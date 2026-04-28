Félix et Solène d'OD Mexique sont maintenant fiancés (VIDÉO)

Dire que plusieurs ne croyaient pas à cette relation!

​Félix Lévesque et Solène Lucas, le couple gagnant d'OD Mexique.

Félix Lévesque et Solène Lucas, le couple gagnant d'OD Mexique, passe à la prochaine étape.

@_solenelucas | Instagram
Rédactrice en chef

Qui a dit qu’Occupation Double était d’abord une téléréalité pour gagner des abonné.e.s (c’est peut-être moi, je l’avoue)? Eh bien, en plus de lancer plusieurs carrières dans l’univers de la création de contenu, l’émission québécoise connaît aussi certains succès amoureux : un autre couple vient de passer à la prochaine étape. Il s’agit de Félix Lévesque et Solène Lucas, le duo sacré gagnant de l’édition au Mexique, qui vient tout juste d'annoncer ses fiançailles.

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C’est Solène qui a partagé la nouvelle sur Instagram avec une vidéo touchante de la demande en mariage, qui a eu lieu sur la plage pendant le coucher du soleil. Dans sa légende, elle a écrit :

« J'AI DIT OUI !!! 🥹🤍 18 mois après notre première rencontre, de retour dans le pays où tout a commencé. Encore tellement de chemin devant nous, mais aujourd'hui on vient de passer à une nouvelle étape ✨ »

Le détail qui rend la scène encore plus romantique ? Félix a choisi de faire sa demande au Costa Rica, là même où les deux tourtereaux ont vécu leur voyage qui a officialisé le tout à OD en 2024. Un retour aux sources chargé d'émotions.

Depuis leur victoire à Occupation Double Mexique, Félix et Solène vivent le grand amour. Le duo vit à Québec, alors qu'il a rapidement pris la décision de vendre le fameux chalet remporté. Tu peux suivre leurs projets communs sur leurs réseaux sociaux, notamment dans l'univers du fitness, grande passion qu'il et elle partagent.

Et maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence : celle de la planification d'un mariage!

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QuébecCanadaVedettes
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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