Cette cantine en Gaspésie vaut le détour si tu rêves d'un énorme plateau de fruits de mer
Crevettes, homards et classiques de casse-croûte : MIAM!
Si les paysages de la Gaspésie valent un road trip à eux seuls, il ne faut pas oublier que c'est aussi un paradis pour les fans de fruits de mer. En effet, lorsqu'il est question des meilleurs casse-croûtes du Québec, la Cantine Sainte-Flavie ne laisse pas sa place. Ainsi, lors de ton passage dans les environs de la ville du même nom, ne manque pas de faire un arrêt gastronomique à cette adresse pour un repas auquel tu risques de penser longtemps.
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Après un coup d'œil sur le menu, il est facile de comprendre pourquoi l'endroit est devenu une véritable institution. Guédilles débordantes, poutines recouvertes de généreuses portions de homard, de crevettes ou même de palourdes frites y sont en vedette, et les photos qui circulent sur les réseaux sociaux donnent l'eau à la bouche.
Le plus difficile risque d'être de choisir entre les classiques de cantine et les spécialités de la mer. Un burger, un club sandwich au crabe, une guédille au homard bien réputée dans la province ou une poutine aux crevettes de Matane bien fraîches? Peu importe ton choix, tu pourras déguster tes fruits de mer favoris de la façon qui te plaît le plus grâce à une impressionnante sélection de plats offerts en plusieurs déclinaisons. Et le mieux dans tout ça? Les portions sont reconnues pour être particulièrement copieuses, sans que tu aies à payer une montagne d'extras.
Et que dire de la poutine aux crevettes sauce béchamel, qui pousse les gens à s'assurer qu'elle est bien disponible avant leur visite? C'est une twist alléchante qui promet de séduire les fans de ce classique déjà bien aimé.
Comme si le menu n'était pas déjà assez convaincant, la vue ajoute un charme supplémentaire à l'expérience. Tu peux t'installer à une table de pique-nique près du fleuve ou apporter ton repas jusqu'au quai de Sainte-Flavie, à quelques minutes de marche, pour manger avec l'eau en toile de fond.
Si tu veux romantiser ton été, c'est exactement le genre d'arrêt qui transforme une simple pause repas en moment marquant durant ton escapade.
Cantine Sainte-Flavie
Prix : Entre 4,25 $ et 40 $ par item
Quand : Du jeudi au dimanche de 11 h à 19 h
Type de bouffe : Casse-croûte et fruits de mer
Adresse : 479, route de la Mer, Sainte-Flavie, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.