Cette marche de 4 km te mène à un coin « secret » aux eaux turquoise à 2 h 15 de Québec

Une rando vers une vue de rêve!

Le fleuve au parc municipal de la Baie-des-Rochers. Droite : une personne au parc municipal de la Baie-des-Rochers.

Randonnée au Québec : un sentier de 4 km te mène à une plage aux eaux turquoise.

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Éditrice Junior

Quand les températures montent, certains coins du Québec prennent des airs presque irréels, loin des endroits bondés. Si tu as envie de sortir des sentiers battus, il existe des lieux où l’eau et le paysage te donnent carrément l’impression d’être ailleurs. Du côté de Saint-Siméon, dans Charlevoix, une plage discrète vaut le détour si tu n'as pas peur de marcher un peu.

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Nichée à l’écart, elle se dévoile au fil d’une randonnée et surprend avec ses teintes qui varient entre le vert turquoise et le bleu lumineux, selon le moment de la journée. Il n’est pas rare d’y apercevoir de la faune comme des bélugas, des phoques ou différents oiseaux marins.


Pour profiter pleinement des eaux limpides aux reflets émeraude qui font la renommée de l’endroit, le moment de ta visite joue un rôle clé. L’idéal est de t’y rendre à marée haute, par une journée ensoleillée, lorsque les couleurs sont à leurs plus éclatantes. Il faut toutefois rester à l'affut, car les marées montent et descendent rapidement dans ce secteur.

Pour t’y rendre, direction le parc municipal de la Baie-des-Rochers. À partir de là, le sentier de l’Anse de Sable t’amène jusqu’à la plage après environ quatre kilomètres de marche, ce qui correspond à une sortie d’une à deux heures, dépendamment de ton rythme.

L’endroit reste assez paisible, justement parce qu’il faut s’y rendre à pied. Une partie du parcours suit une rivière ponctuée de petites chutes, ce qui rend la randonnée encore plus agréable.

Si tu veux varier les points de vue, le sentier de la Coulée des Mâts est une autre option à considérer. Plus court, avec ses 1,8 km, il mène à différents belvédères qui offrent des panoramas dégagés sur les environs.

Parc municipal de la Baie-des-Rochers

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours

Adresse : Parc municipal de Baie-des-Rochers - Baie-des-Rochers, QC

Site Internet de Tourisme Charlevoix

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Ville de Québec Canada Voyage Voyage Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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