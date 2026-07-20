Rappel important de fours grille-pain vendus au Costco : Voici comment te faire rembourser
Des milliers ont été vendus au Canada et ils pourraient être dangereux. ⚡️😳
Un nouveau rappel de produits touche la clientèle de Costco : le four grille-pain Flashxpress de Panasonic, modèle NB-G205S, fait l'objet d'un rappel volontaire en collaboration avec Santé Canada en raison d'un risque de choc électrique. Voici tout ce qu'il faut savoir.
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Le rappel vise le four grille-pain Flashxpress de Panasonic, modèle NB-G205S, doté d'un revêtement en acier inoxydable et d'une technologie à double chauffage infrarouge. Le numéro de modèle se trouve au dos de l'appareil, sur l'étiquette du produit. Selon Santé Canada, l'appareil a été vendu de novembre 2025 à mars 2026. Ce sont 2 184 unités qui ont été écoulées au Canada et 11 500 aux États-Unis.
Quel est le problème?
Le four grille-pain Flashxpress de Panasonic est visé par un rappel. Costco Canada
Le cordon d'alimentation du four pourrait avoir une isolation insuffisante, puisque le manchon de protection en fibre de verre ne le recouvre pas adéquatement. Ça pose un risque de choc électrique et d'incendie pour les gens qui l'utilisent. Jusqu'à maintenant, aucun incident ni aucune blessure n'a été rapporté au Canada.
Aux États-Unis, cinq signalements liés au déclenchement du disjoncteur ont été reçus pour le modèle américain, mais aucun cas de choc électrique, d'incendie ou de blessure n'a été rapporté.
Quelle est la marche à suivre?
Si tu possèdes ce four grille-pain, cesse immédiatement de l'utiliser. Tu as ensuite deux options pour obtenir un remboursement :
- Le retourner directement à Panasonic : communique avec l'entreprise via son site Web de rappel ou par téléphone, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HE), avec un service offert en français et en anglais. Une fois ton admissibilité confirmée et le produit reçu, tu seras remboursé.
- Le rapporter dans un entrepôt Costco : apporte-le simplement au comptoir de services aux membres pour un remboursement complet.
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