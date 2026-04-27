11 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de mai vraiment excitant
Plein de sorties, pas de dépenses!
Tu peux enfin laisser ton manteau à la maison quand tu sors, et tu veux profiter du beau temps au maximum en mai? Tu peux non seulement jouir de la beauté du printemps dans la métropole, mais des activités gratuites à Montréal te permettent aussi de t'amuser sans ouvrir ton portefeuille.
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À l'intérieur, mais surtout dans les rues de la ville, toutes sortes d'événements animent les journées et les soirées de mai, alors pour remplir ton calendrier, jette un coup d'oeil aux options rassemblées juste ici!
Tester des activités immersives et gratuites au Centre Eaton de Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Du 20 au 24 mai 2026, du mercredi au vendredi de 12 h à 21 h, le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 11 h à 17 h
Adresse : Centre Eaton de Montréal - 1501, av. McGill College, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette expérience immersive te plonge dans l'univers du Grand Prix avec plusieurs activités interactives à essayer gratuitement. Tu peux prendre le volant dans des simulateurs de course F1 ultra réalistes, tester tes réflexes sur un mur digital ou participer à un défi de course téléguidée. Un photobooth te permet aussi de te glisser dans la peau d’un ou d'une pilote le temps d’une photo. Le tout se déroule directement dans le centre commercial, ce qui en fait une sortie originale et facile à intégrer à ton magasinage.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Assister à des concerts gratuits sur des balcons à Verdun
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 30 mai 2026, de 11 h à 20 h
Adresse : Plusieurs adresses à venir à Verdun, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le temps d'une journée, les balcons de Verdun se transforment en petites scènes où des artistes locaux viennent jouer, pendant que toi tu te promènes d’une rue à l’autre comme dans un mini festival à ciel ouvert. Tu peux t’installer un peu partout, découvrir de nouveaux talents et profiter d’un moment relax sans dépenser. La programmation complète sera dévoilée le 15 mai, donc garde un œil là-dessus pour planifier ton parcours. Et si la météo décide de ne pas coopérer, le tout sera remis au lendemain.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Découvrir la danse country en plein air
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 23 mai 2026 de 13 h à 17 h
Adresse : Piste de danse de l'îlot John-Gallagher - 7000, boul. Lasalle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu aies envie d'essayer quelque chose de nouveau ou que la danse en ligne soit déjà l'un de tes passe-temps, cette activité est parfaite. Un petit cours pour débutantes et débutants est offert au début par l'équipe de Winslow Dancers, ce qui te permet d’apprendre les bases avant de te lancer sur la piste avec tout le monde. Ensuite, place à la danse libre où tu peux pratiquer, rire un peu de toi-même et profiter de la musique country en plein air.
Combler ton enfant intérieur au ToyCon
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 3 mai 2026 de 10 h à 16 h
Adresse : Courtyard MARRIOTT Aéroport de Montréal - 7000, place Robert-Joncas, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu trippes sur les jouets, les figurines ou les objets de collection, cet événement risque de te faire retomber en enfance. Sur place, tu peux parcourir différents kiosques, découvrir des pièces rares ou simplement te promener et admirer tout ce qui touche à la culture pop et aux jouets d’hier et d’aujourd’hui. L’ambiance est super accessible, que tu sois collectionneur.se ou juste curieux.se. Et comme l’entrée est gratuite, c’est une sortie facile à ajouter à ton week-end, même pour un petit tour rapide.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Recevoir des végétaux, du compost et des semences gratuitement
Prix : Gratuit
Quand : En mai 2026 (dates variables selon les arrondissements)
Adresse : Plusieurs arrondissements à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Chaque printemps, la Ville de Montréal et ses arrondissements offrent des distributions gratuites de végétaux. Tu peux repartir avec des fleurs, des fines herbes, du compost, des plantes vivaces et parfois même des semences ou des arbustes, de quoi verdir ton espace sans dépenser. C’est une belle occasion d’embellir ton environnement tout en profitant d’une initiative écolo, mais il faut généralement résider dans l’arrondissement pour en bénéficier, donc pense à vérifier les détails avant de te déplacer.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Profiter du belvédère Kondiaronk en fleur
Prix : Gratuit
Quand : Vers la mi-mai, tous les jours de 6 h à minuit
Adresse : Belvédère Kondiaronk - 1196, voie Camillien-Houde, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Vers la mi-mai, la saison des tulipes commence habituellement au Québec, et ça donne enfin un vrai air de printemps aux paysages. C’est un super moment pour sortir prendre l’air et profiter du beau temps qui s’installe tranquillement. Si tu cherches une idée simple et agréable, une petite randonnée vers le belvédère Kondiaronk est toujours un bon choix. En arrivant à la terrasse du grand chalet du Mont-Royal, tu peux t’arrêter et admirer la vue sur la ville, qui est vraiment impressionnante à ce moment de l'année.
