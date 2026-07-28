Le kangourou de Boucherville ne restera pas au Zoo de Granby et voici pourquoi
Le Zoo donne des nouvelles du petit Joey! 🦘
Après avoir captivé la province durant sa cavale en juin dernier, le kangourou de Boucherville, maintenant surnommé Joey, a été transféré au Zoo de Granby et l'établissement a donné des nouvelles fraîches de l'animal.
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Selon une publication du Zoo, partagée le 24 juillet dernier, le marsupial a récemment passé un bilan de santé complet réalisé par l'équipe vétérinaire. Des analyses sanguines, fécales et urinaires sont toujours en cours, mais tout indique pour l'instant qu'il est en bonne santé. « Depuis son arrivée au Zoo, ce jeune pensionnaire a pris près d'un kilogramme. Il s'alimente bien, se montre actif, curieux... et profite pleinement des attentions de notre équipe! », indique le parc animalier.
Joey poursuit actuellement sa période de quarantaine, une étape normale pour tout nouvel arrivant au zoo. Elle permet de protéger sa santé ainsi que celle des autres animaux hébergés sur place, ce qui explique pourquoi il demeure invisible au grand public.
Le Zoo de Granby rappelle aussi qu'il n'était pas prévu que le kangourou y reste de façon permanente, puisque l'établissement n'héberge pas cette espèce. « L'animal nous a été confié temporairement en raison de la qualité de nos installations et de notre expertise avec les macropodidés », peut-on lire.
En collaboration avec le ministère responsable du dossier, des démarches sont en cours afin de lui trouver un nouveau milieu de vie qui répond aux plus hauts standards de bien-être animal, où il pourra éventuellement rejoindre des congénères de son espèce. Le Zoo précise ne pas être en mesure de dévoiler où Joey aboutira pour l'instant.
Le Zoo de Granby en profite pour rappeler une réalité importante : les animaux exotiques ont des besoins très spécifiques en matière d'alimentation, de soins vétérinaires, d'environnement et d'enrichissement.
Pour rappel, le kangourou roux avait été aperçu en liberté pendant plusieurs jours sur la Rive-Sud avant d'être capturé le 16 juin. L'enquête du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs suggère qu'il aurait été détenu illégalement avant sa cavale.
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