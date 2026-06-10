Fini les frais pour changer de compagnie de cell ou d'Internet au Canada dès cette semaine

Ça va te coûter pas mal moins cher.

Des téléphones affichant les logos de Rogers, Telus, Bell et Vidéotron.

Les frais d'activation et de résiliation seront interdits dès le 12 juin pour les abonnés cell et Internet au Canada.

Image créée avec l'IA par Narcity Québec
Rédaction et édition

Dès cette semaine, les fournisseurs de services de téléphonie mobile et d'Internet au Canada n'auront plus le droit de te charger certains frais qui rendaient le changement de forfait coûteux et décourageant. C'est une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui entre en vigueur le 12 juin 2026, et ça pourrait te faire économiser pas mal d'argent la prochaine fois que tu magasineras ton forfait.

À lire également : Non-respect de contrat : Voici les 3 pires compagnies de télécoms au Canada en 2025

Le CRTC a modifié ses codes de protection de la clientèle pour interdire deux grandes catégories de frais : ceux de mise en service ou d'activation (quand tu embarques avec un nouveau fournisseur ou que tu changes de forfait), et ceux de résiliation anticipée quand tu n'as pas d'appareil subventionné dans ton contrat.

Qu'est-ce que c'est, des frais d'activation?

Ce sont les frais que certaines compagnies te chargeaient simplement pour ouvrir un nouveau compte ou activer un nouveau forfait. Ces coûts ont augmenté de façon marquée ces dernières années, et ils étaient particulièrement douloureux pour les familles ou les petites entreprises qui devaient en payer pour chaque membre ou chaque ligne.

Et les frais de résiliation anticipée?

Si tu n'as pas reçu d'appareil subventionné dans le cadre de ton contrat — c'est-à-dire que ton fournisseur ne t'a pas vendu ou financé un téléphone à prix réduit — ton fournisseur ne peut désormais plus te facturer de frais pour quitter ton forfait avant la fin de ton contrat. Avant, ces suppléments pouvaient aller jusqu'à 50 $ ou 10 % des mensualités restantes, même sans subvention d'appareil.

Et si j'ai un téléphone subventionné?

Là, c'est différent. Si ton fournisseur t'a vendu un appareil à prix réduit en échange d'un engagement, les frais de résiliation anticipée liés à la valeur de cette subvention restent permis. C'est logique : l'entreprise a avancé de l'argent pour ton téléphone, il peut encore le récupérer si tu pars avant la fin du contrat.

Est-ce qu'il reste des frais que les fournisseurs peuvent encore charger?

Oui. Les frais liés à une installation physique chez toi (par exemple, faire venir un.e technicien.ne pour installer la fibre optique) restent permis, tant qu'ils sont raisonnables, selon le CRTC. Les produits ou services optionnels que tu choisis d'acheter (comme de l'équipement supplémentaire ou la configuration du Wi-Fi à domicile) peuvent aussi encore être facturés. Ce qui est interdit, c'est spécifiquement les frais dont l'objectif principal est de te décourager de changer de forfait ou de fournisseur.

Ça s'applique à tous les fournisseurs?

Pour la téléphonie mobile, oui, incluant les sous-marques comme Fido, Koodo, Public Mobile, Virgin Plus et Fizz. Pour l'Internet résidentiel, ça couvre les grands fournisseurs dotés d'installations : Bell, Cogeco, Eastlink, Rogers, TELUS et Vidéotron. Si tu es avec un petit revendeur Internet, vérifie auprès de ton fournisseur.

Qu'est-ce qui arrive si mon fournisseur ne respecte pas les nouvelles règles?

Tu peux porter plainte auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), l'organisme indépendant qui administre les codes. Le CRTC a aussi indiqué qu'il utilisera tous les outils disponibles pour surveiller la conformité, incluant des sanctions administratives pécuniaires.

Mon fournisseur peut-il encore renoncer à ces frais manuellement?

Oui, et c'est même ce que le CRTC demande comme solution transitoire pendant que les systèmes sont mis à jour. Si tu appelles ton fournisseur et qu'il te charge encore des frais d'activation ou de résiliation non permis, demande-lui expressément de les annuler. Il est maintenant obligé de le faire.



Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

rogers canadabell canadatelusvidéotrontélécommunication
QuébecNouvellesCanada

Action collective : Desjardins et des banques accusées de facturer des frais cachés

Chaque fois que tu as converti des devises à ta banque, tu aurais peut-être payé trop!

Cartes de crédit prépayées : Une action collective est approuvée et tu peux réclamer ton dû

Un maximum de 100 $ qui se prend bien et qui ne demande pas de reçu!

Ta facture d'Hydro-Québec te coûte 3 % plus cher à partir d'aujourd'hui : Voici pourquoi

Non, ce n'est pas un poisson d'avril. 😬

Hausses de tarifs des compagnies aériennes : Voici tout ce qui coûte plus cher

Salut, les vacances qui te ruinent! 🫠

Crédit TPS/TVH : Voici pourquoi tu n'as PAS reçu ton versement unique allant jusqu'à 717 $

Ton dépôt n'est toujours pas arrivé? Voici ce qui a pu se passer. 🧐

Les joueurs des Canadiens de Montréal « spottés » à faire le party aux 4 coins de la ville

La saison du golf peut attendre un brin!🏌🏻

Régime de rente du Québec : Jusqu'à 2 400 $ t'attendent ce mois-ci et voici quand

Un dépôt qui fait toujours du bien! 🤑

Canadian Tire fait un gros solde d'été : Voici 9 cadeaux parfaits pour la fête des Pères

Non, ton papa ne veut pas une tasse de plus. 🫣

12 des meilleures économies à faire chez Costco sur l’épicerie jusqu'au 5 juillet

Ta facture d'épicerie va te dire merci!

Allocation famille : Les parents du Québec recevront 127 $ de plus en juillet

Un petit coup de pouce automatique pour la rentrée! 🎒

Amazon a lancé des soldes du Prime Day à l'avance et voici 8 des meilleurs deals

Avec des rabais de près de 200 $!

Katy Perry émue dans les bras de Justin Trudeau à la première de son film (VIDÉO)

C'était leur tout premier tapis rouge en couple! 😍

Les policiers interviendront de «façon intensive» cette semaine au Québec : voici pourquoi

Des comportements qui pourraient te coûter 2 fois plus cher. 😳

Après la prison, l’influenceur Dylan Demers tente un retour sur les réseaux sociaux

« Je tiens sincèrement à m’excuser, puis j’espère qu’aujourd’hui, vous avez passé par-dessus. »