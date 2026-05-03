16 trouvailles et nouveautés à moins de 25 $ qui valent vraiment le détour au Tigre Géant
ALLO la belle déco à tout petit prix. 😍
La saison des fleurs se vit à la fois dans nos plates-bandes et sur les étalages des magasins Tigre Géant. Après des semaines sous les nuages, on peut enfin le crier : « Ça y est, le printemps est finalement arrivé et le décompte pour la saison estivale est officiellement entamé! » Bien que les nuits soient encore fraîches et que les petites laines soient encore de mise, les commerces ont entreposé leur stock d’hiver pour faire place aux assiettes décoratives en forme de citron et aux petites robes colorées, idéales pour les imminents 5 à 7 sur la terrasse de ton resto préféré.
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L’excitation pour le jardinage et l’empressement à partir ses semis se font sentir dans le département saisonnier, et ce, même si le sol s’est à peine remis des derniers mois enneigés. Cela dit, si tu fais partie de ces personnes, tu trouveras assurément tout ce qu’il te faut au Tigre Géant. Si tu préfères te concentrer sur ton ménage du printemps et sur les petits changements que tu souhaites apporter à ta déco, le magasin vient tout juste de sortir une panoplie de trouvailles printanières qui sauront te plaire.
Voici ma sélection des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 25 $ ce mois-ci.
Bouteilles d'eau
Bouteilles d'eau en acier inoxydable en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Ces dupes des populaires bouteilles d’eau de la marque Owala ont récemment fait tout un tabac sur le Web. Leur arrivée sur les tablettes des magasins Tigre Géant a fait déplacer les foules. Elles sont seulement 12 $ chacune, comparativement à 48,99 $ pour un format similaire en vente chez Canadian Tire. Tu peux donc t’en procurer quatre pour pratiquement le prix d’une seule. Disons que le choix est facile à faire!
Panier de rangement à motif de fraise
Panier de rangement à motif de fraise en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
Tu ne peux jamais avoir trop de paniers de rangement et, pour trouver des modèles aussi adorables qu’abordables, les magasins Tigre Géant sont LE choix par excellence. Juché sur le haut d’une étagère parmi les fleurs et les vases, ce magnifique panier à motif de fraise est à la fois d’un format idéal pour servir de cache-pot pour ta Monstera ou encore pour y ranger des livres au pied de ton lit.
Sélection de chandelles Solo en Ibiza de 14 onces
Chandelle Solo en Ibiza de 14 onces en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Après les beurres hydratants et les brumes pour le corps, voilà que les produits dupes de la réputée marque Sol de Janeiro frappent de nouveau un coup de circuit marketing en sortant sur le marché des chandelles aux mêmes parfums que certains items de la gamme déjà en magasin, soit Ambiance de Valence, Muse de Madrid et Marbella. Les chandelles de 14 onces sont présentement en vente pour 12 $ chacune dans l’ensemble des magasins Tigre Géant, dans le cadre du 65e anniversaire de la bannière.
Toile imprimée d'inspiration italienne
Toile imprimée d'inspiration italienne en vente au Tigre Géant pour 20 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 20 $
Changer de déco au printemps est un must pour se mettre dans l’ambiance plus festive que nous apportent les journées plus chaudes. Cette toile imprimée nous amène en plein cœur de la côte amalfitaine à l’heure de l’apéro, pour seulement 20 $ chez Tigre Géant. D’une dimension de 16 par 20 pouces, elle transformera ta cuisine en lieu rassembleur et convivial pour les prochaines semaines.
Guirlande lumineuse de 6 pieds
Guirlandes de lumières LED de six pieds en vente au Tigre Géant pour 12 $ chacune.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Ces guirlandes lumineuses à LED de six pieds peuvent à la fois être ajoutées à ta déco intérieure et extérieure. À motif de piments forts ou de fraises, elles ajouteront un peu de piquant à ton quotidien, et ce, à mini prix. Qu’elles soient apposées au cadrage de ta fenêtre, dans ta chambre pour une lumière d’ambiance ou sur la rampe de balcon pour une soirée jeux et vino, ces trouvailles rajouteront ce je-ne-sais-quoi de sympathique à ton nid.
Chariot de rangement à trois niveaux sur roulettes
Chariot de rangement à trois niveaux sur roulettes en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
Ce petit chariot sur roulettes à trois niveaux est absolument craquant en plus d’être utile. Ce modèle diffère de l’ensemble des chariots du même type que nous avons l’habitude de voir, et c’est ce qui fait son charme. Il peut à la fois servir dans une salle de bain, tel que proposé sur la photo, dans un salon pour y déposer des plantes ou même comme petit bar sur roulettes dans la salle à manger. Bref, les possibilités sont infinies!
Rideau de douche imprimé en microfibre
Rideau de douche en microfibre en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un rideau de douche à motif de boules disco? Présentement en vente dans l’ensemble des magasins Tigre Géant pour seulement 10 $, il donnera raison à tes performances spontanées sous la douche. Il ne manquera qu’une vraie boule au plafond, un bon système de son, et l’affaire est ketchup!
