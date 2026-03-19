Ce produit capillaire de qualité professionnelle vendu 35 à 39 $ est 12 $ au Tigre Géant
Et ce n'est même pas un solde. 🫠 Ça vaut VRAIMENT la peine de comparer les prix. 🤯
Avant de te diriger vers ta boutique de produits capillaires professionnels préférée, ou même de passer ta prochaine commande sur Amazon Canada, tu voudras peut-être faire un tour au Tigre Géant. Oui, vraiment. Le géant des aubaines cache des trouvailles vraiment surprenantes, et il n'y a pas que des « dupes » (même si on les adore). Récemment, on a mis la main sur un soin pour les cheveux que tu retrouves parfois sur les tablettes de ton salon de coiffure, à prix ridiculement bas. Et non, il ne s'agit pas d'une liquidation.
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Si tu utilises le traitement sans rinçage enrichi avec des protéines de soie, de blé et de soya ultra populaire de la marque CHI, le Silk Infusion, tu risques d'arrêter de respirer en voyant le prix chez le magasin d'aubaines : 12 $.
Cette « soie capillaire », qui aide à renforcer le cheveu, à donner de l'hydratation et de la brillance, tout en protégeant les cheveux des dommages causés par les outils coiffants thermiques et par l'environnement, est un chouchou depuis des années. Je l'achetais d'ailleurs chez ma coiffeuse en pot miniature à glisser dans le sac à main à chaque visite, il y a maintenant une dizaine d'années.
Eh bien, ce n'est plus seulement ta coiffeuse qui le vend, et il n'est pas du tout au même prix partout!
On peut toujours retrouver cette bouteille iconique argentée et rouge sur les sites de produits professionnels, tels Éléganza ou Mat&Max.
Le Sérum Infra Silk Infusion de CHI coûte 34,95 $ pour le format de 177 ml sur la plateforme de vente en ligne de la boutique Éléganza. Éléganza
Au moment de publier ces lignes, le sérum se détaille à 34,95 $ pour le format de 177 ml sur la plateforme de vente en ligne de la boutique Éléganza.
Sur le site officiel de CHI, il faudra débourser un peu plus, soit 36 $ pour le même nombre de millilitres.
Sérum Infra Silk Infusion vendu sur le site officiel de CHI. CHI
Du côté du géant de la vente en ligne, Amazon Canada, ce soin capillaire se vend 39,40 $. Il affiche d'ailleurs l'impressionnante note de 4,6 sur 5, avec plus de 35 904 évaluations de la clientèle.
Le Sérum Infra Silk Infusion de CHI coûte 39,40 $ pour le format de 177 ml sur Amazon Canada.Amazon Canada
Que la bouteille soit vendue à 34,95 $, 36 $ ou même 39,40 $, on est loin du prix affiché chez la bannière représentée par un tigre, soit 12 $.
Autrement dit, tu peux économiser entre 22,95 $ et 27,40 $ sur un seul achat, ce qui représente environ 66 % à 70 % de rabais sur exactement le même produit. Oui, le même flacon iconique, la même formule prisée en salon, juste à une fraction de la facture.
Le Sérum Infra Silk Infusion de CHI, vendu 12 $ chez Tigre Géant au Québec. Narcity Québec
Ce n'est pas une vente de feu, ou même erreur d'étiquetage. C'est simplement ce que le Tigre Géant demande pour ce sérum, à l'année. D'ailleurs, si tu cherches d'autres produits capillaires de qualité à prix réduit, tu seras surpris.e de ce qu'on peut dénicher dans les grandes bannières.
Ça soulève une question qu'on se pose tous et toutes : combien de fois a-t-on commandé en ligne quelque chose qu'on aurait pu trouver bien moins cher au coin de la rue? Ça vaut vraiment la peine de comparer les étiquettes. Si tu es fan d'articles pour les cheveux à prix abordable, tu sais que le magasin réserve souvent de belles surprises dans l'allée beauté.
L'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre : tu peux vérifier les stocks et trouver le produit sur le site Internet de Tigre Géant.
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