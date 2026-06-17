Le kangourou de Boucherville est maintenant au Zoo de Granby et voici quoi savoir

Ne te précipite pas au Zoo tout de suite, il y a un mais!

Un kangourou roux.

Le kangourou roux de Boucherville, initialement identifié comme un wallaby, est maintenant pris en charge par le Zoo de Granby.

Zoo de Granby | Courtoisie
Éditrice sénior, Nouvelles

L'histoire du kangourou roux en cavale à Boucherville vient de connaître un rebondissement heureux. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a confirmé mardi soir, vers 18 h 45, que l'opération de capture s'était déroulée avec succès. L'animal, initialement identifié comme un wallaby avant que les autorités précisent qu'il s'agissait d'un kangourou roux, a depuis été transféré au Zoo de Granby, où il reçoit des soins spécialisés.

À lire également : Wallaby de Boucherville : sa capture est « potentiellement mortelle », selon le ministère

Il se porte bien, mais a besoin de calme

Dans un communiqué transmis à Narcity Québec, le Zoo de Granby confirme avoir accepté, à la demande du ministère, d'accueillir temporairement l'animal. À son arrivée, l'équipe de soins animaliers et de médecine zoologique a pris en charge le kangourou sans tarder.

Selon l'établissement, le lendemain matin de sa capture, il était alerte et s'alimentait normalement. « Après les événements des derniers jours et sa longue cavale, ce dont il a le plus besoin pour le moment est de calme et de repos », peut-on lire.

Pas visible au public

Le Zoo précise que le kangourou est hébergé dans un environnement isolé et adapté à ses besoins, à l'écart des regards. Si tu comptais faire un détour par Granby pour l'apercevoir, tu devras revoir tes plans : il ne sera pas visible au public pendant son séjour.

L'établissement indique que ses équipes poursuivent leur évaluation et assurent un suivi étroit de l'animal. L'objectif, pour le moment, est de lui permettre de récupérer dans les meilleures conditions possible.

La suite reste à déterminer

Le Zoo de Granby collabore étroitement avec le ministère pour la suite du dossier. Ce que deviendra le kangourou à plus long terme n'est pas encore tranché. Les autorités compétentes doivent encore se pencher sur la solution la plus appropriée pour répondre à ses besoins.

Rappelons que, selon les premières informations de l'enquête, le marsupial était détenu illégalement, sans permis valide, dans des installations non conformes à la réglementation québécoise. L'enquête suit son cours.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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