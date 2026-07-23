6 populaires restaurants à Laval où manger des huîtres à 1 $

Une chose délicieuse que l'inflation ne nous a toujours pas enlevée. 😍🦪🍋

Une femme mange des huîtres à 1 $ au Lucille's. Droite : La terrasse du Madame Bovary, qui offre des huîtres à 1 $.

Plusieurs restaurants à Laval offrent des promotions avec des huîtres à seulement 1 $ chacune.

Narcity Québec.
Rédactrice en chef

Que ce soit pour célébrer une occasion spéciale, prolonger un happy hour ou simplement satisfaire un craving de fruits de mer, les huîtres sont parmi les chouchous gourmands de bien des personnes. Si elles ont souvent la réputation d'être un mets luxueux, il existe pourtant plusieurs restaurants à Laval où il est possible d'en savourer sans dépenser une fortune, si tu sais quand les commander. Eh oui, les soirées huîtres à 1 $ sont un classique depuis plusieurs années, et il semblerait que c'est un des petits plaisirs de la vie qui résiste à l'inflation, même si les endroits qui les offrent sont de moins en moins nombreux.

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Actuellement, plusieurs restaurants populaires sur l'île proposent des promotions où les huîtres sont offertes à seulement 1 $ l'unité certains jours de la semaine ou à des heures précises. C'est l'occasion parfaite de découvrir de nouvelles adresses et d'accompagner le tout d'un verre de vin, de bulles, ou même de profiter de l'un des nombreux rabais happy hour qui accompagnent plusieurs de ces soirées festives.

Afin de t'aider à planifier ta prochaine sortie, voici six populaires restaurants de Laval où tu peux profiter de promotions sur les huîtres. Il ne te reste plus qu'à choisir ton endroit, à appeler ta personne préf, et à te régaler!

Lucille's

Quand : En tout temps

Adresse : Lucille's Laval - 2565, boul. Daniel-Johnson, Laval, QC

Les restaurants Lucille's font partie des adresses incontournables pour les personnes qui raffolent des fruits de mer. Reconnue pour ses impressionnantes tours de fruits de mer, ses généreuses guédilles au homard, sa savoureuse pieuvre grillée et ses décadents plats de viande, la chaîne s'est taillé une place de choix auprès de la clientèle partout au Québec. Mais s'il y a une chose qui contribue particulièrement à sa renommée, c'est bien sa promotion qui permet de déguster des huîtres à seulement 1 $ l'unité, tous les jours, en tout temps.

À noter que cette promotion est en vigueur dans toutes les succursales, que ce soit à Montréal, au Dix30, à Laval ou à Mont-Tremblant.

Menu du Lucille's

Vertigo

Quand : Du lundi au jeudi de 17 h à 19 h, du côté bar seulement

Adresse : 1880, av. Pierre-Péladeau, Laval, QC

Du côté du Vertigo, au Centropolis, l'heure de l'apéro est le moment idéal pour savourer des huîtres à 1 $. Pour profiter de cette promo, il suffit de te présenter dans la section bar du restaurant entre 17 h et 19 h, du lundi au jeudi.

Pendant cette même plage horaire, une sélection de vins, de bières et de cocktails est également offerte à partir de 5 $ : de quoi accompagner parfaitement ton festin de fruits de mer!

Menu du Vertigo

123 Dzô

Quand : Mardi et Mercredi, dès 17 h

Adresse : 123 Dzô - 2121, boul. le Carrefour, Laval, QC

Situé tout près du Carrefour Laval, ce resto-bar vietnamien est réputé pour ses délicieux plats authentiques, des bánh cuốn aux chả giò, ainsi que pour ses classiques inspirés de la cuisine de rue, comme les différentes brochettes (boeuf, poulet, tofu, porc, boulettes de poisson, oeuf de caille ou crevettes).

Si tu veux te gâter à petit prix, rends-toi sur place le mardi ou le mercredi soir, alors que les huîtres sont offertes à seulement 1 $ l'unité. Tu peux accompagner le tout d'une bière à 6 $.

Menu du 123 Dzô

Madame Bovary

Quand : Jeudi, de 17 h à 22 h

Adresse : Madame Bovary - 1780, av. Pierre-Péladeau, Laval, QC

Aimé autant pour son magnifique décor (de l'intérieur jusqu'à la terrasse) que pour ses délicieux tapas, le Madame Bovary est l'endroit parfait pour une soirée gourmande. Le jeudi, le restaurant propose des huîtres à seulement 1 $ l'unité de 17 h à 22 h. En plus, une sélection de cocktails est offerte à 10 $ du mardi au vendredi, de 16 h à 18 h. Donc, si tu veux profiter du meilleur des deux promotions, le jeudi entre 17 h et 18 h est le moment le plus économique.

Menu du Madame Bovary

Gatto Matto

Quand : Jeudi, dès 17 h

Adresse : Gatto Matto - 1950, rue Claude-Gagné #302, Laval, QC

Même si « donna » signifie « femme » en italien, les promos des Donna Nights du Gatto Matto sont offertes à toute la clientèle, peu importe l'identité de genre. Tous les jeudis, ce restaurant tout rose, populaire pour ses pâtes gourmandes et ses pizzas décadentes, propose des huîtres à 1 $, ainsi que des Aperol Spritz et des Negronis à 10 $.

Le tout est accompagné de l'ambiance festive d'un DJ en direct.

Menu du Gatto Matto

Le Boating Club

Quand : Dimanche, dès 17 h

Adresse : Le Boating Club - 30, boul. Curé-Labelle, Laval, QC

Le Boating Club fait l'unanimité à Laval, autant pour ses délicieux plats à partager que pour l'ambiance festive qui anime ses soirées. Si tu veux profiter de cette adresse nichée dans le Vieux-Sainte-Rose sans te ruiner, rends-toi sur place le dimanche soir, alors que les huîtres sont offertes à seulement 1 $ l'unité.

Menu du Boating Club

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

À noter que la photo de gauche sur la couverture est prise dans un établissement Lucille's à Montréal.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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