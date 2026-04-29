8 activités entre 0 $ et 30 $ pour t'amuser durant le premier week-end de mai
Des sorties à ne pas manquer!
Le début du mois de mai est parfait pour sortir et profiter de ce qui se passe à Montréal, et le week-end du 1er au 3 mai ne fait pas exception. Que tu aies envie de bouger, de découvrir de nouveaux endroits ou simplement de passer du bon temps sans trop dépenser, il y a plein d’options à considérer.
À lire également : 11 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de mai vraiment excitant
Entre événements festifs, activités gratuites, expériences immersives et sorties plus relax, tu peux facilement remplir ton horaire selon ton humeur du moment.
Découvrir des créations locales
Prix : Gratuit
Quand : Les 2 et 3 mai 2026 de 10 h à 17 h
Adresse : Technopôle Angus - 2600, rue William-Tremblay, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les marchés où tu peux vraiment prendre ton temps à fouiller, celui-ci vaut le détour. Des dizaines d'artisans et artisanes seront sur place avec une foule de créations allant des bijoux aux produits de beauté naturels, en passant par la céramique et les illustrations originales. C’est une belle occasion d’encourager local tout en trouvant des items uniques que tu ne verras pas ailleurs.
Aller au ToyCon
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 3 mai 2026 de 10 h à 16 h
Adresse : Courtyard Marriot Aéroport de Montréal - 7000, place Robert-Joncas, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu sois du genre à collectionner les jouets ou si tu veux simplement satisfaire ta curiosité, le ToyCon est un événement à mettre sur ta bucket list du week-end. Lors de cet événement, tu peux prendre ton temps pour explorer les kiosques, admirer des figurines, retomber sur des jouets de ton enfance ou même dénicher des pièces plus rares liées à la culture pop. Et comme l’entrée est gratuite, c’est facile d’y faire un tour, même sans trop planifier.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Tester le tennis gratuitement et bouger en plein air
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 1er mai 2026 de 18 h à 20 h
Adresse : Parc Arthur-Therrien - 3750, boul. Gaétan-Laberge, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Attention aux adeptes de tennis et aux personnes intéressées par ce sport, la Fête du Tennis débarque au parc Arthur-Therrien pour sa quatrième édition. En participant, tu peux t'amuser à des jeux d’adresse et des défis, tout en profitant d’une ambiance festive sur les terrains. Du matériel est même prêté, ce qui te permet de tester différents modèles de raquettes avant de te lancer dans une petite partie avec tes proches.
Assister à un concert immersif éclairé à la chandelle
Prix : 30 $ par adulte et 20 $ par jeune de 5 à 15 ans
Quand : Le samedi 2 mai 2026 à 19 h 30
Adresse : Église catholique Saint-Esprit-de-Rosemont - 2851, rue Masson, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches à faire une sortie qui change de l'ordinaire, voici une idée à prendre en compte alors que l’ambiance de cet événement à elle seule vaut le détour, ayant lieu dans une église entièrement illuminée à la chandelle. Pour ce concert, un quatuor à cordes interprètera Les Quatre Saisons de Vivaldi ainsi que des musiques de films connues, ce qui rend l’expérience à la fois classique et accessible. C’est une belle idée de sortie pour vivre un moment apaisant et différent, que ce soit en duo ou pour souligner une occasion spéciale, comme la Fête des Mères.
Explorer les événement de la Semaine Japon
Prix : Variable selon les commerces
Quand : Du 1er au 10 mai 2026
Adresse : Dans les commerces et restaurants participants à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Pendant plusieurs jours, la ville se transforme en parcours immersif pour découvrir la culture japonaise à travers la bouffe, les boutiques et différentes activités. Tu peux passer d’un endroit à l’autre et tomber sur du street food, des menus spéciaux ou des expériences inspirées du Japon, ce qui rend chaque sortie un peu différente.
Certaines adresses vont encore plus loin avec des offres spéciales. Chez Kyodai Izakaya, tu peux obtenir un shot gratuit en les suivant et en les taguant sur Instagram, en plus d’une carte de fidélité avec des takoyaki gratuits et même une peluche capybara à gagner. Iru Izakaya propose un menu spécial autour du crabe des neiges à partager, tandis que Kaizen Manga Café offre une troisième boisson, des ateliers de dessin, des stickers et l’entrée gratuite pour les enfants.
Faire du « pixel art » dans un café
Prix : 13,99 $ de l'heure (tu peux faire autant de création que tu le peux durant cette période)
Quand : Du lundi au jeudi de 12 h à 20 h, vendredi et samedi de 12 h à 22 h, dimanche de 12 h à 20 h
Adresse : Pixel Café - 3617, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ouvert depuis peu, cet endroit te permet de transformer une photo ou un personnage que tu aimes en œuvre de pixel art faite à la main. Chaque création est réalisée avec des perles placées une à une pour ensuite être fusionnées, ce qui donne un résultat vraiment unique que tu peux garder en souvenir ou offrir en cadeau. Durant ce moment relaxant, tu peux aussi commander cafés, matchas et collations alléchantes.
Finir le week-end en beauté avec un « day party »
Prix : Entrée gratuite
Quand : Le dimanche 3 mai 2026 de 16 h 30 à 21 h
Adresse : Bar Pamplemousse - 1583, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Aller danser toute la nuit, ça peut étrangement remplir ta batterie pour mieux affronter ta semaine, mais si on te disait que tu peux avoir ton fun, sans manquer de sommeil ce week-end? Pour souligner leur deuxième anniversaire, les événements Sundae Shorties proposent une ambiance décontractée avec des DJ sets qui enchaînent R&B, hip-hop, dancehall et classiques, parfait pour danser ou juste profiter de la vibe avec un petit verre entre ami.e.s. Le fait que ce soit en après-midi et un dimanche offre le moyen parfait de profiter de ta fin de semaine au max, tout en te levant à l'heure lundi matin.
Plonger dans la science
Prix : Gratuit
Quand : Les 1er et 2 mai 2026
Adresse : Partout au Québec (plusieurs activités à Montréal)
Pourquoi tu dois y aller : Pendant deux jours, la science s’invite un peu partout en ville avec des activités qui vont de l’observation d’oiseaux à des expériences plus éclatées comme des démos de chimie ou des mini-foires interactives. Tu peux te construire ta propre journée selon ce qui t’intrigue, sans avoir à tout faire au même endroit ni à suivre un parcours précis. C’est le genre d’événement où tu peux autant apprendre quelque chose de surprenant que simplement passer un bon moment à tester, manipuler et poser des questions, que tu sois en famille, entre ami.e.s ou même en solo.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.