Ce produit capillaire de qualité professionnelle vendu 35 à 39 $ est 12 $ au Tigre Géant

Et ce n'est même pas un solde. 🫠 Ça vaut VRAIMENT la peine de comparer les prix. 🤯

Devanture du ​​Tigre Géant. Droite : Devanture de la boutique Éléganza.

Tigre Géant offre plusieurs trouvailles à prix vraiment avantageux, comme un produit capillaire de salon professionnel.

Narcity Québec, Les Promenades Gatineau | Facebook
Rédactrice en chef

Avant de te diriger vers ta boutique de produits capillaires professionnels préférée, ou même de passer ta prochaine commande sur Amazon Canada, tu voudras peut-être faire un tour au Tigre Géant. Oui, vraiment. Le géant des aubaines cache des trouvailles vraiment surprenantes, et il n'y a pas que des « dupes » (même si on les adore). Récemment, on a mis la main sur un soin pour les cheveux que tu retrouves parfois sur les tablettes de ton salon de coiffure, à prix ridiculement bas. Et non, il ne s'agit pas d'une liquidation.

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Si tu utilises le traitement sans rinçage enrichi avec des protéines de soie, de blé et de soya ultra populaire de la marque CHI, le Silk Infusion, tu risques d'arrêter de respirer en voyant le prix chez le magasin d'aubaines : 12 $.

Cette « soie capillaire », qui aide à renforcer le cheveu, à donner de l'hydratation et de la brillance, tout en protégeant les cheveux des dommages causés par les outils coiffants thermiques et par l'environnement, est un chouchou depuis des années. Je l'achetais d'ailleurs chez ma coiffeuse en pot miniature à glisser dans le sac à main à chaque visite, il y a maintenant une dizaine d'années.

Eh bien, ce n'est plus seulement ta coiffeuse qui le vend, et il n'est pas du tout au même prix partout!

On peut toujours retrouver cette bouteille iconique argentée et rouge sur les sites de produits professionnels, tels Éléganza ou Mat&Max.

S\u00e9rum Infra Silk Infusion de CHI vendu sur la plateforme de la boutique \u00c9l\u00e9ganza.

Le Sérum Infra Silk Infusion de CHI coûte 34,95 $ pour le format de 177 ml sur la plateforme de vente en ligne de la boutique Éléganza.
Éléganza


Au moment de publier ces lignes, le sérum se détaille à 34,95 $ pour le format de 177 ml sur la plateforme de vente en ligne de la boutique Éléganza.

Sur le site officiel de CHI, il faudra débourser un peu plus, soit 36 $ pour le même nombre de millilitres.

S\u00e9rum Infra Silk Infusion de CHI.

Sérum Infra Silk Infusion vendu sur le site officiel de CHI.
CHI


Du côté du géant de la vente en ligne, Amazon Canada, ce soin capillaire se vend 39,40 $. Il affiche d'ailleurs l'impressionnante note de 4,6 sur 5, avec plus de 35 904 évaluations de la clientèle.

Le S\u00e9rum Infra Silk Infusion de CHI sur Amazon Canada.

Le Sérum Infra Silk Infusion de CHI coûte 39,40 $ pour le format de 177 ml sur Amazon Canada.
Amazon Canada


Que la bouteille soit vendue à 34,95 $, 36 $ ou même 39,40 $, on est loin du prix affiché chez la bannière représentée par un tigre, soit 12 $.

Autrement dit, tu peux économiser entre 22,95 $ et 27,40 $ sur un seul achat, ce qui représente environ 66 % à 70 % de rabais sur exactement le même produit. Oui, le même flacon iconique, la même formule prisée en salon, juste à une fraction de la facture.

Le S\u00e9rum Infra Silk Infusion de CHI chez Tigre G\u00e9ant.

Le Sérum Infra Silk Infusion de CHI, vendu 12 $ chez Tigre Géant au Québec. Narcity Québec

Ce n'est pas une vente de feu, ou même erreur d'étiquetage. C'est simplement ce que le Tigre Géant demande pour ce sérum, à l'année. D'ailleurs, si tu cherches d'autres produits capillaires de qualité à prix réduit, tu seras surpris.e de ce qu'on peut dénicher dans les grandes bannières.

Ça soulève une question qu'on se pose tous et toutes : combien de fois a-t-on commandé en ligne quelque chose qu'on aurait pu trouver bien moins cher au coin de la rue? Ça vaut vraiment la peine de comparer les étiquettes. Si tu es fan d'articles pour les cheveux à prix abordable, tu sais que le magasin réserve souvent de belles surprises dans l'allée beauté.

L'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre : tu peux vérifier les stocks et trouver le produit sur le site Internet de Tigre Géant.

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    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

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