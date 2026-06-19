Premières images du kangourou de Boucherville depuis son arrivée au Zoo de Granby

Ce n'est pas l'Australie, MAIS... 🦘

Le kangourou roux capturé à Boucherville après une cavale de plusieurs jours.

Le kangourou roux de Boucherville récupère maintenant au Zoo de Granby.

Zoo de Granby | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Près de 48 heures après son arrivée au Zoo de Granby, le kangourou de Boucherville qui a captivé le Québec cette semaine donne signe de vie, et les nouvelles sont encourageantes. Le zoo vient de partager une mise à jour sur l'état du marsupial, accompagnée de premières images.

À lire également : Le kangourou de Boucherville est maintenant au Zoo de Granby et voici quoi savoir

Selon le Zoo de Granby, le jeune mâle est vigoureux, alerte et s'alimente bien depuis son arrivée. Les spécialistes estiment son âge entre 14 et 18 mois, pour un poids d'environ 16 kg, bien que sa date de naissance exacte reste inconnue.

Les techniciens et techniciennes en soins animaliers qui le suivent de près ont d'ailleurs déjà cerné ses préférences culinaires : il a un faible marqué pour les légumes frais.

Dans sa publication, le Zoo partage une courte vidéo de 13 secondes où on aperçoit le kangourou dans son espace intérieur. L'établissement mentionne également qu'il a profité d'une balade sous la pluie dans son parc privé. Un marsupial qui ne craint pas les intempéries québécoises, visiblement.

Les équipes du Zoo continuent de surveiller son évolution dans ses quartiers privés, loin du public. L'objectif reste le même : lui offrir la tranquillité dont il a besoin pour récupérer après sa cavale de plusieurs jours dans les champs de Boucherville.

Pour rappel, le kangourou roux avait été capturé mardi soir 16 juin, après avoir été aperçu en liberté pendant plusieurs jours sur la Rive-Sud. Les premières informations de l'enquête du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs suggèrent qu'il était détenu illégalement, dans des installations non conformes à la réglementation québécoise. La suite à long terme pour cet animal sauvage n'est pas encore déterminée.


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QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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