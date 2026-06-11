Un produit capillaire de qualité professionnelle à 20 $ est vendu à 5 $ chez Dollarama

COURS avant qu'il disparaisse! 🏃💇

Traitement express post color 500 ml Wella Professionals sur les tablettes du Dollarama. Droite : le Dollarama.

Dollarama vend actuellement un produit de Wella Professionals, une marque qui coûte généralement quatre fois le prix.

Izabelle Bee | Narcity Québec, Google Maps
Rédactrice en chef

Trouver au Dollarama des produits de marques populaires qu'on achetait auparavant au Walmart ou en pharmacie pour quelques dollars de moins, c'est devenu la norme. Mais à l'occasion, l'enseigne réserve aussi de véritables surprises de grande qualité vendues à une fraction de leur prix habituel. Après des produits Yves Rocher et des shampoings et après-shampoings RUSK repérés sur les tablettes au cours des derniers mois, une nouvelle trouvaille attire l'attention. Et si tu es fan d'aubaines, celle-ci pourrait bien te donner envie de courir au Dollarama le plus proche.

À lire également : 14 trouvailles et nouveautés coup de cœur à moins de 5 $ au Dollarama ce mois-ci

Il s'agit d'un soin de Wella Professionals, une marque que tu as l'habitude de repérer chez Sephora ou chez Industria Coiffure, mais certainement pas à ce prix-là.

Bien sûr, l'inventaire entier n'est pas au magasin du dollar (le rêve). Toutefois, au moment de publier ces lignes, on a trouvé des traitements express post-coloration ColorMotion+ de Wella Professionals en format de 500 ml. Son prix? Environ 75 % moins cher que les compétiteurs.

Traitement express post color 500 ml Wella Professionals sur le site de Mat & Max. Mat & Max vend le traitement express post color 500 ml Wella Professionals à 19,99 $. Mat&Max

Pour mettre les choses en perspective : au moment d'écrire ces lignes, ce même traitement est affiché à 19,99 $ sur le site de Mat&Max et à environ 19,90 $ sur Coifferie.com. On parle donc d'une économie de près de 15 $ sur le même produit, dans le même format.

Traitement express post color 500 ml Wella Professionals sur le site de Coifferie.com. Coifferie.com vend le traitement express post color 500 ml Wella Professionals à 19,99 $. Coifferie.com

Ce qui rend la trouvaille particulièrement marquante, c'est la disparité entre ce qu'on paie en boutique spécialisée et le 5 $ affiché chez Dollarama. On ne parle pas d'un format réduit ou d'un format voyage : c'est le même 500 ml.

Traitement express post color 500 ml Wella Professionals sur les tablettes du Dollarama. Le traitement express post color 500 ml Wella Professionals est 5 $ au Dollarama.Izabelle Bee | Narcity Québec

Si tu ne connais pas ce produit, il sert de traitement suite à la coloration des cheveux : c'est donc un allié pour ceux et celles qui font leur teinture à la maison. Sa formule au pH optimisé aide à refermer la cuticule, à stabiliser les pigments dans la structure du cheveu et à renforcer la fibre de l'intérieur. Résultat : la couleur tient plus longtemps, les cheveux paraissent plus lisses, et les longueurs restent en meilleure santé entre les colorations.

L'application est simple et rapide : c'est d'ailleurs tout le concept du produit. Après avoir rincé la coloration, on essore bien les cheveux à la serviette, on applique le traitement de façon uniforme sur toute la longueur, on laisse poser 30 secondes, puis on rince abondamment. C'est tout. Pas de minuterie à surveiller pendant vingt minutes, pas de chapeau en plastique, pas de complication. C'est un geste simple qui peut vraiment changer la longévité du résultat.

Comme pour d'autres arrivages du genre, les stocks ne sont pas garantis d'une succursale à l'autre et risquent de s'épuiser rapidement. Si c'est le genre de produit que tu as l'habitude de payer quatre fois le prix, ne perds pas de temps!

From Your Site Articles
produits capillairestrouvailles dollaramaaubainesdollarama
QuébecLifestyleCanada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Un masque capillaire de qualité professionnelle à 58 $ se retrouve à 5 $ chez Dollarama

Ils pourraient disparaître aussi vite qu’ils sont arrivés, alors COURS à ta succursale avant que tout s’envole! ✨👀

16 produits de beauté de marques connues beaucoup moins chers au Dollarama qu'en pharmacie

Quand tu payes 39 $ de moins pour EXACTEMENT la même bouteille.

16 produits de marques connues qui sont jusqu'à 70 % moins chers au Dollarama qu'au Walmart

Quelques comparaisons suffisent pour voir que le détour vaut la peine. 👀✨

19 produits à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Walmart pour économiser

Ton portefeuille va te remercier pour ces trouvailles. 🔥

Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays et la moitié habitaient cette province

Le plus grand exode de la dernière décennie... 👋🏼 🇨🇦

23 restos à Montréal qui ont reçu 1 200 $ à 10 000 $ d'amendes du MAPAQ en mai 2026

Même les établissements hyper populaires peuvent écoper d'amendes salées.

« On va revenir » : La femme de Gallagher, Emma Fortin, s'ouvre sur la suite après le CH

La famille Gallagher quittera bientôt Montréal. 🥲

Voici les 2 Québécois assez riches pour donner près de 1 000 $ à chaque personne au Québec

Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire.

La carte annuelle de la Sépaq à 30 % de rabais dès aujourd'hui et ça s'annonce coriace

Spoiler : tu ne seras pas tout seul à rafraîchir la page à midi.

Orages violents, chaleur et forte pluie : Plusieurs alertes météo ont été émises au Québec

Tu ferais mieux de te mettre à l'abri. Voici les régions visées. 👇⛈️

Rappel important au Costco : Évite de consommer ce lait de la marque Lactantia

Vérifie ton frigo avant de te verser un verre de lait. 👀

8 activités entre 0 $ et 35 $ qui valent le détour à Montréal ce week-end

Le plus dur sera de choisir!

Fini les frais pour changer de compagnie de cell ou d'Internet au Canada dès cette semaine

Ça va te coûter pas mal moins cher.

Cette randonnée en Gaspésie te mène à une chute cachée dans un décor de rêve

Avec des passerelles et des belvédères pour s'y rendre. 😍