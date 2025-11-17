OD Chypre : Les fans réagissent par milliers aux 3 couples finalistes et ça ne passe pas
Alors que la grande finale d'Occupation Double Chypre approche à grands pas, les trois couples qui se disputeront le titre de gagnant.e sont maintenant dévoilés et les fans de la téléréalité sont des milliers à partager leur mécontentement sur les réseaux sociaux.
Ce sont donc Anthony et Alexandra, Arnaud et Lauriane ainsi que Mathis et Cindy qui partent pour le voyage final, mais le public n'a pas dit son dernier mot. Plusieurs pensent que les duos qui avaient un vrai potentiel ont été éliminés.
Sur la page Facebook de l'émission, plus de 2 000 commentaires ont été laissés sous la publication mettant les finalistes en vedette. Au lendemain de l'épisode diffusé ce 16 novembre, un bon nombre d'internautes demandent que les choses changent à l'avenir pour éviter ce genre de situation ou appellent littéralement au boycottage des votes cette année.
Commentaires sur Facebook. Occupation Double | Facebook
Un message aimé par près de 1 000 personnes fait comprendre que plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices aimeraient que le pouvoir de choisir qui va en finale change de camp :
« L'année prochaine, j'espère qu'ils vont trouver une façon pour que le public puisse choisir les trois couples à aller en finale ET le couple gagnant. La formule actuelle ne fonctionne pas. C'est du n'importe quoi. Aucun de ces trois couples n’est authentique et on est plusieurs à le penser. C'est un jeu, oui, un jeu pour trouver l'amour. Pas normal que les trois couples qui se rendent à la fin soient juste chummy chummy buddy buddy du début aussi… Il y a juste Alexandra sur les six qui est dans les nouveaux candidats. »
Les commentaires suivants, affichant respectivement 745 et 680 mentions « j'aime » au moment d'écrire ces lignes, démontrent que certaines personnes considèrent l'idée de ne pas voter pour montrer leur désaccord, et ce ne sont vraiment pas les seuls exemples de ce genre de propos.
« Cette année je ne vote pas. »
« Le taux de participation de votes va être très bas cette année. »
Commentaires sur Facebook. Occupation Double | Facebook
Toujours supportés par des centaines de pairs, les affirmations et appels à l'action fusent :
« Aucun, aucun de ces trois couples ne mérite de gagner. »
« Aucun de ces duos ne mérite de gagner… »
« Let’s go le QC, on se met tous ensemble comme en 2023 pour le vote, mais cette fois-ci, ON NE VOTE PAS. »
Une personne a même fait référence à l'édition en Andalousie, quand Lara et Vincent ainsi que Rebecca et Math P. avaient choisi leurs ami.e.s Mia et Simon, plutôt que Marie-Andrée et Anthony, pour accéder à la finale. Plusieurs membres du public avaient dévoilé que leur vote irait au dernier couple finaliste, afin d'éviter d'offrir la victoire à ceux qui avaient pris cette décision qui, à leurs yeux, était des plus stratégique.
Commentaires sur Facebook. Occupation Double | Facebook
Il restera à voir si, comme en 2023, alors que le public avait en effet permis à Mia et Simon de gagner, le taux de participation au vote sera bas, montrant que les fans d'OD peuvent avoir le dernier mot.
C'est donc le dimanche 23 novembre dès 18 h 30 que les jeux se joueront pour une finale qui pourrait cacher une dernière twist, venant cette fois des gens qui regardent l'émission de dating à la maison!
