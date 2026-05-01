Les polices « intensifieront leurs interventions » lors des prochains jours : voici pourquoi

Des comportements qui pourraient te coûter cher. 😳

Voiture de la Sûreté du Québec et une policière qui fait une intervention.

Une opération nationale en sécurité routière a lieu du 1er au 7 mai 2026.

sureteduquebec | X
Rédaction et édition

Si tu comptes prendre la route au cours des prochains jours, sache que les forces de l'ordre seront beaucoup plus présentes que d’habitude partout au Québec. Une nouvelle Opération nationale concertée est officiellement lancée, et elle cible deux grandes catégories de comportements au volant : la distraction et les gestes imprudents.

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Du 1er au 7 mai 2026, l'ensemble des corps de police de la province « intensifieront leurs interventions », peut-on lire dans un communiqué de la Sûreté du Québec, qui organise cette opération en partenariat avec l’Association des directeurs de police du Québec, le Service de police de Gatineau, Contrôle routier Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Ce que les policiers et policières du Québec vont surveiller

Plusieurs comportements seront particulièrement dans la mire des forces de l'ordre cette semaine :

  • Le non-respect de la signalisation : les panneaux d'arrêt, les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires, et le défaut de céder le passage.
  • Les actions imprudentes susceptibles de compromettre la sécurité des autres usagers, incluant les dépassements interdits.
  • Le fait de suivre de trop près le véhicule devant soi.
  • La distraction au volant, incluant l'utilisation du cellulaire.

Les autorités profitent de l'occasion pour rappeler un point souvent négligé : activer son clignotant n'est pas facultatif. Ne pas signaler ses intentions est considéré comme un comportement imprudent au sens du Code de la sécurité routière, et peut entraîner une infraction qui varie entre 100 et 200 $. En plus d'être obligatoire, l'utilisation du clignotant permet aux autres conducteurs et conductrices d'anticiper tes actions et peut éviter des collisions.

Bref, si tu es au volant cette semaine, c'est le bon moment pour adopter une conduite exemplaire. Les infractions peuvent coûter cher, et surtout, les comportements ciblés mettent en danger ta vie et celle des autres.


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