Un wallaby en cavale à Boucherville : La faune interdit toute intervention
Les spécialistes demandent d'éviter le secteur où le petit kangourou se trouve.
Un jeune wallaby s'est échappé d'une écurie de la grande région de Montréal vendredi après-midi et se trouve toujours en liberté dans le secteur de Boucherville, près de l'autoroute 20. Malgré la mobilisation de plusieurs organismes spécialisés en animaux sauvages au Québec, dont Sauvetage Animal Rescue et Galahad - SPCA des grands animaux, le ministère de la Faune n'a toujours pas autorisé d'intervention pour capturer le «petit kangourou ». Et pendant ce temps, l'animal se balade près d'une des autoroutes les plus achalandées du Québec.
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Selon les informations de Galahad SPCA, tout a débuté plus tôt la semaine dernière quand une visite de routine dans une écurie de pension de la grande région de Montréal a mené à un signalement : un wallaby était gardé seul dans un box, sans les installations ni les conditions minimales nécessaires à son bien-être.
L'organisme a rapidement avisé SOS Braconnage, un programme gouvernemental grâce auquel la population peut dénoncer de façon confidentielle tout cas de braconnage ou toute infraction mettant en péril la faune et ses habitats. Mais en raison d'une directive ministérielle limitant les heures supplémentaires, aucune intervention n'a pu avoir lieu au moment où l'animal a pris la poudre d'escampette, vendredi après-midi.
D'après Galahad SPCA, aucun permis ne serait détenu pour ce wallaby dans ce secteur. Il pourrait donc s'agir d'une détention illégale, voire d'un cas de braconnage.
Depuis la fuite de l'animal, Galahad SPCA et Sauvetage Animal Rescue supervisent la situation sur place. Les deux organismes expliquent cependant que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs n'a toujours pas autorisé d'intervention.
« On nous dit que nous n'avons pas les permis nécessaires et que seul son propriétaire peut le capturer. Pourtant, ce dernier ne détiendrait pas de permis pour le garder et n'a pas l'équipement ou l'expertise nécessaires pour effectuer une capture sécuritaire », a indiqué Galahad SPCA sur sa page Facebook.
De son côté, Sauvetage Animal Rescue précise avoir à sa disposition tout le matériel requis pour une intervention sécuritaire, dont un fusil tranquillisant et une vétérinaire expérimentée en faune, prête à se déplacer. L'équipe du Miller Zoo est aussi disponible pour accueillir l'animal.
Selon les dernières mises à jour de lundi matin, le 15 juin, le wallaby, surnommé Joey par Galahad, se trouve toujours dans le même secteur.
Narcity a contacté le ministère pour en savoir plus sur les actions mises en place. Cet article sera mis à jour dès qu'une réponse sera obtenue.
D'ici là, les organismes font une demande claire à la population : il faut cesser de se rendre sur les lieux. « Votre présence, même avec les meilleures intentions du monde, nuit grandement au dossier et peut compliquer la suite des opérations », indique Sauvetage Animal Rescue.
Si tu aperçois le wallaby, n'essaie surtout pas de l'approcher ou de le capturer toi-même. Contacte immédiatement la police ou SOS Braconnage au 1 800 463-2191.