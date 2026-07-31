Rappels importants: Des collations vendues chez Costco sont visées - Tu peux être remboursé
Vérifie ton frigo ou ton garde-manger tout de suite! 😬
Attention! Deux nouveaux rappels visent des collations vendues chez Costco au Canada, dont au Québec. Si tu as acheté l'un de ces produits chez le géant américain, tu pourrais avoir droit à un remboursement complet.
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Costco Canada a publié, le 29 juillet dernier, deux avis de rappel visant des barres de chocolat et des croissants vendus dans ses entrepôts ainsi que sur son site Web.
Si tu as l'un de ces produits à la maison, il est recommandé de ne pas le consommer, le servir, le vendre, ni le distribuer.
Barres de chocolat au lait Dairy Milk Oreo de Cadbury
Les barres de chocolat au lait Dairy Milk Oreo de Cadbury (article Costco no 5605001) sont rappelées en raison de la présence possible de pistache non déclarée sur l'étiquette. Cette situation pourrait provoquer une réaction allergique grave chez les personnes allergiques ou sensibles à cette noix.
Ces produits ont été vendus dans les entrepôts Costco Pour l'entreprise ainsi que sur le site Web de l'entreprise entre février et juillet 2026. Il s'agit d'un volet d'un rappel pancanadien plus vaste visant les barres Dairy Milk Oreo, mais seule la boîte de 12 barres de 38 g était offerte chez Costco.
Voici les détails pour la boîte de barres de chocolat Dairy Milk Oreo :
- CUP 0 61200 01444 0
- Codes de lot et dates de péremption :
- OEC3854844 – 2026 NOV 27;
- OEC3854845 – 2026 NOV 27;
- OEC3854846 – 2026 NOV 27;
- OEC3860215 – 2027 JAN 5;
- OEC3860216 – 2027 JAN 5
Le code de lot et la date de péremption se trouvent à l'arrière des boîtes.
Les boîtes de 12 barres Dairy Milk Oreo de marque Cadbury vendues chez Costco sont visées par un rappel. Costco
Voici maintenant les détails pour les barres individuelles de 38 g. Pour ce format, le code de lot et la date de péremption se trouvent sous l'emballage :
- CUP 0 61200 01445 7
- Mêmes codes de lot et dates de péremption :
- OEC3854844 – 2026 NOV 27;
- OEC3854845 – 2026 NOV 27;
- OEC3854846 – 2026 NOV 27;
- OEC3860215 – 2027 JAN 5;
- OEC3860216 – 2027 JAN 5
Tu peux rapporter les barres Dairy Milk Oreo visées dans n'importe quel entrepôt Costco et obtenir un remboursement complet. Si tu n'as plus le reçu, les membres de l'équipe retrouveront ton achat dans ton historique d'achats.
Les barres individuelles Dairy Milk Oreo de marque Cadbury vendues chez Costco sont visées par un rappel.Costco
Croissants Alfa
Les croissants Alfa (item Costco #2077888) sont également touchés. Ces croissants fourrés à la crème de cacao sont rappelés en raison d'une présence potentielle de moisissure.
Il a également été vendu dans les succursales Pour l'entreprise et sur le site Web de Costco, cette fois-ci, entre juin et juillet 2026. Seuls les paquets de 24 croissants portant les codes de lot 10726 et 08626 sont concernés.
Les paquets de 24 croissants Alfa sont visés par un rappel de Costco.Costco
Pour toute question ou pour obtenir un remboursement lié aux croissants, tu peux communiquer avec Distribution M.F.G Inc. par courriel à info@groupmiron.com ou par téléphone au 1-877-644-5558, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h, heure de l'Est.
Cet article est une adaptation de l’article « Snacks sold at Costco stores in Canada are being recalled and you can get a refund
», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.