Forbes a classé les 200 meilleures entreprises où travailler au Canada et 21 sont au Québec
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Tu songes à changer d'emploi, mais tu te demandes si ce sera vraiment meilleur ailleurs? La culture d'entreprise pèse de plus en plus lourd dans la balance quand vient le temps de choisir un employeur, et le populaire magazine américain Forbes vient justement de publier son palmarès annuel des meilleurs employeurs au Canada pour leur culture d'entreprise. Bonne nouvelle : plusieurs entreprises ayant leur siège social au Québec sont dans le top.
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Pour cette deuxième édition du palmarès Best Employers For Company Culture, Forbes s'est de nouveau associé à la firme Statista. Plus de 37 000 personnes travaillant pour des organisations comptant au moins 500 membres du personnel au Canada ont répondu anonymement à un sondage. Elles devaient notamment évaluer leur employeur en fonction de l'équité, de l'inclusion, de la reconnaissance, de la collaboration et des possibilités d'avancement, en plus d'indiquer si elles le recommanderaient à d'autres.
Les personnes sondées devaient aussi préciser si elles recommanderaient leurs anciens employeurs des deux dernières années, de même que des entreprises qu'elles connaissaient grâce à leur expérience dans leur secteur d'activité ou parce qu'un proche ou un membre de leur famille y travaillait. Les résultats ont également été bonifiés à l'aide des données recueillies au cours des trois dernières années dans le cadre des sondages menés par Forbes et Statista auprès du personnel. Les données les plus récentes et les recommandations des membres actuels du personnel ont toutefois eu un poids plus important dans le calcul final.
Chaque compagnie s'est ensuite vu attribuer un score, et les 200 organisations ayant obtenu les meilleurs résultats ont été retenues pour le palmarès des meilleurs employeurs au Canada pour leur culture d'entreprise en 2026, présenté ci-dessous.
Cette année, 21 entreprises ayant leur siège social au Québec figurent dans le classement, soit le même nombre que l'an dernier. En revanche, il ne s'agit pas exactement des mêmes organisations.
Les meilleurs employeurs au Canada pour leur culture d'entreprise
C'est encore une fois l'Université Laval, à Québec, qui décroche la première place, comme l'an dernier. Et cette fois, une deuxième organisation québécoise se hisse dans le top 5 : l'Université de Sherbrooke, qui bondit du 5e au 2e rang.
Voici le top 5 :
- Université Laval – Québec, QC
- Université de Sherbrooke – Sherbrooke, QC
- Oak Valley Health – Markham, ON
- Manitoba Public Insurance – Winnipeg, MB
- Bethany Care Society – Calgary, AB
Les 20 entreprises situées au Québec dans le classement
- Université Laval – Éducation (1er)
- Université de Sherbrooke – Éducation (2e)
- Banque de développement du Canada – Services financiers (19e)
- Banque Nationale du Canada – Services financiers (36e)
- CGI – Services et fournitures aux entreprises (43e)
- BMO Groupe financier – Services financiers (48e)
- Transat A.T. – Transport et logistique (53e)
- Hydro-Québec – Services publics (57e)
- Beneva – Assurances (61e)
- Université Concordia – Éducation (76e)
- Ubisoft – Médias et publicité (89e)
- Inditex – Vêtements, chaussures, articles de sport (94e)
- CIMA+ – Services professionnels (98e)
- Cascades – Ingénierie, fabrication (118e)
- Université McGill – Éducation (126e)
- Centre universitaire de santé McGill – Santé et services sociaux (146e)
- Desjardins – Services financiers(175e)
- Groupe Dynamite – Vêtements, chaussures, articles de sport (183e)
- CHU Sainte-Justine – Santé et services sociaux (191e)
- St-Hubert – Restauration (196e)
- CHU de Québec – Santé et services sociaux (197e)
L'éducation et les services financiers sont les secteurs les mieux représentés parmi les organisations québécoises du palmarès. Le domaine de la santé n'est pas loin derrière avec trois établissements au classement.
Parmi les plus fortes progressions entre les éditions de 2025 et de 2026, on remarque notamment la Banque Nationale du Canada, qui est passée du 185e au 36e rang, la Banque de développement du Canada, qui est passée du 52e au 19e rang, BMO Groupe financier, qui a grimpé de la 98e à la 48e place, ainsi que l'Université McGill, qui est passée du 199e au 126e rang.
À l'inverse, certaines organisations qui figuraient au classement en 2025 n'y apparaissent plus cette année. C'est le cas de Pratt & Whitney Canada (38e), de l'Hôpital général juif (53e), de l'Université du Québec à Montréal (88e), d'Air Canada (107e), du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (140e), du CIUSSS de l'Estrie (154e) et de Bell Canada (191e).
Tu peux consulter le palmarès complet directement sur le site de Forbes pour découvrir le classement des 200 organisations à l'échelle canadienne.
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