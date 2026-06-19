Premières images du kangourou de Boucherville depuis son arrivée au Zoo de Granby
Ce n'est pas l'Australie, MAIS... 🦘
Près de 48 heures après son arrivée au Zoo de Granby, le kangourou de Boucherville qui a captivé le Québec cette semaine donne signe de vie, et les nouvelles sont encourageantes. Le zoo vient de partager une mise à jour sur l'état du marsupial, accompagnée de premières images.
À lire également : Le kangourou de Boucherville est maintenant au Zoo de Granby et voici quoi savoir
Selon le Zoo de Granby, le jeune mâle est vigoureux, alerte et s'alimente bien depuis son arrivée. Les spécialistes estiment son âge entre 14 et 18 mois, pour un poids d'environ 16 kg, bien que sa date de naissance exacte reste inconnue.
Les techniciens et techniciennes en soins animaliers qui le suivent de près ont d'ailleurs déjà cerné ses préférences culinaires : il a un faible marqué pour les légumes frais.
Dans sa publication, le Zoo partage une courte vidéo de 13 secondes où on aperçoit le kangourou dans son espace intérieur. L'établissement mentionne également qu'il a profité d'une balade sous la pluie dans son parc privé. Un marsupial qui ne craint pas les intempéries québécoises, visiblement.
Les équipes du Zoo continuent de surveiller son évolution dans ses quartiers privés, loin du public. L'objectif reste le même : lui offrir la tranquillité dont il a besoin pour récupérer après sa cavale de plusieurs jours dans les champs de Boucherville.
Pour rappel, le kangourou roux avait été capturé mardi soir 16 juin, après avoir été aperçu en liberté pendant plusieurs jours sur la Rive-Sud. Les premières informations de l'enquête du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs suggèrent qu'il était détenu illégalement, dans des installations non conformes à la réglementation québécoise. La suite à long terme pour cet animal sauvage n'est pas encore déterminée.
- Le plus grand module aquatique du Québec ouvre ce week-end au Zoo de Granby (PHOTOS) ›
- Wallaby de Boucherville : sa capture est « potentiellement mortelle », selon le ministère ›
- Un wallaby en cavale à Boucherville : La faune interdit toute intervention ›
- Le kangourou de Boucherville est maintenant au Zoo de Granby et voici quoi savoir ›