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant, adapté aux poussettes, rampe d'accès, sentier d'accès
Te balader à un festival de BD
Prix : Gratuit
Quand : Du 15 au 17 mai 2026
Adresse : Rue Saint-Denis, Montréal, QC - Entre les rues Gilford et Roy
Pourquoi tu dois y aller : De retour sur la rue Saint-Denis, entre les rues Gilford et Roy, le Festival BD de Montréal tiendra sa 15e édition du 15 au 17 mai 2026 avec une programmation entièrement gratuite. Sous le thème VIVANTE!, l’événement proposera plus de 60 activités, en plus d’accueillir un nombre record de plus de 350 artistes et 190 exposant.e.s. Pendant trois jours, le public pourra parcourir environ 1,2 km d’expositions, d’animations et de rencontres autour du neuvième art.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Te trémousser à la soirée d'ouverture du Festival TransAmériques
Prix : Gratuit
Quand : Le 28 mai 2026 à 21 h
Adresse : QG du FTA - 175, av. du Président-Kennedy, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Festival TransAmériques lance sa 20e édition avec une soirée d’ouverture qui promet de faire bouger. Le 28 mai 2026, direction le QG du FTA pour une nuit portée par l’ambiance musicale de Rhythm & Hues, qui fait tourner des vinyles venus des quatre coins du monde.
Plonger dans la musique au festival Dame Festive
Prix : Gratuit
Quand : Les 30 et 31 mai 2026
Adresse : Rue Notre-Dame, Lachine, QC - Entre la 10e et la 14e avenue
Pourquoi tu dois y aller : Dame Festive s’installe les 30 et 31 mai avec une programmation entièrement gratuite qui met de l’avant plus de 24 groupes et artistes aux sonorités swing, jazz, reggae, bluegrass et folk. Sur place, des exposant.e.s de la région, dont des microbrasseries, distilleries artisanales et artistes visuel.le.s, s’ajoutent à l’ambiance, tout comme des restos qui proposent des plats spéciaux pour l’événement.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller aux activités des Jardins Gamelin
Prix : Gratuit
Quand : Le 29 mai 2025 dès 17 h
Adresse : Place Émilie-Gamelin - 1500, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Véritable incontournable de l’été à Montréal, les Jardins Gamelin rouvrent dès le 28 mai 2026 et reprennent leur place au cœur du centre-ville. Ouvert tous les jours, le site propose encore une fois une programmation gratuite en soirée pour sa 12e saison, avec un mélange de musique, performances de drag queens, karaoké, DJ, danse et activités pour toute la famille. Avec ses espaces verts et ses options pour manger sur place, c’est le genre d’endroit où tu peux facilement passer des heures à profiter de l’ambiance estivale.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Déguster des cidres
Prix : Gratuit
Quand : Plusieurs dates du 7 au 17 mai 2026
Adresse : Plusieurs adresses à Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de dégustations gratuites? Du 7 au 17 mai 2026, la Semaine du cidre du Québec propose une foule d’activités un peu partout en ville pour découvrir des créations locales. Par exemple, le 15 mai, près de 150 succursales SAQ offrent des dégustations de cidres québécois, en plus d’autres événements, comme des rencontres avec des producteurs et des dégustations en boutique.
Accessibilité : À vérifier selon les emplacements