Rappels importants: Des collations vendues chez Costco sont visées - Tu peux être remboursé

Vérifie ton frigo ou ton garde-manger tout de suite! 😬

La devanture d'un Costco à Montréal.

Costco Canada mène une campagne de rappels importants pour deux collations vendues dans ses établissements.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Attention! Deux nouveaux rappels visent des collations vendues chez Costco au Canada, dont au Québec. Si tu as acheté l'un de ces produits chez le géant américain, tu pourrais avoir droit à un remboursement complet.

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Costco Canada a publié, le 29 juillet dernier, deux avis de rappel visant des barres de chocolat et des croissants vendus dans ses entrepôts ainsi que sur son site Web.

Si tu as l'un de ces produits à la maison, il est recommandé de ne pas le consommer, le servir, le vendre, ni le distribuer.

Barres de chocolat au lait Dairy Milk Oreo de Cadbury

Les barres de chocolat au lait Dairy Milk Oreo de Cadbury (article Costco no 5605001) sont rappelées en raison de la présence possible de pistache non déclarée sur l'étiquette. Cette situation pourrait provoquer une réaction allergique grave chez les personnes allergiques ou sensibles à cette noix.

Ces produits ont été vendus dans les entrepôts Costco Pour l'entreprise ainsi que sur le site Web de l'entreprise entre février et juillet 2026. Il s'agit d'un volet d'un rappel pancanadien plus vaste visant les barres Dairy Milk Oreo, mais seule la boîte de 12 barres de 38 g était offerte chez Costco.

Voici les détails pour la boîte de barres de chocolat Dairy Milk Oreo :

  • CUP 0 61200 01444 0
  • Codes de lot et dates de péremption :
    • OEC3854844 – 2026 NOV 27;
    • OEC3854845 – 2026 NOV 27;
    • OEC3854846 – 2026 NOV 27;
    • OEC3860215 – 2027 JAN 5;
    • OEC3860216 – 2027 JAN 5

Le code de lot et la date de péremption se trouvent à l'arrière des boîtes.


La bo\u00eete de 12 barres de chocolat Dairy Milk Oreo de Cadbury vendue chez Costco. Les boîtes de 12 barres Dairy Milk Oreo de marque Cadbury vendues chez Costco sont visées par un rappel. Costco

Voici maintenant les détails pour les barres individuelles de 38 g. Pour ce format, le code de lot et la date de péremption se trouvent sous l'emballage :

  • CUP 0 61200 01445 7
  • Mêmes codes de lot et dates de péremption :
    • OEC3854844 – 2026 NOV 27;
    • OEC3854845 – 2026 NOV 27;
    • OEC3854846 – 2026 NOV 27;
    • OEC3860215 – 2027 JAN 5;
    • OEC3860216 – 2027 JAN 5

Tu peux rapporter les barres Dairy Milk Oreo visées dans n'importe quel entrepôt Costco et obtenir un remboursement complet. Si tu n'as plus le reçu, les membres de l'équipe retrouveront ton achat dans ton historique d'achats.

L'emballage d'une barre Dairy Milk Oreo de marque Cadbury vis\u00e9e par le rappel. Les barres individuelles Dairy Milk Oreo de marque Cadbury vendues chez Costco sont visées par un rappel.

Costco

Croissants Alfa

Les croissants Alfa (item Costco #2077888) sont également touchés. Ces croissants fourrés à la crème de cacao sont rappelés en raison d'une présence potentielle de moisissure.

Il a également été vendu dans les succursales Pour l'entreprise et sur le site Web de Costco, cette fois-ci, entre juin et juillet 2026. Seuls les paquets de 24 croissants portant les codes de lot 10726 et 08626 sont concernés.

Le paquet des croissants Alfa Les paquets de 24 croissants Alfa sont visés par un rappel de Costco.Costco

Pour toute question ou pour obtenir un remboursement lié aux croissants, tu peux communiquer avec Distribution M.F.G Inc. par courriel à info@groupmiron.com ou par téléphone au 1-877-644-5558, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h, heure de l'Est.

Cet article est une adaptation de l’article « Snacks sold at Costco stores in Canada are being recalled and you can get a refund
», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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