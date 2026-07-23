6 populaires restaurants à Laval où manger des huîtres à 1 $
Une chose délicieuse que l'inflation ne nous a toujours pas enlevée. 😍🦪🍋
Que ce soit pour célébrer une occasion spéciale, prolonger un happy hour ou simplement satisfaire un craving de fruits de mer, les huîtres sont parmi les chouchous gourmands de bien des personnes. Si elles ont souvent la réputation d'être un mets luxueux, il existe pourtant plusieurs restaurants à Laval où il est possible d'en savourer sans dépenser une fortune, si tu sais quand les commander. Eh oui, les soirées huîtres à 1 $ sont un classique depuis plusieurs années, et il semblerait que c'est un des petits plaisirs de la vie qui résiste à l'inflation, même si les endroits qui les offrent sont de moins en moins nombreux.
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Actuellement, plusieurs restaurants populaires sur l'île proposent des promotions où les huîtres sont offertes à seulement 1 $ l'unité certains jours de la semaine ou à des heures précises. C'est l'occasion parfaite de découvrir de nouvelles adresses et d'accompagner le tout d'un verre de vin, de bulles, ou même de profiter de l'un des nombreux rabais happy hour qui accompagnent plusieurs de ces soirées festives.
Afin de t'aider à planifier ta prochaine sortie, voici six populaires restaurants de Laval où tu peux profiter de promotions sur les huîtres. Il ne te reste plus qu'à choisir ton endroit, à appeler ta personne préf, et à te régaler!
Lucille's
Quand : En tout temps
Adresse : Lucille's Laval - 2565, boul. Daniel-Johnson, Laval, QC
Les restaurants Lucille's font partie des adresses incontournables pour les personnes qui raffolent des fruits de mer. Reconnue pour ses impressionnantes tours de fruits de mer, ses généreuses guédilles au homard, sa savoureuse pieuvre grillée et ses décadents plats de viande, la chaîne s'est taillé une place de choix auprès de la clientèle partout au Québec. Mais s'il y a une chose qui contribue particulièrement à sa renommée, c'est bien sa promotion qui permet de déguster des huîtres à seulement 1 $ l'unité, tous les jours, en tout temps.
À noter que cette promotion est en vigueur dans toutes les succursales, que ce soit à Montréal, au Dix30, à Laval ou à Mont-Tremblant.
Vertigo
Quand : Du lundi au jeudi de 17 h à 19 h, du côté bar seulement
Adresse : 1880, av. Pierre-Péladeau, Laval, QC
Du côté du Vertigo, au Centropolis, l'heure de l'apéro est le moment idéal pour savourer des huîtres à 1 $. Pour profiter de cette promo, il suffit de te présenter dans la section bar du restaurant entre 17 h et 19 h, du lundi au jeudi.
Pendant cette même plage horaire, une sélection de vins, de bières et de cocktails est également offerte à partir de 5 $ : de quoi accompagner parfaitement ton festin de fruits de mer!
123 Dzô
Quand : Mardi et Mercredi, dès 17 h
Adresse : 123 Dzô - 2121, boul. le Carrefour, Laval, QC
Situé tout près du Carrefour Laval, ce resto-bar vietnamien est réputé pour ses délicieux plats authentiques, des bánh cuốn aux chả giò, ainsi que pour ses classiques inspirés de la cuisine de rue, comme les différentes brochettes (boeuf, poulet, tofu, porc, boulettes de poisson, oeuf de caille ou crevettes).
Si tu veux te gâter à petit prix, rends-toi sur place le mardi ou le mercredi soir, alors que les huîtres sont offertes à seulement 1 $ l'unité. Tu peux accompagner le tout d'une bière à 6 $.
Madame Bovary
Quand : Jeudi, de 17 h à 22 h
Adresse : Madame Bovary - 1780, av. Pierre-Péladeau, Laval, QC
Aimé autant pour son magnifique décor (de l'intérieur jusqu'à la terrasse) que pour ses délicieux tapas, le Madame Bovary est l'endroit parfait pour une soirée gourmande. Le jeudi, le restaurant propose des huîtres à seulement 1 $ l'unité de 17 h à 22 h. En plus, une sélection de cocktails est offerte à 10 $ du mardi au vendredi, de 16 h à 18 h. Donc, si tu veux profiter du meilleur des deux promotions, le jeudi entre 17 h et 18 h est le moment le plus économique.
Gatto Matto
Quand : Jeudi, dès 17 h
Adresse : Gatto Matto - 1950, rue Claude-Gagné #302, Laval, QC
Même si « donna » signifie « femme » en italien, les promos des Donna Nights du Gatto Matto sont offertes à toute la clientèle, peu importe l'identité de genre. Tous les jeudis, ce restaurant tout rose, populaire pour ses pâtes gourmandes et ses pizzas décadentes, propose des huîtres à 1 $, ainsi que des Aperol Spritz et des Negronis à 10 $.
Le tout est accompagné de l'ambiance festive d'un DJ en direct.
Le Boating Club
Quand : Dimanche, dès 17 h
Adresse : Le Boating Club - 30, boul. Curé-Labelle, Laval, QC
Le Boating Club fait l'unanimité à Laval, autant pour ses délicieux plats à partager que pour l'ambiance festive qui anime ses soirées. Si tu veux profiter de cette adresse nichée dans le Vieux-Sainte-Rose sans te ruiner, rends-toi sur place le dimanche soir, alors que les huîtres sont offertes à seulement 1 $ l'unité.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
À noter que la photo de gauche sur la couverture est prise dans un établissement Lucille's à Montréal.
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