Un produit capillaire de qualité professionnelle à 20 $ est vendu à 5 $ chez Dollarama
COURS avant qu'il disparaisse! 🏃💇
Trouver au Dollarama des produits de marques populaires qu'on achetait auparavant au Walmart ou en pharmacie pour quelques dollars de moins, c'est devenu la norme. Mais à l'occasion, l'enseigne réserve aussi de véritables surprises de grande qualité vendues à une fraction de leur prix habituel. Après des produits Yves Rocher et des shampoings et après-shampoings RUSK repérés sur les tablettes au cours des derniers mois, une nouvelle trouvaille attire l'attention. Et si tu es fan d'aubaines, celle-ci pourrait bien te donner envie de courir au Dollarama le plus proche.
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Il s'agit d'un soin de Wella Professionals, une marque que tu as l'habitude de repérer chez Sephora ou chez Industria Coiffure, mais certainement pas à ce prix-là.
Bien sûr, l'inventaire entier n'est pas au magasin du dollar (le rêve). Toutefois, au moment de publier ces lignes, on a trouvé des traitements express post-coloration ColorMotion+ de Wella Professionals en format de 500 ml. Son prix? Environ 75 % moins cher que les compétiteurs.
Mat & Max vend le traitement express post color 500 ml Wella Professionals à 19,99 $. Mat&Max
Pour mettre les choses en perspective : au moment d'écrire ces lignes, ce même traitement est affiché à 19,99 $ sur le site de Mat&Max et à environ 19,90 $ sur Coifferie.com. On parle donc d'une économie de près de 15 $ sur le même produit, dans le même format.
Coifferie.com vend le traitement express post color 500 ml Wella Professionals à 19,99 $. Coifferie.com
Ce qui rend la trouvaille particulièrement marquante, c'est la disparité entre ce qu'on paie en boutique spécialisée et le 5 $ affiché chez Dollarama. On ne parle pas d'un format réduit ou d'un format voyage : c'est le même 500 ml.
Le traitement express post color 500 ml Wella Professionals est 5 $ au Dollarama.Izabelle Bee | Narcity Québec
Si tu ne connais pas ce produit, il sert de traitement suite à la coloration des cheveux : c'est donc un allié pour ceux et celles qui font leur teinture à la maison. Sa formule au pH optimisé aide à refermer la cuticule, à stabiliser les pigments dans la structure du cheveu et à renforcer la fibre de l'intérieur. Résultat : la couleur tient plus longtemps, les cheveux paraissent plus lisses, et les longueurs restent en meilleure santé entre les colorations.
L'application est simple et rapide : c'est d'ailleurs tout le concept du produit. Après avoir rincé la coloration, on essore bien les cheveux à la serviette, on applique le traitement de façon uniforme sur toute la longueur, on laisse poser 30 secondes, puis on rince abondamment. C'est tout. Pas de minuterie à surveiller pendant vingt minutes, pas de chapeau en plastique, pas de complication. C'est un geste simple qui peut vraiment changer la longévité du résultat.
Comme pour d'autres arrivages du genre, les stocks ne sont pas garantis d'une succursale à l'autre et risquent de s'épuiser rapidement. Si c'est le genre de produit que tu as l'habitude de payer quatre fois le prix, ne perds pas de temps!