à 192,2 $ sur une grande majorité du territoire de Montréal, et à environ 1,88 $ sur la Rive-Sud, selon les données de la Régie de l'énergie du Québec.

Au début des frappes au Moyen-Orient, le litre d'essence était de 1,52 $ à Montréal. Il s’agit donc d’une hausse de près de 30 % en trois semaines.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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