Les 25 meilleurs employeurs au Canada pour faire évoluer ta carrière en 2026 sont dévoilés
C'est le temps de mettre à jour ton CV! 👀
Le réseau social LinkedIn vient de dévoiler son classement des 25 meilleurs employeurs au Canada en 2026 pour faire progresser sa carrière, une liste qui pourrait bien influencer les personnes en recherche d’emploi. Trouver un ou une boss qui permet de faire évoluer sa carrière devient de plus en plus important. Qui dit avancement, dit nécessairement meilleures conditions de travail.
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Chaque année, LinkedIn publie son palmarès des meilleures compagnies, qui met en lumière les entreprises offrant les meilleures perspectives d’évolution professionnelle.
En 2026, ce classement arrive dans un contexte particulier. Les embauches sont plus lentes qu’avant la pandémie et plusieurs secteurs ont été marqués par des mises à pied, note l'équipe du réseau social professionnel.
En parallèle, l’intelligence artificielle transforme rapidement le marché du travail. Résultat : les travailleuses et travailleurs cherchent désormais des entreprises capables d’offrir de la stabilité, mais surtout des opportunités de croissance à long terme.
Pour arriver à ses fins, LinkedIn s'est basé sur des données entièrement tirées de sa plateforme, analysant divers aspects liés à l’évolution de carrière, comme l’acquisition de nouvelles compétences par le personnel ou encore la rapidité à laquelle ils et elles obtiennent des promotions au sein de leur entreprise.
Les banques dominent encore le classement
Sans grande surprise, les institutions financières occupent plusieurs positions dans le top 10 des meilleurs employeurs au Canada.
La TD, basée à Toronto, arrive en tête du classement, notamment grâce à ses programmes axés sur le bien-être des personnes salariées incluant la santé mentale et financière.
La coopérative Desjardins se classe en deuxième position et se démarque par sa diversité et sa forte présence de jeunes talents, en plus d’un bon équilibre dans les postes de gestion, dit LinkedIn.
On retrouve aussi Scotiabank, CIBC, RBC et BMO dans le classement, ce qui confirme le poids du secteur bancaire quand il est question de carrière au Canada.
Voici les 25 meilleurs employeurs au Canada en 2026 pour faire évoluer ta carrière, selon LinkedIn :
- TD
- Desjardins
- Scotiabank
- CIBC
- Amazon
- RBC
- ServiceNow
- SAP
- BMO
- Okta
- Eli Lilly and Company
- Banque Nationale du Canada
- Instacart
- Citi
- Workday
- Boston Consulting Group
- Capital One
- Broadcom
- DoorDash
- Infosys
- Expedia Group
- Alphabet (Google)
- The Home Depot
- Morgan Stanley
- Stripe
Un point important à retenir : toutes les entreprises du classement LinkedIn recrutent actuellement.
Que ce soit pour changer de job, débuter une carrière ou simplement explorer de nouvelles options, cette liste peut servir de point de départ pour trouver un employeur qui mise sur ton développement.
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