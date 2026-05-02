Cette marche de 4 km te mène à un coin « secret » aux eaux turquoise à 2 h 15 de Québec
Une rando vers une vue de rêve!
Quand les températures montent, certains coins du Québec prennent des airs presque irréels, loin des endroits bondés. Si tu as envie de sortir des sentiers battus, il existe des lieux où l’eau et le paysage te donnent carrément l’impression d’être ailleurs. Du côté de Saint-Siméon, dans Charlevoix, une plage discrète vaut le détour si tu n'as pas peur de marcher un peu.
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Nichée à l’écart, elle se dévoile au fil d’une randonnée et surprend avec ses teintes qui varient entre le vert turquoise et le bleu lumineux, selon le moment de la journée. Il n’est pas rare d’y apercevoir de la faune comme des bélugas, des phoques ou différents oiseaux marins.
Pour profiter pleinement des eaux limpides aux reflets émeraude qui font la renommée de l’endroit, le moment de ta visite joue un rôle clé. L’idéal est de t’y rendre à marée haute, par une journée ensoleillée, lorsque les couleurs sont à leurs plus éclatantes. Il faut toutefois rester à l'affut, car les marées montent et descendent rapidement dans ce secteur.
Pour t’y rendre, direction le parc municipal de la Baie-des-Rochers. À partir de là, le sentier de l’Anse de Sable t’amène jusqu’à la plage après environ quatre kilomètres de marche, ce qui correspond à une sortie d’une à deux heures, dépendamment de ton rythme.
L’endroit reste assez paisible, justement parce qu’il faut s’y rendre à pied. Une partie du parcours suit une rivière ponctuée de petites chutes, ce qui rend la randonnée encore plus agréable.
Si tu veux varier les points de vue, le sentier de la Coulée des Mâts est une autre option à considérer. Plus court, avec ses 1,8 km, il mène à différents belvédères qui offrent des panoramas dégagés sur les environs.
Parc municipal de la Baie-des-Rochers
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Parc municipal de Baie-des-Rochers - Baie-des-Rochers, QC