Oreiller en mousse à mémoire en forme de papillon
Oreiller en mousse à mémoire en forme de papillon en vente au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15 $
Il n’y a rien comme une bonne nuit de sommeil bercée par la douce brise printanière qui se fait sentir maintenant qu’on peut ouvrir nos fenêtres. Imagine ce même dodo avec un nouvel oreiller en mousse à mémoire qui ne coûtera pas un rein. En vente à 15 $ chacun, tu pourrais te gâter et surprendre un être cher qui mérite un sommeil digne de la royauté.
Fer à boucler
Fer à boucler en vente au Tigre Géant pour 17 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 17 $
La bannière Tigre Géant est reconnue pour ses produits dupes et n’a pas failli à sa réputation en lançant une gamme de produits pour les cheveux comparables à ceux de la réputée marque Dyson. Il est maintenant possible de se créer une chevelure de rêve à mini prix, et ce fer à boucler en forme de L à 17 $ en est la preuve. Il faut cependant faire vite, car ils ont tendance à disparaître rapidement, comme des petits fers....euh pains chauds.
Gel à sourcils
Gel à sourcils en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Bien que ce ne soit pas demain la veille que les plages et les piscines extérieures soient ouvertes, cette nouveauté parfaite pour la baignade mérite une place de choix dans ta trousse à maquillage d'été. Les looks « maquillés-naturels » sont toujours prisés lors de la saison estivale et ce gel transparent liftant et sculptant propose des résultats épatants. Un must pour des sourcils intacts même après une saucette de fin de journée.
Lampe anti-moustiques
Lampe anti-moustiques en vente au Tigre Géant pour 14 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 14 $
Il n’y a aucun doute, le Québec est magnifique autant au printemps qu’en hiver. Mais bien que le dégel redonne le sourire à bon nombre d’entre nous, le retour des moustiques peut être assez décourageant, au point que même les plus optimistes souhaitent le retour des temps plus frais. Chaque personne a ses trucs pour éloigner les bibittes qui peuvent saboter les plans plein air de la journée, et les lampes anti-moustiques demeurent parmi les plus populaires. Bien qu’on ne souhaite pas de mal auxdits moustiques, il n’en demeure pas moins assez satisfaisant d’entendre les petits zaps de la lampe.
Ventilateur anti-mouches
Ventilateur anti-mouches en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
Après la lampe anti-moustiques, il y a ce ventilateur anti-mouches qui repousse, de manière, disons, un peu moins agressive, ces insectes nuisibles plus vite que l’éclair. Est-ce aussi efficace? Ce sera assurément à tester et, pour 8 $, il n’y a pas de doute que ce sera moins épuisant qu’une soirée en hypervigilance, tapette à mouches bien en main, prête à éliminer les milliers de mouches sur le terrain.
Organisateur rotatif
Organisateur rotatif en vente au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $
Le printemps est souvent signe de renouveau et, qui dit renouveau, dit aussi ménage dans les produits de beauté, dont les pinceaux à maquillage, qui ne sont pas à négliger. Pour seulement 5 $, cet organisateur rotatif d’un vert chic te permettra de remettre un peu d’ordre dans tes items chouchous.
Machine à slush
Machine à granités en vente au Tigre Géant pour 14,99 $ au Tigre Géant.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 14,99 $ ou en spécial à 10 $ en ligne jusqu'au 28 avril 2026
Ne replace pas tes lunettes, tu as bien lu : une machine à slush portative pour des barboteuses maison prêtes en quelques minutes. Le rêve, ou quoi? Il ne reste plus qu’à l’essayer pour en prouver l’efficacité, mais pour 10 $ en ligne, cela peut s’avérer une expérience scientifique épatante ou un brin décevante, mais loin d’être plate.
Assiette en forme de fraise ou de citron
Assiette en forme de fraise ou de citron en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Impossible de résister à ces beautés qui ne sont certes pas nécessaires, mais ô combien mignonnes. En vente pour 6 $ chacune dans l’ensemble des Tigre Géant, ces assiettes coquettes ajouteront un pop à tes petites bouchées et feront assurément des jaloux et des jalouses parmi tes convives!
Glacières pliables à motif de citron ou de cerises
Glacières pliantes à motif de citron ou de cerises en vente au Tigre Géant pour 18 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 18 $
Tout le monde a besoin d’une glacière pliante, surtout lorsqu’elle est aussi esthétique que celles-ci. Disponibles au Tigre Géant pour la modique somme de 18 $, avec des motifs de citron ou de cerises, elles sont d’un format idéal pour les soirées improvisées au parc, les après-midis de balle-molle ou les pique-niques en amoureux au Centre de la nature de Laval. De loin l’item le plus utile qu’il te faut pour la saison à venir.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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